Intel'den hız aşırtma odaklı yeni işlemci; Core i3-2120K

Intel hız aşırtma tutkunları için hazırladığı "K" serisi Sandy Bridge işlemcilerine yeni bir model daha ekliyor. Bilindiği üzere Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi, Nehalem mimarisini temel alan birinci nesil Core işlemci ailesi ile kıyaslandığında sınırlı hız aşırtma özellikleri sunuyor. Intel'in yeni nesil işlemcileriyle hız aşırtma yapmak isteyen kullanıcıların P67 veya Z68 çipsetli anakart kullanmaları ve işlemci tarafında da tercihlerini çarpan kilidi açık olarak gelen "K" serisi modellerden yana yapmaları gerekiyor.

Şimdiye kadar Core i5 2500K ve Core i7-2600K olmak üzere Sandy Bridge platformu kapsamında hız aşırtmacılara ve yüksek performans tutkunlarına yönelik iki model sunan Intel, ürün gamına daha düşük maliyetli yeni bir "K" modeli daha eklemeye hazırlanıyor. Expreview sitesindeki habere göre Intel, Core i3-2120K modelini önümüzdeki günlerde pazara sunabilir. LGA1155 formunda olan yeni işlemci, diğer iki model gibi çarpan kilidi açık olarak gelecek ancak donanımsal anlamda başka sınırlamalara sahip olacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin standart olarak 3.3GHz'de görev yapacağı belirtiliyor. 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine ve DirectX 10.1 destekli HD 2000 entegre grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt olacak. Core i5 2500K ve Core i7-2600K'dan farklı olarak Hyper-Threading ve Turbo Boost 2.0 gibi teknolojileri olmayan işlemci, her çekirdek için tek izlek desteği sunuyor ve Turbo yoksunluğu nedeniyle çekirdek hızını otomatik olarak arttıramıyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerinin çıkmasıyla birlikte Phenom II işlemci fiyatlarının tüketiciler lehine yeniden şekillenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Phenom II serisindeki işlemcilerin pek çoğu hem hız aşırtma hem de çekirdek aşırtma uygulamalarına yatkın bir yapı sergiliyorlar. İşte bu noktada Intel, Core i3-2120K ile temel bazı teknolojiere sahip olmayan ancak hız aşırtma yapmak isteyen kullanıcılara daha fazla eğlence sağlayabilen düşük maliyetli işlemci seçeneklerini arttıracak gibi görünüyor.