Intel'den Sandy Bridge tabanlı işlemciler için düşük profilli H61 anakart

Intel kendi markasını taşıyan yeni anakartlar sunmaya devam ediyor. Her ne kadar üçüncü parti anakart üreticilerinin çözümleri kadar popüler olmasa da, Intel markasını taşıyan anakartlar daha çok sistem üreticileri tarafında tercih ediliyorlar. Giriş seviyesinden yüksek performans sınıfına kadar farklı segmentler için çok sayıda anakartı bulunan Intel, DH61AG isimli düşük profilli anakartını satışa çıkardı.





Sandy Bridge mimarisini temel alan LGA1155 formundaki işlemciler için çıkan H61 çipsetli anakart, ince ve kompakt yapısı ile daha çok ev ya da ofisler için hazırlanan mini bilgisayarlarda kullanılacak gibi görünüyor. Isıl tasarım gücü 65 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabilen anakart, üzerinde yer alan iki adet SO-DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuyor.





Bir adet PCIe X4 ve biri tam diğer ise yarım boyutta iki adet PCI Express konnektörü ile gelen anakart üzerinde depolama sürücüleri için iki adet SATA-II portuna yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında iki adet USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 konnektörü ile Gigabit Ethernet portuna ve 7.1 kanal ses desteğine yer verilen anakartta, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü almak için DVI ve HDMI konnektörlerinin olduğunu görüyoruz.





25mm olan yüksekliği ile hepsi bir arada formundaki biglisayarlarda da kullanılması beklenen anakart, Japonya'da 146 dolar seviyesinden sunulurken, Amerika'daki liste fiyatı ise 119.99$.