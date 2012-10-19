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Intel'den dizüstü bilgisayarlar için dört çekirdekli yeni işlemci: Core i7-3632QM

6 yıl
6,2b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek performans segmentindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı dört çekirdekli yeni mobil işlemcisini kullanıma sundu. Core i7-3632QM olarak isimlendirilen yeni model, hali hazırda bir süredir satışta olan Core i7-3612QM modelinin daha hızlı versiyonu olarak düşünülebilir.
Ivy Bridge mimarisini temel alan ve 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci,  standart olarak 2.2GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost özelliği devreye girdiğinde tek çekirdek için çalışma frekansını otomatik olarak 3.2GHz'e kadar yükseltebiliyor. Özellikle tek izlekli uygulamalar için herhangi bir zahmete gerek kalmadan elde edilen 1GHz'lik frekans artışı oldukça önemli.
Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi dört çekirdekli tasarıma sahip olan işlemciye, 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor. HD 4000 entegre grafik birimi normal şartlarda 650MHz'de, grafik tabanlı yük artışında ise 1.15GHz'de görev yapan işlemcinin, Core i7-3612 modelinde olduğu gibi hem BGA hem de PGA paket yapısına sahip versiyonlar bulunuyor. Merak edenler için BGA versiyonun aynı zamanda VT-d sanallaştırma özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.
Yeni işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de ısıl tasarım gücü. Intel'in ürün gamındaki dört çekirdekli mobil işlemcilerin pek çoğu 45 Watt TDP değeri ile gelirken, Core i7-3632QM'de bu değer 35 Watt olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemcinin sistem üreticilerine olan maliyeti açıklanmamakla birlikte yakın zamanda oyun odaklı çeşitli dizüstü bilgisayar modellerinde standart işlemci veya sistem sihirbazlarındaki işlemci seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkması bekleniyor.


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nurettinaz 6 yıl
İntelin neden sürekli işlemci modeli çıkarttığını anlayamıyorum. Zaten şu an pşyasada olanlar yeterli olacaktır. Bence yeni işlemci çıkartmak yerine mevcut olanların fiyatlarını aşağı çekebilecek çalışmalarda bulunsa kendisi ve bizim için daha hayırlı olur diye düşünüyorum.
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N!C 6 yıl
mobilden cevap yazdığım için öyle oldu
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IceRulez 6 yıl
N!C
tek izlekin yanına parantez içinde ingilizcesinide yazsanız çok makbule geçer.

arkadaşm işin yokmu senin ?
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N!C 6 yıl
'tek izlek'in yanına parantez içinde ingilizcesinide yazsanız çok makbule geçer.
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depeche35 6 yıl
İntel'in çok büyük bir kapasitede update yapmasına gerek yok, amd biraz umut vermişti ama artık kendi pişirip kendi yiyiyor,alternatifi de pek çıkacak gibi değil
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
Millet tablete geçti intel hala ayılamadı laptoba quad core kasıyor
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hgwxx/7 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
Millet tablete geçti intel hala ayılamadı laptoba quad core kasıyor

Tableti laptopa rakip goruyorsan sana bisey demiyorum
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