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Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Core i3-2370M

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dizüstü bilgisayarlar için çift çekirdekli Core i3-2370M işlemcisini hazırlıyor. Hali hazırda mobil Core i3 serisinin en hızlı modeli olan Core i3-2350M'nin üzerine konumlandırılacak yeni işlemci 2.4GHz'de görev yapıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere aynı anda dört izlek desteği sunabiliyor.
Son seviye bellek kapasitesi 3MB olan işlemci, çekirdekler için Turbo Boost yapamıyor ancak entegre grafik birimi Turbo ile 650MHz olan standart çalışma frekansını 1.15GHz'e kadar çıkartabiliyor. Sandy Bridge mimarisinin önemli bir özelliği olarak AVX komut setlerini de destekleyen Core i3-2370M'in ısıl tasarım gücü ise 35 Watt olacak. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Core i3-2370M'in satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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fx91 7 yıl
@Ahmet
Turbo boost koyunca i5 oluyorda ondan

@Cross
İzlek var zaten bildiğin i5m bu tek fark frekans
@EPICA
Adam haklı beyler intel bu pazarda olduğu sürece azcık hız aşırtıp 100$ fazladan geçircek bize AMD fusion apu'lu notebooklar nerde?

Edit: Ne ara eksi attınız.
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HighonFire 7 yıl
hadi turbo boost koymadınız bari hyper-threading koyaydınız abey.
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Ahmet-79 7 yıl
Turbo Boost özelliğini neden koymamışlar ki?
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EPICA 7 yıl
2.5 ghz'de çalışan i3-2390m ile de seriyi tamamlarlar.
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