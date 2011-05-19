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Intel'den hız aşırtma odaklı yeni işlemci; Core i3-2120K

8 yıl
16,2b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den hız aşırtma odaklı yeni işlemci; Core i3-2120K
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Intel hız aşırtma tutkunları için hazırladığı "K" serisi Sandy Bridge işlemcilerine yeni bir model daha ekliyor. Bilindiği üzere Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi, Nehalem mimarisini temel alan birinci nesil Core işlemci ailesi ile kıyaslandığında sınırlı hız aşırtma özellikleri sunuyor. Intel'in yeni nesil işlemcileriyle hız aşırtma yapmak isteyen kullanıcıların P67 veya Z68 çipsetli anakart kullanmaları ve işlemci tarafında da tercihlerini çarpan kilidi açık olarak gelen "K" serisi modellerden yana yapmaları gerekiyor.

Şimdiye kadar Core i5 2500K ve Core i7-2600K olmak üzere Sandy Bridge platformu kapsamında hız aşırtmacılara ve yüksek performans tutkunlarına yönelik iki model sunan Intel, ürün gamına daha düşük maliyetli yeni bir "K" modeli daha eklemeye hazırlanıyor. Expreview sitesindeki habere göre Intel, Core i3-2120K modelini önümüzdeki günlerde pazara sunabilir. LGA1155 formunda olan yeni işlemci, diğer iki model gibi çarpan kilidi açık olarak gelecek ancak donanımsal anlamda başka sınırlamalara sahip olacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin standart olarak 3.3GHz'de görev yapacağı belirtiliyor. 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine ve DirectX 10.1 destekli HD 2000 entegre grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt olacak. Core i5 2500K ve Core i7-2600K'dan farklı olarak Hyper-Threading ve Turbo Boost 2.0 gibi teknolojileri olmayan işlemci, her çekirdek için tek izlek desteği sunuyor ve Turbo yoksunluğu nedeniyle çekirdek hızını otomatik olarak arttıramıyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerinin çıkmasıyla birlikte Phenom II işlemci fiyatlarının tüketiciler lehine yeniden şekillenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Phenom II serisindeki işlemcilerin pek çoğu hem hız aşırtma hem de çekirdek aşırtma uygulamalarına yatkın bir yapı sergiliyorlar. İşte bu noktada Intel, Core i3-2120K ile temel bazı teknolojiere sahip olmayan ancak hız aşırtma yapmak isteyen kullanıcılara daha fazla eğlence sağlayabilen düşük maliyetli işlemci seçeneklerini arttıracak gibi görünüyor.

