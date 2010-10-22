Intel'den düşük güç tüketimli yeni Xeon işlemci: Xeon L3403

Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesine düşük güç tüketimli yeni bir model ekliyor. Clarkdale tabanlı Xeon 3400 serisinin yeni üyesi olan çift çekirdekli Xeon L3403, 2GHz'de çalışıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine saip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 30 Watt olarak belirlenmiş.

Sunucular için hayati öneme sahip VT-x ve VT-d donanımsal sanallaştırma teknolojilerine destek sunan Xxeon L3403 işlemcinin karakteristik özellikleri arasında performans odaklı Turbo Boost ve Hyper Threading teknolojileri de yer alıyor. LGA1156 formunda olan ve SLBRX S-spec numarasını taşıyan işlemcisinin 189$'dan satılan L3406 modelinden ucuz olması bekleniyor.