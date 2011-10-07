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Intel'den iki yeni mobil işlemci; Core i3-2350M ve i3-2367M

7 yıl
15,8b
1
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel orta segmentteki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Sandy Bridge tabanlı yeni mobil işlemcilerini pazara sundu. Core i3-2350M ve Core i3-2367M model isimlerini taşıyan çift çekirdekli işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar ve Sandy Bridge mimarisiyle gelen önemli yeniliklere destek sunuyorlar.
Yeni işlemcilerden Core i3-2350M, 2.3GHz'de çalışıyor ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Hyper-Threading desteği ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci aynı zamanda 12 işlem birimine sahip HD 3000 entegre grafik birimiyle geliyor ve GPU'nun çalışma frekansı Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile otomatik olarak 650MHz'den 1150MHz'e kadar çıkabiliyor.
Intel'in ikinci yeni mobil işlemcisi Core i3-2367M ise düşük güç tüketiminin hedef alındığı bir model olarak 1.4GHz'de görev yapıyor ve 17 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor. Daha düşük güç tüketimi için entegre grafik yongasının hızı 350MHz'e kadar düşürülürken, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile hız 1GHz'e kadar çıkartılabiliyor. 
Sadece OEM ve ODM üreticilerine sağlanacak yeni işlemciler için Intel cephesinden herhangi bir fiyat açıklaması yapılmazken, işlemcileri kullanan ilk dizüstü bilgisayarların yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor. 

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