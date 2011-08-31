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Intel'den yeni mobil işlemci; Core i5-2435M

7 yıl
12,8b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel önümüzdeki ay içerisinde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı çok sayıda yeni mobil işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte o işlemcilerden biri olan Core i5-2435M'e ait teknik özellikler detaylandı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli mobil işlemci standart olarak 2.4GHz'de görev yapacak, Turbo Boost ile 3GHz'e çıkabilecek.
Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsü ile birlikte Intel'in HD3000 entegre grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt olacak. Eylül ayında lanse edilecek Core i5-2435M'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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eozenir 7 yıl
2410M bencede yeterliydi. 2410M haricinde diğer i5 işlemciler iş ve offise yönelik. mesela bir ev kullanıcısı için donanımsal sanallaştırma desteği ve vpro desteği var. ev kullanıcısı için bunlar tamamen gereksiz bişey. 2410M gayet yeterli ama bu 2435M için sanırım 100 mhz arttırdı ama fazla bir performans sağlarmı bilemem.
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eozenir 7 yıl
xxxartistxxx
şu entegre grafik birimleri gereksiz güç tüketiminden başka bir şey değil

ya bilgisayardan anlamıyorsun. yada yorum yapiyim diye yazmışsın.
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Virinom 7 yıl
şu entegre grafik birimleri gereksiz güç tüketiminden başka bir şey değil
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veto1214 7 yıl Virinom
xxxartistxxx

şu entegre grafik birimleri gereksiz güç tüketiminden başka bir şey değil


hocam Çok saçmakonsuyon Optimus diye birşey var
intenetde Optimus sayesinde 4saate kadar dolaşıom arkı izliyom laptobumda bos durumda Kapayıp entegre Gpuyu açıyo Bayaguç tasarufu olyor Yani bu Entegre gpular Masaustundeki gibi değil Baya Onemli birşey aslında
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umutarslan.com 7 yıl
mobil işlemciler son kullanıcıya pek ulaşmıyor.Yeni bir laptop alırken bir üst model olan işlemci alıcıyı cezbeder.tabi fiyatı önemli..
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ayhand28 7 yıl
2410m ve 2520m yeterliydi bence; 100 mhz hızın pek bir farkı olmaz.
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ezimuse 7 yıl
100Mhz hız artır sür piyasaya oh...
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