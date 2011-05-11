Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Sandy Bridge sürücü güncellemesi; Entegre grafik performansında %43'e varan artış

8 yıl
19,9b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunda entegre grafik performansıyla öne çıkması ve ilk çeyrekte üç milyon adetlik satış rakamına ulaşmasından sonra gözler L1ano kod adını taşıyan daha yüksek performanslı Fusion modellerine çevrilmiş durumda. Resmi lansmanı Haziran ayında yapılacak yeni işlemci ailesi için Donanimhaber.com olarak dünyada ilk defa bazı performans sonuçlarını paylaşmış ve işlemcilerin entegre grafik performanslarını masaya yatırmıştık. İşlemci modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimlerine sahip olacak Fusion A serisi yeni işlemcilere karşı Intel de hazırlıklarını sürdürüyor.

Intel'den Sandy Bridge sürücü güncellemesi; Entegre grafik performansında %43'e varan artış
Tam Boyutta Gör

Sandy Bridge işlemci ailesi ile şirket tarihinin en performanslı grafik çözümlerini entegre olarak sunan Intel, grafik konusunda şu an için AMD'ye rakip olabilecek noktada olmasa da var olan donanımlarından maksimumu alabilmek için sürücü güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Firma tarafından yayınlanan Sandy Bridge odaklı yeni bir sürücü güncellemesi ile ikinci nesil Core işlemci ailesindeki HD 2000 ve HD 3000 serisi entegre grafik birimleri için oyunlarda %43'e varan performans artışı sağlandığı ve yeni oyunlara destek getirildiği belirtiliyor. Yeni sürücü ile birlikte Intel bazı yeni özellikleri de devreye sokuyor. Şimdi 15.22.1.2361 sürüm numarasını taşıyan sürücünün detaylarına yakından bakalım;

1. Intel Wireless Display 2.1 ile Blu-Ray Oynatım Desteği

- Kullanıcılar ikinci nesi Core işlemci ailesine ve WiDi (Wiresless Display) teknolojisine sahip sistemleriyle kişisel veya çevrimiçi içeriği daha büyük görüntü kaynaklarına kablosuz olarak üstelik yüksek çözünürlükte akıcı bir şekilde aktarabiliyorlar.
- Intel Wireless Display özelliği 1080p, HDCP 2.0 çıkış koruma ve 250ms altındaki görüntü gecikme süresi ile interaktif kullanım deneyimini arttırıyor.
- Intel WiDi teknolojisi yeni sürücü ile Blu-ray sürücüsü ile korumalı içeriği oynatım desteği, Intel Insider teknolojisiyle uyumlu, HDMI 1.4a üzerinden Intel InTru3D Stereoscopic 3D video oynatımı (stereo 3D özellikli donanım ve video oynatım yazılımı gerektirir) desteği alıyor.
- OpenGL 3.1 donanımsal Transform and Lighting aktivasyonu ile OpenGL tabanlı çeşitli uygulamalarda performans artışı
4. Birbirine geçmiş, binişmeli videolar için MPEG 2 donanımsal kodlama desteği.

2. Yeni Sürücü ile Oyunlarda Sağlanan Performans Artışı

Intel yeni sürücünün 3D oyunlar için kaydadeğer performans artışları sağladığını belirtiyor. Modern pek çok oyunun yeni sürücü ile Intel HD 3000 entegre grafik biriminde yapılan testlerinde dikkat çekici sonuçlardan bahsediliyor. Özellikle Far Cry 2'deki %43'lük artış dikkat ederken, Crysis Warhead'de yine %39 ile ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Intel'e göre yeni sürücünün test edilen oyunlarda sağladığı performans artışı (HD 3000 entegre grafik birimi için) şu şekilde;

Intel'den Sandy Bridge sürücü güncellemesi; Entegre grafik performansında %43'e varan artış
Tam Boyutta Gör

Valve'nin Portal 2 oyunu gibi bazı yeni yapımlara destek getiren sürücü, DisplayPort monitörlerde Stereoscopic 3D oynatımını da mümkün kılıyor. Intel'in yeni sürücü paketi aynı zamanda Display Audio ve Turbo Boost Technology sürücülerini de içeriyor, Turbo Boost cephesinde rapor edilen bazı problemlerin giderildiği belirtiliyor.

Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesindeki entegre grafik birimleri için hazırladığı yeni sürücü paketini indirmek için;

- 32bit versiyon: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20035
- 64bit versiyon: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20037


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WinteR 8 yıl en beğenilen
Yav biraz objektif olun.
edit: yalnız değerleri de görmek lazım, 1 fps'den 2 olduysa %100 gibi bir mantık yoktur umarım
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 8 yıl
muhtemelen bu yenilikler daha önceden intelin elinde vardı, fusion lar çıkınca piyasaya sürdü. intelden uzak duracağım, ne pahasına olursa olsun...

düzenleme: imla
muhtemelen bu yenilikler daha önceden intelin elinde vardı, fusion lar çıkınca piyasaya sürdü. intelden uzak duracağım, ne pahasına olursa olsun......
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxrunoxxx 8 yıl
Casper yaşadı
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ju1i@~ 8 yıl
.:FreeMan:.

Inteli bu konuda küçümsemeyin bence. Adamlar atomlarda PowerVRnin son serisinden gpu kullanmaya başladılar. fx57nin psp2 ile ilgili bir haberindeki (LİNK) cümleyi aynen yazıyorum; Taşınabilir cihazlar için hazırlanan PowerVR SGX543ün, 400MHzde çalışan 8 çekirdekli versiyonunun 532 milyon poligon ve 16 milyar piksel performansı ile aynı değerlendirme kriterlerinde 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260 ile eş değer seviyede olduğuna da dikkat çekiliyor. Haswellde bunun daha gelişmişini kullanabilirler. Şimdilik Amd bu konuda önde olabilir, fakat ileride bu değişebilirde.


PowerVR SGX543'ün şu anda sadece 2 çekirdekli sürümü iPad 2'yle piyasada. 4 çekirdekli sürümü de PSP 2 ile çıkacak. Larrabee gibi 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ama 4'ün üstü henüz duyurulmadı. Bahsettiğiniz 532mil poligon/sn ve 16Gpx/sn hızları teorik olarak 16 çekirdekli sürümü için geçerli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
adamlar baktılarki donanımsal olarak tasarımlarla yeni mimarilerle AMDnin önüne geçemiyorlar sürücüye abanmışlar. ama eminim ki onun bile altında vardır bi işler.. artı farcry2 yada warhead oynayan mı kaldı ki referans olarak bu eski miladı geçmiş oyunları referans gösteriyor. iyi Allahtan doom3 oyunu filanda diyebilirdi.. :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 8 yıl
yok yok %100000000000000000000000000000000000
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrebo 8 yıl
%500 artış sağlasa anca oynanabilir duruma getirir crysis,far cry2 yi vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Adamlar IGP ile oyun oynatıyorlar artık. Bence ciddi bir gelişmedir. Hem Intel'in hem de AMD'nin yaptıkları taktire şayan. Tabi AMD'nin başından beri bu konuda lider olduğunu da belirtmek gerek. Intel oyunlarda uyum konusunu halletmeden önce AMD HD3000 IGP'lerle oyun oynatıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScreamAiMFire 8 yıl
Bence oyunları bıraksınlarda şu gereksiz israf yapan gpuları kapatmak için driver çıkarsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso 8 yıl
3D06 testinde 3650 veriyor HD 3000 HD 200 de 3400 veriyor eger %43 arttıysa bu da cok iyi bir gelisme arkadas dusuk de olsa her oyunu acsın diyen adam VGA almadan onboard ile oyun oynayabilir ilk defa duzgun bir onboard VGA yapmıslar soyle boyle demenin anlamı yok iyi bir gelisme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 8 yıl
Eskiden Intel GPU sürücülerine çok önem vermezdi; oyunlarda belli başlı, çok görülen hataları gidermeye çalışırdı sadece. Yine de, Fusion haricinde AMD'nin IGPlerine verdiği destekten daha çok destek verirdi. Bu gelişme oldukça iyi olmuş. Yeni özelliklerin haricinde Intel sürücülerinde oyunlarda performans artışı kalemini de görmek hoş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
zevksiz
İntel bırak bu işleri şimdimi aklına geldi grafik performansını yükseltmek

işlemciler geçen yıl mı çıkmıştı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 8 yıl
Sürücü tarihinde 04/13/2011 yazıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mo0rfin 8 yıl
İntel bırak bu işleri şimdimi aklına geldi grafik performansını yükseltmek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Yav biraz objektif olun.
edit: yalnız değerleri de görmek lazım, 1 fps'den 2 olduysa %100 gibi bir mantık yoktur umarım
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
Sanki adamlar sürücü için para istedi. Anlamsız anlamsız yorumlarla konuyu doldurmuşsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19856 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, download ve
2 etiket daha grafik intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -17- 8 yıl Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme 8 yıl 1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda 8 yıl Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim