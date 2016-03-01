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Intel'den Google'a 3,5 Milyar Dolar'lık piyango

Intel'in açtığı bir dava sayesinde uluslararası şirketlerin ödeyeceği vergilerde düzenleme yapılması gündeme geldi. Bu durum en çok Google'ın ana şirketi Alphabet'e yarayacak gibi görünüyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Intel'den Google'a 3,5 Milyar Dolar'lık piyango
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Google'ın ana şirketi olan Alphabet, Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir vergi yükünden kurtulabilir. Her yıl milyarlarca dolar vergi ödeyen şirket Intel'in devlete karşı açtığı bir vergi davası sonucunda 3.5 milyar dolarlık vergi ödemesini geri alabilecek gibi görünüyor.
Daha detaylı anlatmak gerekirse Intel uluslararası şirketlerin farklı ülkelerdeki şubelerinin çalışanlarının vergilerini kendilerinin ödediğini, bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri gibi ağır vergi yükü olan ülkelerin uluslararası bir şirketin bütün maaş ödemelerinden vergi alamayacağını söylüyor.
Amerika Gelir İdaresi Dairesi (IRS) yetkilileri bu konuyu değerlendirdi ve Intel'i 15-0 haksız buldu. Buna karşın Intel vergi mahkemesine başvuru yaptı ve davayı kazandı. Şimdi Intel'in isteği yeniden değerlendirilmek zorunda. Eğer Intel davayı kazanırsa bu Alphabet'in de 3.5 milyar dolarlık vergiyi geri alacağını gösteriyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/alphabet-may-get-3-5-billion-tax-break-thanks-intel.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
"Daha detaylı anlatmak gerekirse" nedir yahu? Daha detaylı anlatmak gerekmiyorsa haber yapmanın sebebi nedir?
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Virinom 3 yıl
Davayı açan, kazanan Intel fakat haber olan Alphabet. Büyüklük böyle bir şey.
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C.CEMİL 3 yıl
alırsa haberimiz olsun :))
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