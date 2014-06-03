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Intel'den yeni nesil performans işlemcileri: Core i7-4790K, Core i5-4690K ve Pentium G3258

4 yıl
7,7b
1
104
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den yeni nesil performans işlemcileri: Core i7-4790K, Core i5-4690K ve Pentium G3258
Intel uzun süredir merakla beklediğimiz Devil's Canyon kod adlı hız aşırtma işlemcilerini duyurdu.  Core i7-4790K ve Core i5-4690K modellerinden oluşan seri ile kullanıcılar, hem daha fazla performanstan istifade edecek hem de hız aşırtmanın sınırlarını zorlayabilecekler. 
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Haswell serisi işlemciler, 22nm üretim geometresi ve mikroişlemci mimarisindeki güncellemeler sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği anlamında çıtayı yukarış taşımıştı. Ancak bu işlemcilerin zarı ile üst kısmındaki ısı dağıtıcı blok arasındaki düşük maliyetli element nedeniyle hız aşırtma konusunda iddialı olamamışlardı çünkü işlemci zorlandığında buna bağlı olarak termal karakteristiği çok hızlı değişiyordu.
Kısa bir süre önce anons edilen Haswell Refresh serisi işlemcilerinde bu sorunu çözen Intel, Devil's Canyon serisinde ise daha fazlasını sunuyor. Geliştirilen tasarım ve bunu güçlendiren paketleme materyalleri ile birlikte termal arayüzdeki iyileştirmeler ve en önemlisi işlemcilerin daha fazla performans ve hız aşırtma sağlayacak zarlardan özel olarak imal edilmiş olması bu modelleri farklı kılıyor. Özellikle hız aşırtma için yoğun mesai yapan Intel, yeni nesil polimer termal arayüz materyali sayesinde daha iyi ısı dağıtımına olanak tanıyor.
Intel'in yeni işlemci modellerinden Core i7-4790K, aynı zamanda şirketin son kullanıcılar için hazırladığı standart frekansı 4GHz olan ilk 22nm işlemci unvanını taşıyor. Turbo Boost devreye girdiğinde çekirdek frekansını 4.4GHz'e kadar yükseltebilen 4 çekirdek ve 8 izlekli işlemci, çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtmada kullanıcılarına en yüksek kontrolü sağlıyor. Dahili HD 4600 grafik birimi 1250MHz'de görev yapan işlemcinin TDP değeri ise 88 Watt olarak açıklandı.
Intel'den yeni nesil performans işlemcileri: Core i7-4790K, Core i5-4690K ve Pentium G3258
Daha düşük maliyetli Core i5-4590K ise, Core i5 ailesinin en hızlı olma iddiasında. Standart olarak 3.5GHz hızında çalışan ve Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdek ve 4 izlek destekli işlemci, benzer şekilde kilitsiz olması sayesinde hız aşırtma ile kolayca hızlandırılabiliyor. Aynı Core i7-4790K modelinde olduğu gibi Core i5-4690K da 1250MHz hızında çalışan HD 4600 grafik birimi ile geliyor ve ısıl tasarım gücü de 88 Watt seviyesinde bulunuyor. 
Intel'in performans tutkunları için hazırladığı yeni işlemcileri, 360 dolar ve 250 dolar seviyesinden fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulacak. Merak edenler için işlemcilerin bu ay içerisinde raflarda olacağını da bildirmiş olalım.  Eğer bu işlemciler bana pahalı geldi diyorsanız, Intel'in bir yeni çözümü daha bulunuyor. Pentium ailesinin 20. yıldönümü için geliştirilen çift çekirdekli Pentium G3258, 3.2GHz hızında çalışıyor ancak Turbo Boost desteği sunmuyor.
Yeni Pentium işlemcisi de çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtmaya göz kırpıyor.
Yeni Pentium işlemcisinin ilginç bir özelliği daha bulunuyor. Yukarıda detaylarını verdiğimiz Devil's Canyon serisi işlemciler sadece Z97 anakartlarda çalışmak üzere dizayn edilirken, Pentium işlemcisi ise bu seçeneğe ek olarak Z87 anakartlarda da kullanılabilecek. 22nm Haswell mimarisini baz alan işlemci, SSE4.1, SSE 4.2, EM64T ve VT-X teknolojilerini destekliyor. 3MB L3 bellek ile donatılan yeni Pentium modelinin ısıl tasarım gücü 53 Watt, fiyatı ise 80$.
Peki hız aşırtma konusunda bu derece iddialı olan işlemciler, teorik bilgiyi pratiğe dökmekte ne kadar başarılı acaba ? Yapılan ilk hız aşırtma çalışmalarına göre, Core i7-4790K, 1.4v vCore değerinde 5GHz'de stabil şekilde çalışıyor ve 3DMark 2005'te 16285 puan alabilyor. Neden 3DMark 2005 diye soranlara, işlemciyi ciddi şekilde yorduğu için cevabını verebiliriz. Hava soğutma ile yapılan bu çalışma, işlemcinin potansiyelini net bir şekilde gösteriyor.

