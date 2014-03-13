Intel'den veri merkezlerine yönelik fiber tabanlı yeni veri aktarım kablosu





Günümüzde bulut altyapılarının ve dolayısıyla veri merkezlerinin büyük önem kazanmaya başladığı bir gerçek. Bu bakımdan veri merkezleri içerisindeki veri aktarım hızı da ön plana çıkıyor.





USB 3.0, Thunderbolt gibi çok hızlı veri aktarımı sunan teknolojiler olsa da Intel artık Terabyte seviyesinde aktarım hızlarına ulaşmak istiyor. Intel'in başını çektiği ve Corning, US Conec, TE Connectivity ve Molex gibi firmaların içerisinde bulunduğu grup MXC adı verilen yeni bir veri aktarım kablosunu duyurdu.





MXC adındaki kablo fiber teknolojisini temel alıyor. Kablo içerisinde her biri 25Gbps veri aktarabilen 64 adet kıl yer alıyor. Böylece tek yönlü olarak 800Gbps, çift yönlü olarak 1.6Tbps veri aktarımı mümkün hale geliyor. Bu aktarım hızı 300 metreye kadar korunabiliyor.





Intel fiber teknolojisini Thunderbolt arabiriminde kullanmayı düşünse de maliyet noktasında Apple'ın baskıları nedeniyle gelişmiş bakır kablolarda karar kılınmıştı. MXC aslında Intel'in fiber teknolojisine geri dönüşü anlamını taşıyor.





MXC kablolar sadece veri merkezlerine yönelik olarak üretilecek. Yüksek veri aktarım hızları sayesinde bir kabinde sadece depolama birimleri yer alırken, bellek, işlemci gibi bileşenler ayrı kabinlere yerleştirilebilecek. Böylece yerden de tasarruf sağlanacak.





MXC kablolar şu anda Microsoft, Huawei, Facebook, Arista, Fujitsu gibi firmalar tarafından örneklenmeye başladı. Ancak hacimli üretimin yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/intel-announces-super-fast-1-6-tbitsec-optical-cable-data-centers/73781.html