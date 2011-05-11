Intel'den Sandy Bridge sürücü güncellemesi; Entegre grafik performansında %43'e varan artış

AMD'nin giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunda entegre grafik performansıyla öne çıkması ve ilk çeyrekte üç milyon adetlik satış rakamına ulaşmasından sonra gözler L1ano kod adını taşıyan daha yüksek performanslı Fusion modellerine çevrilmiş durumda. Resmi lansmanı Haziran ayında yapılacak yeni işlemci ailesi için Donanimhaber.com olarak dünyada ilk defa bazı performans sonuçlarını paylaşmış ve işlemcilerin entegre grafik performanslarını masaya yatırmıştık. İşlemci modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimlerine sahip olacak Fusion A serisi yeni işlemcilere karşı Intel de hazırlıklarını sürdürüyor.

Sandy Bridge işlemci ailesi ile şirket tarihinin en performanslı grafik çözümlerini entegre olarak sunan Intel, grafik konusunda şu an için AMD'ye rakip olabilecek noktada olmasa da var olan donanımlarından maksimumu alabilmek için sürücü güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Firma tarafından yayınlanan Sandy Bridge odaklı yeni bir sürücü güncellemesi ile ikinci nesil Core işlemci ailesindeki HD 2000 ve HD 3000 serisi entegre grafik birimleri için oyunlarda %43'e varan performans artışı sağlandığı ve yeni oyunlara destek getirildiği belirtiliyor. Yeni sürücü ile birlikte Intel bazı yeni özellikleri de devreye sokuyor. Şimdi 15.22.1.2361 sürüm numarasını taşıyan sürücünün detaylarına yakından bakalım;

1. Intel Wireless Display 2.1 ile Blu-Ray Oynatım Desteği



- Kullanıcılar ikinci nesi Core işlemci ailesine ve WiDi (Wiresless Display) teknolojisine sahip sistemleriyle kişisel veya çevrimiçi içeriği daha büyük görüntü kaynaklarına kablosuz olarak üstelik yüksek çözünürlükte akıcı bir şekilde aktarabiliyorlar.

- Intel Wireless Display özelliği 1080p, HDCP 2.0 çıkış koruma ve 250ms altındaki görüntü gecikme süresi ile interaktif kullanım deneyimini arttırıyor.

- Intel WiDi teknolojisi yeni sürücü ile Blu-ray sürücüsü ile korumalı içeriği oynatım desteği, Intel Insider teknolojisiyle uyumlu, HDMI 1.4a üzerinden Intel InTru3D Stereoscopic 3D video oynatımı (stereo 3D özellikli donanım ve video oynatım yazılımı gerektirir) desteği alıyor.

- OpenGL 3.1 donanımsal Transform and Lighting aktivasyonu ile OpenGL tabanlı çeşitli uygulamalarda performans artışı

4. Birbirine geçmiş, binişmeli videolar için MPEG 2 donanımsal kodlama desteği.

2. Yeni Sürücü ile Oyunlarda Sağlanan Performans Artışı

Intel yeni sürücünün 3D oyunlar için kaydadeğer performans artışları sağladığını belirtiyor. Modern pek çok oyunun yeni sürücü ile Intel HD 3000 entegre grafik biriminde yapılan testlerinde dikkat çekici sonuçlardan bahsediliyor. Özellikle Far Cry 2'deki %43'lük artış dikkat ederken, Crysis Warhead'de yine %39 ile ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Intel'e göre yeni sürücünün test edilen oyunlarda sağladığı performans artışı (HD 3000 entegre grafik birimi için) şu şekilde;

Valve'nin Portal 2 oyunu gibi bazı yeni yapımlara destek getiren sürücü, DisplayPort monitörlerde Stereoscopic 3D oynatımını da mümkün kılıyor. Intel'in yeni sürücü paketi aynı zamanda Display Audio ve Turbo Boost Technology sürücülerini de içeriyor, Turbo Boost cephesinde rapor edilen bazı problemlerin giderildiği belirtiliyor.

Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesindeki entegre grafik birimleri için hazırladığı yeni sürücü paketini indirmek için;

- 32bit versiyon: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20035

- 64bit versiyon: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20037