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_Dominic_Toretto_ 4 yıl en beğenilen
88W / 125W / 220W derken neyi kastettiniz ? O'nun güç tüketimi olmadığını biliyorsunuz değil mi ?
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OnTEC 4 yıl Gandalf81
Güzel bir haber ancak tercihler sadece 50w için yapılamıyor biri 450 lira diğeri tahminen 900 tl olması nedeniyle AMD yi öldüremez...
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Korkusuz Korkak 4 yıl
Ben Pentium G3258'i merak ediyorum.

Hız aşırtma potansiyeli iyi olursa FX6300'e sağlam bir darbe indirir gibi.
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1 Avatar
Baran18 4 yıl
boş çekirdeklerin süper kombinasyonu.  
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Tekno moomce 4 yıl
Fan boyluğu bırakın da hacı şimdi tam kasa toplama operesyonunu ortasında

FX X8 8350 alınır mı alnmaz mı ? alınmaz ise

İnteldeki karşılığı ?
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serkan1216 4 yıl
4770k aldik hala bu konuyu takip ediyorum kafam 4790k da ne fark olacak diye düşünüyorum
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boss06 4 yıl serkan1216
serkan1216
4770k aldik hala bu konuyu takip ediyorum kafam 4790k da ne fark olacak diye düşünüyorum

Oc kapasitesi ögle hava ile 5 su ile 5.5 olacak haberlerine inanmayın es olan 1365v ile 4.7 ye çıktı sıcaklıkta 88lerde dolaşıyordu. 4770k niz oc kapasitesi iyi ise degistirmenize gerek yok diye düşünüyorum.
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boss06 4 yıl
Haswell veya refresh arasında ne ısılarda nede overclock potansiyelinde fark var. Biri turbo 3.9 diğeri 4.4 sana garanti veriyo.sonrası sansa kalmis.
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tufanoo 4 yıl
arkadaşlar bunezaman stoklara giriyor kafayı yedim beklemekten bide bu asus z97 deluxe ikisini bekliyorumki sistemi bitirim 4k monitör aldık daha görüntüsünü göremedik yav
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Headbanger_Kerry 4 yıl
Bazıları amd yı karalamıs bu kısılere verecek cevabım o amd olmazsa 900 tl cok para dedıgımız 4790k ları 900 dolara alırsınız.Rekabet her zaman bızım yararımızadır.Bu arada ıntel cosmus.)
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Glorfindel1907 4 yıl
Bakalım amd ne yapacak bu işlemciler karşısında sadece ekran kartıyla olmuyor biraz daha iyi işlemciler yapması şart bence

Birde bu kadar pahalı olmasalar çok güzel olacak ama
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Maxthon 4 yıl
Şu gün hala 2700K ile 780 SLI yapilabiliyorsa, yeni işlemci almanin pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum.
Illaki getirisi ve fazla fps vermesi söz konusu olacaktir, lakin elimizdeki işlemci ile 30fps, bunlarla 60+ alacaksak tamam. Fakat tutupta min. 80fps alanin 100+ almasi neyi degistirir? (Sadece oyuncu gözünden yorum yaptım, 3D olayini bilmem.)
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Naci_Balkavan 4 yıl
kasılmalara elveda diyebilirmiyiz bununla :) ?
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Terminator T-800 4 yıl fx57
Merhaba Erdi Bey,

