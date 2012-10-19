Intel'den dizüstü bilgisayarlar için dört çekirdekli yeni işlemci: Core i7-3632QM

Intel yüksek performans segmentindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı dört çekirdekli yeni mobil işlemcisini kullanıma sundu. Core i7-3632QM olarak isimlendirilen yeni model, hali hazırda bir süredir satışta olan Core i7-3612QM modelinin daha hızlı versiyonu olarak düşünülebilir.

Ivy Bridge mimarisini temel alan ve 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, standart olarak 2.2GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost özelliği devreye girdiğinde tek çekirdek için çalışma frekansını otomatik olarak 3.2GHz'e kadar yükseltebiliyor. Özellikle tek izlekli uygulamalar için herhangi bir zahmete gerek kalmadan elde edilen 1GHz'lik frekans artışı oldukça önemli.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi dört çekirdekli tasarıma sahip olan işlemciye, 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor. HD 4000 entegre grafik birimi normal şartlarda 650MHz'de, grafik tabanlı yük artışında ise 1.15GHz'de görev yapan işlemcinin, Core i7-3612 modelinde olduğu gibi hem BGA hem de PGA paket yapısına sahip versiyonlar bulunuyor. Merak edenler için BGA versiyonun aynı zamanda VT-d sanallaştırma özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de ısıl tasarım gücü. Intel'in ürün gamındaki dört çekirdekli mobil işlemcilerin pek çoğu 45 Watt TDP değeri ile gelirken, Core i7-3632QM'de bu değer 35 Watt olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemcinin sistem üreticilerine olan maliyeti açıklanmamakla birlikte yakın zamanda oyun odaklı çeşitli dizüstü bilgisayar modellerinde standart işlemci veya sistem sihirbazlarındaki işlemci seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkması bekleniyor.



