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Intel'den akıllı telefonlara özel iki yeni Atom işlemci

6 yıl
1,7b
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10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in akıllı telefonlara yönelik platform yatırımları devam ediyor. Sene başında Medfield platformunu duyuran Intel, Penwell kod adını taşıyan yongada sistem tasarımında Atom Z2460 işlemcisini kullanıma sunmuştu. Hyper-Threading ve kısaca BPT olarak bilinen Burst Performance gibi özellikleri bünyesinde barındıran bu işlkemci, XOLO X90 ve Lenovo K800 gibi telefonlara güç vermişti. İkinci çeyrete ürün gamına Atom Z2610 işlemcisini ekleyen Intel, cihaz üreticilerine daha fazla alternatif sunar olmuş, Lenovo Pad K2110 gibi bazı telefonlarda yeni işlemci kullanılmıştı.
Gelen yeni bilgilere göre Intel, akıllı telefonlara yönelik işlemci gamını iki yeni model ile genişletecek gibi görünüyor. IUntel tarafından yayınlanan Ürün Değişim Bildirim güncellemesine göre var olan Penwell işlemcilerine Atom Z2420 ve Atom Z2480 modelleri de dahil olacak. Var olan modellerle aynı üretim teknolojisine sahip olan yeni işlemcilerden Atom Z2420 modeli 1.2GHz'de görev yaparken, Z2480 modeli ise 2GHz'de çalışıyor. Özellikle iklinci model önemli zira yüksek saat hızı ile öne çıkan bu model aynı zamanda farklı ülke pazarlarında yeni yeni piyasaya çıkmaya başlayan Motorola Razr i modeline de güç veriyor. Hyper-Threading desteği ile gelen işlemci için 2GHz frekansının BPT değeri olduğunu ve işlemcinin yük gerektirmeyen durumlarda daha düşük hızlarda çalıştığıunı da not düşelim.


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kralkarga 6 yıl
allahını seversen mobil platformunu rahat bırak intel, rica ediyorum bunu!
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baysan240 6 yıl
bu insanoğlunun atom işlemcilerden çekilecek çilesi varmış
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Infernall 6 yıl
Zaten samsung iphone gibi markalar iyi ve yeterli işlemciler yapıyor.Bence telefonlarda işlemci yerine grafiğe ağırlık verilmeli.Dandik oyunlarda bile en iyi telefonlar kasıyor.Micro ekran kartları yapılsa daha iyi.
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idris 6 yıl
Intel telefonlar için ürettiği modellerde PowerVR SGX 540 kullanmakta ısrar ettiği sürece bi yol olmaz. En az PowerVR SGX 544MP kullanmalıdır.
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AMDR 6 yıl
Netbooklarda aradıklarını bulamadılar başka cihazlara yöneldiler.
Nasılsa piyasada adı var yine satılır.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bir iOS değil.
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BecHo-minaTor 6 yıl Guest-FDC9156E7
Exvision

Bir iOS değil.

Gördüğüm en komik olmayan şaka

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Opeth 6 yıl
Bence gayet başarılı bir ürün, motorola incelemelerini merakla bekliyoruz, atrix hd incelemesini yapsanız hiç fena olmaz :D
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Evren 6 yıl
Netbook olayında atom ıslemcı ile pıyasayı ıyıce sısrdıler sımdı sıra geldı cep telefonlarına.
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Technotronic 6 yıl
Kullandıgım atom işlemcili netbook un performansı yerlerde.
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