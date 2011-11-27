Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Core i3-2370M

Intel dizüstü bilgisayarlar için çift çekirdekli Core i3-2370M işlemcisini hazırlıyor. Hali hazırda mobil Core i3 serisinin en hızlı modeli olan Core i3-2350M'nin üzerine konumlandırılacak yeni işlemci 2.4GHz'de görev yapıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere aynı anda dört izlek desteği sunabiliyor.

Son seviye bellek kapasitesi 3MB olan işlemci, çekirdekler için Turbo Boost yapamıyor ancak entegre grafik birimi Turbo ile 650MHz olan standart çalışma frekansını 1.15GHz'e kadar çıkartabiliyor. Sandy Bridge mimarisinin önemli bir özelliği olarak AVX komut setlerini de destekleyen Core i3-2370M'in ısıl tasarım gücü ise 35 Watt olacak. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Core i3-2370M'in satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.