Paylaşımınızda yer alan bir cümleden alıntı yapmak istiyorum bahsini edeceğim kısım şurasıdır"Yukarıda detaylarını verdiğimiz Devil's Canyon serisi işlemciler sadece Z97 anakartlarda çalışmak üzere dizayn edilirken,"

Bildiğiniz gibi devil's canyondan önce intel ilk olarak haswell-r işlemcileri çıkardı ve z87 anakart üreticilerinin bir çoğu bıos güncellemesi ile bu işlemcilere destek sağladı ancak yazınızda belirttiğiniz devil's canyon işlemcilerin z87 anakartlarda çalışıp çalışmayacağı hakkında şimdiye kadar net bir bilgiye sahip olamadık.


Bu konu hakkında yakın zamanda bir bilgiye ulaştım kaynağı ise ASUS Z87 anakartlara çıkan yeni bıos güncellemeleri oldu
ASUS yeni çıkardığı BIOS güncellemesi ile mevcut Z87 anakartlarında Devil's Canyon işlemcilerin kullanılmasına olanak sağlamış gibi görünüyor.


ASUS mevcut z87 anakartlarının tamamına çıkarmış olduğu yeni BETA bıoslarla İntelin Devil's Canyon adını verdiği yeni 4.nesil işlemcilerine 8 serisi anakartlarda kullanabilme imkan tanıyor.Yani ASUS z87 anakarta sahip kullanıcılar bir bıos güncelemesi ile yeni çıkacak 4790k ve 4690k yı sorunsuz kullanabilecek.Örnek olarak ASUS sitesinden almış olduğum birkaç anakarta ait Bıos Güncelleme detayları;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bu bilgilere göre sadece ASUS bıos güncellemesi ile yeni işlemcilere destek sağlayacak yoksa diğer üreticilerde bıos güncellemesi ile devil's canyona 8 serisi anakartları için destek sunacak?Bu konu hakkındaki bilgilerinizi paylaşabilirseniz memnun olurum.



İyi çalışmalar dilerim.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl Terminator T-800
Yanlış anlamadıysam, buradaki habere göre onlar da sağlaycaklar.

kitguru.net/...
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Dreamer Apartment 4 yıl
Vatan yine üç kağıtçılığını konuşturmuş.

4690, 4670'den daha iyi olmasına rağmen sırf işine geldiği için 4690'ı 4670'den ucuza satıyor.
Bkz:
4690: 578 TL
4670: 618 TL

Ve ayrıca 4790'ın 4770'den daha iyi olmasına rağmen yine ucuza satıyor.
Bkz:
4790: 815 TL
4770: 865 TL

Ama gel gör ki işin içine "K" ibaresi girince i7 ve i5'in O.C. kaymağını millete ucuza yedirmemek için elinden geleni yapmış.
Bkz:
4770K: 967 TL
4790K: 1214 TL

Ve i5'te de aynı şekilde;
4670K: 671 TL
4690K: 853 TL

Çok merak ediyorum 4930K 1450-1500 civarına alınabiliyorken, 1200 küsür liraya kim 4790K alır ?

Ve aynı şekilde 4770K fiyatına 4690K satmak da yakışmamış.

Bravo Vatan..(!)..
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
8 ve 9 serisi hangi çipsetler i7 4790K işlemcisini destekliyor ? Aşağıdaki linkten bakabilrisiniz !

Intel® Desktop Compatibility Tool

processormatch.intel.com/...
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bkaakco 4 yıl
3630QM ile devam.
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Lazeran 4 yıl
200TLye çarpan kilitsiz pentium alt segmentte AMD bitti
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Dreamer Apartment 4 yıl
AMD'nin durumu...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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