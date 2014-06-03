Intel'den yeni nesil performans işlemcileri: Core i7-4790K, Core i5-4690K ve Pentium G3258

Intel uzun süredir merakla beklediğimiz Devil's Canyon kod adlı hız aşırtma işlemcilerini duyurdu. Core i7-4790K ve Core i5-4690K modellerinden oluşan seri ile kullanıcılar, hem daha fazla performanstan istifade edecek hem de hız aşırtmanın sınırlarını zorlayabilecekler.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Haswell serisi işlemciler, 22nm üretim geometresi ve mikroişlemci mimarisindeki güncellemeler sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği anlamında çıtayı yukarış taşımıştı. Ancak bu işlemcilerin zarı ile üst kısmındaki ısı dağıtıcı blok arasındaki düşük maliyetli element nedeniyle hız aşırtma konusunda iddialı olamamışlardı çünkü işlemci zorlandığında buna bağlı olarak termal karakteristiği çok hızlı değişiyordu.

Kısa bir süre önce anons edilen Haswell Refresh serisi işlemcilerinde bu sorunu çözen Intel, Devil's Canyon serisinde ise daha fazlasını sunuyor. Geliştirilen tasarım ve bunu güçlendiren paketleme materyalleri ile birlikte termal arayüzdeki iyileştirmeler ve en önemlisi işlemcilerin daha fazla performans ve hız aşırtma sağlayacak zarlardan özel olarak imal edilmiş olması bu modelleri farklı kılıyor. Özellikle hız aşırtma için yoğun mesai yapan Intel, yeni nesil polimer termal arayüz materyali sayesinde daha iyi ısı dağıtımına olanak tanıyor.

Intel'in yeni işlemci modellerinden Core i7-4790K, aynı zamanda şirketin son kullanıcılar için hazırladığı standart frekansı 4GHz olan ilk 22nm işlemci unvanını taşıyor. Turbo Boost devreye girdiğinde çekirdek frekansını 4.4GHz'e kadar yükseltebilen 4 çekirdek ve 8 izlekli işlemci, çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtmada kullanıcılarına en yüksek kontrolü sağlıyor. Dahili HD 4600 grafik birimi 1250MHz'de görev yapan işlemcinin TDP değeri ise 88 Watt olarak açıklandı.

Daha düşük maliyetli Core i5-4590K ise, Core i5 ailesinin en hızlı olma iddiasında. Standart olarak 3.5GHz hızında çalışan ve Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdek ve 4 izlek destekli işlemci, benzer şekilde kilitsiz olması sayesinde hız aşırtma ile kolayca hızlandırılabiliyor. Aynı Core i7-4790K modelinde olduğu gibi Core i5-4690K da 1250MHz hızında çalışan HD 4600 grafik birimi ile geliyor ve ısıl tasarım gücü de 88 Watt seviyesinde bulunuyor.

Intel'in performans tutkunları için hazırladığı yeni işlemcileri, 360 dolar ve 250 dolar seviyesinden fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulacak. Merak edenler için işlemcilerin bu ay içerisinde raflarda olacağını da bildirmiş olalım. Eğer bu işlemciler bana pahalı geldi diyorsanız, Intel'in bir yeni çözümü daha bulunuyor. Pentium ailesinin 20. yıldönümü için geliştirilen çift çekirdekli Pentium G3258, 3.2GHz hızında çalışıyor ancak Turbo Boost desteği sunmuyor.

Yeni Pentium işlemcisi de çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtmaya göz kırpıyor.

Yeni Pentium işlemcisinin ilginç bir özelliği daha bulunuyor. Yukarıda detaylarını verdiğimiz Devil's Canyon serisi işlemciler sadece Z97 anakartlarda çalışmak üzere dizayn edilirken, Pentium işlemcisi ise bu seçeneğe ek olarak Z87 anakartlarda da kullanılabilecek. 22nm Haswell mimarisini baz alan işlemci, SSE4.1, SSE 4.2, EM64T ve VT-X teknolojilerini destekliyor. 3MB L3 bellek ile donatılan yeni Pentium modelinin ısıl tasarım gücü 53 Watt, fiyatı ise 80$.

Peki hız aşırtma konusunda bu derece iddialı olan işlemciler, teorik bilgiyi pratiğe dökmekte ne kadar başarılı acaba ? Yapılan ilk hız aşırtma çalışmalarına göre, Core i7-4790K, 1.4v vCore değerinde 5GHz'de stabil şekilde çalışıyor ve 3DMark 2005'te 16285 puan alabilyor. Neden 3DMark 2005 diye soranlara, işlemciyi ciddi şekilde yorduğu için cevabını verebiliriz. Hava soğutma ile yapılan bu çalışma, işlemcinin potansiyelini net bir şekilde gösteriyor.