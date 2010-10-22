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Intel'den düşük güç tüketimli yeni Xeon işlemci: Xeon L3403

8 yıl
8,5b
1
2
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesine düşük güç tüketimli yeni bir model ekliyor. Clarkdale tabanlı Xeon 3400 serisinin yeni üyesi olan çift çekirdekli Xeon L3403, 2GHz'de çalışıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine saip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 30 Watt olarak belirlenmiş.

Sunucular için hayati öneme sahip VT-x ve VT-d donanımsal sanallaştırma teknolojilerine destek sunan Xxeon L3403 işlemcinin karakteristik özellikleri arasında performans odaklı Turbo Boost ve Hyper Threading teknolojileri de yer alıyor. LGA1156 formunda olan ve SLBRX S-spec numarasını taşıyan işlemcisinin 189$'dan satılan L3406 modelinden ucuz olması bekleniyor.


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gun 8 yıl
Ofis tipi 24 saat açık kalan ama fazla yüklü bir iş yapmayan makinalar için harika bir işlemci.
Herkesin ofisinde devamlı açık kalan bir sunucu vardır ama gidin bakın işlemci kullanımına yok gibi bir şeydir.
Ben şahsen böyle makinaları sırf fazla yakmasın diye notebook'dan bile yaptığım çalıştırdığım olmuştur.
Bunda artık gerek kalmıyor.
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Batuist 8 yıl
büyük şirketler için güzel bir haber..
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