Intel'den hız aşırtma odaklı yeni işlemci; Core i3-2120K
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Intel illâ ekran kartı satacak. Ya kardeşim. Üzerinde ekran kartı olmayanını yapın, 65 yerine 55 Watt yapın. Veya 65 Watt olsun ama 2 yerine 4 çekirdek yapın. Ekran kartını kaldırın, olsun bitsin. Var ya. Sırf en çok GPU satan firma olmuş olmak için şunu yapıyorlar. Oysa ki ekran kartını kaldırsa, onun yerine daha fazla çekirdek veya daha fazla cache i , daha az zar boyutuyla verse de en azından satış fiyatı 250$ olan işlemcisini 220$ a çekse. Yani kullanmayacağın ekran kartına para veriyorsun. Saçma bir şey.
Intel illâ ekran kartı satacak. Ya kardeşim. Üzerinde ekran kartı olmayanını yapın, 65 yerine 55 Watt yapın. Veya 65 Watt olsun ama 2 yerine 4 çekirdek yapın. E...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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2kol3bacak 8 yıl
Tam bir çakallık olmuş düşük fiyata çarpan kilidi açık işlemci birçok amatör overclock seven insanları kendine çekecektir diye düşünüyorum. Bulldozer öncesi boş bir hamle de olarak sonuçlanabilir tabi
Tam bir çakallık olmuş düşük fiyata çarpan kilidi açık işlemci birçok amatör overclock seven insanları kendine çekecektir diye düşünüyorum. Bulldozer öncesi bo...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Mimar SaNAN 7 yıl
iyiki amd varda şu intelin tekelinde değil işlemci piyasası
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sahmat_78 8 yıl
150usd(daha tr fiyatı değil) buna verene kadar 955BE alır insan. Entegre grafik birimi PCI-E ekran kartlarımızla ortak çalışmadığı sürece bir işe yaramaz, giriş seviyesi bi grafik performansı arasam zaten onboard ekran kartını kullanırım.
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cgdincer 8 yıl
1156 soket için intel işlemci çıkarmıyor diğmi artık ? anakartlar kaldı öyle zannedersem.
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Intel illâ ekran kartı satacak. Ya kardeşim. Üzerinde ekran kartı olmayanını yapın, 65 yerine 55 Watt yapın. Veya 65 Watt olsun ama 2 yerine 4 çekirdek yapın. Ekran kartını kaldırın, olsun bitsin. Var ya. Sırf en çok GPU satan firma olmuş olmak için şunu yapıyorlar. Oysa ki ekran kartını kaldırsa, onun yerine daha fazla çekirdek veya daha fazla cache i , daha az zar boyutuyla verse de en azından satış fiyatı 250$ olan işlemcisini 220$ a çekse. Yani kullanmayacağın ekran kartına para veriyorsun. Saçma bir şey.
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setek01 8 yıl

OverClocKing

Intel illâ ekran kartı satacak. Ya kardeşim. Üzerinde ekran kartı olmayanını yapın, 65 yerine 55 Watt yapın. Veya 65 Watt olsun ama 2 yerine 4 çekirdek yapın. Ekran kartını kaldırın, olsun bitsin. Var ya. Sırf en çok GPU satan firma olmuş olmak için şunu yapıyorlar. Oysa ki ekran kartını kaldırsa, onun yerine daha fazla çekirdek veya daha fazla cache i , daha az zar boyutuyla verse de en azından satış fiyatı 250$ olan işlemcisini 220$ a çekse. Yani kullanmayacağın ekran kartına para veriyorsun. Saçma bir şey.

Peki hocam aynı şey yakında gelecek olan Bulldozer içinde geçerli değil mi? Sanki bana biraz daha gelişmiş ve özellikle entegre grafik birimi daha performanslı Phenom II gibi geliyor açıkçası. Tabi burada özellikle A4 ve A6 işlemcileri kastediyorum. fx8110 zaten hesaplı bir fiyatla gelmeyecek.
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setek01 8 yıl
Hiç değilse HT desteği olsaydı. Niye mi? Forumda ne koçyiğitler çıkardı ortalığa. Voltaj vermedim 5 ghz yaptım abi 2500k'yı sopalarım ben bununla!!!
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WinteR 8 yıl
Cidden bizim millet bir garip.
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2kol3bacak 8 yıl
Tam bir çakallık olmuş düşük fiyata çarpan kilidi açık işlemci birçok amatör overclock seven insanları kendine çekecektir diye düşünüyorum. Bulldozer öncesi boş bir hamle de olarak sonuçlanabilir tabi
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Colonel GUILE 8 yıl
Intel önce ürettiği her cpu'nun std. şekilde o.c olacağının garantisini versin sonra cpu çıkarsın.

Aynı üretim bandından çıkan iki cpu alın, biri diğeri kadar o.c olmuyor takozda çıkıyor bilindiği üzere artık şansına bağlı alan kişinin, kimisi on tane cpu değiştiriyor kiminde de ilk aldığı cpu güzel değerlere sahip oluyor, istediği kadar çarpanı açık olsun aşırı voltaj verilerek yapılan o.c'tan ne hayır gelir ne de zevk alınır o işten, std bir şey miş gibi duyuru yapıyor Intel birde...
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