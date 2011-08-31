Intel'den yeni mobil işlemci; Core i5-2435M

Intel önümüzdeki ay içerisinde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı çok sayıda yeni mobil işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte o işlemcilerden biri olan Core i5-2435M'e ait teknik özellikler detaylandı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli mobil işlemci standart olarak 2.4GHz'de görev yapacak, Turbo Boost ile 3GHz'e çıkabilecek.

Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsü ile birlikte Intel'in HD3000 entegre grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt olacak. Eylül ayında lanse edilecek Core i5-2435M'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor.