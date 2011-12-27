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Intel'den gömülü sistemlere yönelik Ivy Bridge işlemciler

7 yıl
7,4b
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5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Mart-Nisan döneminde lanse etmeye hazırlanıyor. Yeni işlemciler için hacimli üretime başlayan şirket, önümüzdeki ay düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Ivy Bridge platformunu kullanan yeni sistemlerin tanıtımını da gerçekleştirecek.
Ivy Bridge serisi altında farklı fiyat ve performans segmentleri için çok sayıda işlemci modeli sunacak Intel'in yenilikleri arasında Core i7-3517UE ve i7-3555LE modelleri de olacak. Her ikisi de gönülü uygulamaları hedef alan BGA formundaki yeni işlemcilerden Core i7-3517UE, ultra-düşük voltaj sınıfında yer alıyor ve 1.7GHz standart çalışma frekansını Turbo ile 2.8GHz'e kadar yükseltebiliyor. 4MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan işlemciye aynı zamanda Ivy Bridge ailesinin en büyük güncellemelerinden birisi olarak HD 4000 entegre grafik eşlik ediyor.
Intel'in güncel ürün gamında yer alan Core i7-2610UE modelini yerini alacak yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 17 Watt. Core i7-3555LE modeli ise standart olarak 2.5GHz'de görev yapacak ve Turbo ile 3.2GHz'e kadar çıkabilecek. Isıl tasarım gücü 25 Watt olan işlemci, Core i7-3555LE modelinin yerini alacak ve diğer işlemci ile benzer şekilde HD 4000 entegre grafik birimine ve 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. İki model CPU saat hızlarına ek olarak GPU frekanslarıyla da ayrılacak zira Core i7-3517UE'de HD 4000 grafik birimi 350MHz'de baz hızında çalışırken, Core i7-3555LE modelinde ise 550MHz'de çalışıyor.
Intel'in haberimize konu olan iki işlemcisini de üçüncü çeyrekte çıkarması bekleniyor.

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sertacarslan 7 yıl
Gömülü sistem, ultra düşük voltaj, 17 watt, 25(!) watt...
Performans konusunda yorum yapmam, ama konu taşınabilir sistemler olunca enerji verimliliği konusunda daha çooooook yolun var intel...
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DoSöDoKöKo 7 yıl
mini ITX anakartlar ve yeni ivy-bridge işlemciler ile çok yetenekli ve performanslı ve düşük güç gerektiren HTPC ler toplanacak desenize
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4ewer23 7 yıl
haydi yeni sistem soket yapısı yine değişiyor yine para yine para :((
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MyCoDeR 7 yıl 4ewer23
4ewer23

haydi yeni sistem soket yapısı yine değişiyor yine para yine para :((

Bios güncellemesiyle şu anki p67 ve z68 chipsetli anakartlar destek sunucak.
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