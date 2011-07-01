Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Sandy Bridge tabanlı işlemciler için düşük profilli H61 anakart

7 yıl
8,1b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'den Sandy Bridge tabanlı işlemciler için düşük profilli H61 anakart
Tam Boyutta Gör
Intel kendi markasını taşıyan yeni anakartlar sunmaya devam ediyor. Her ne kadar üçüncü parti anakart üreticilerinin çözümleri kadar popüler olmasa da, Intel markasını taşıyan anakartlar daha çok sistem üreticileri tarafında tercih ediliyorlar. Giriş seviyesinden yüksek performans sınıfına kadar farklı segmentler için çok sayıda anakartı bulunan Intel, DH61AG isimli düşük profilli anakartını satışa çıkardı.

Sandy Bridge mimarisini temel alan LGA1155 formundaki işlemciler için çıkan H61 çipsetli anakart, ince ve kompakt yapısı ile daha çok ev ya da ofisler için hazırlanan mini bilgisayarlarda kullanılacak gibi görünüyor. Isıl tasarım gücü 65 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabilen anakart, üzerinde yer alan iki adet SO-DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuyor. 

Bir adet PCIe X4 ve biri tam diğer ise yarım boyutta iki adet PCI Express konnektörü ile gelen anakart üzerinde depolama sürücüleri için iki adet SATA-II portuna yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında iki adet USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 konnektörü ile Gigabit Ethernet portuna ve 7.1 kanal ses desteğine yer verilen anakartta, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü almak için DVI ve HDMI konnektörlerinin olduğunu görüyoruz.

25mm olan yüksekliği ile hepsi bir arada formundaki biglisayarlarda da kullanılması beklenen anakart, Japonya'da 146 dolar seviyesinden sunulurken, Amerika'daki liste fiyatı ise 119.99$. 
Intel'den Sandy Bridge tabanlı işlemciler için düşük profilli H61 anakart
Tam Boyutta Gör
Intel'den Sandy Bridge tabanlı işlemciler için düşük profilli H61 anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
görünüşü çok ahmak ve pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Biraz pahalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdsn 7 yıl
asus ve msi varken ne gerek var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 7 yıl
X16 Çıkış olsaydı mini oyun bilgisayarı yapardım bunla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
pahalı yaww
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim