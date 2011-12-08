Intel'in 2012 model ultrabook işlemcileri detaylandı

Ultrabook konsepti altında sunulan ince ve performanslı dizüstü bilgisayarlara büyük önem veren ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dizüstü bilgisayar satışlarının hatırı sayılır bir kısmını ultrabook'ların oluşturacağını öngören Intel, 2012 ile birlikte Ivy Brdige serisi altında ultrabook'lara yönelik iki yeni işlemci daha sunacak.

22nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ve 3D transistör teknolojisine yer verilen çift çekirdekli Core i7-3667U ve Core i5-3427U işlemcileri, 17 Watt ısıl tasarım gücü ile gelecek. Modeline göre sırasıyla 2GHz ve 1.8GHz hızlarında çalışması beklenen işlemciler, Turbo Boost teknolojisiyle 3.2GHz ve 2.8GHz'e otomatik olarak çıkabilecekler.

Ivy Bridge jenerasyonunun önemli güncellemelerinden biri olarak yeni işlemciler, mevcut işlemcilerdeki HD 3000 entegre grafik birimine kıyasla %50-60 daha yüksek 3D performansı sunması beklenen DirectX 11 destekli HD 4000 entegre grafik birimiyle gelecekler.

Çift kanal bellek kontorlcüsü üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemcilerde, Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek çift izlekten sorumlu olacak. Ivy Bridge platformu ile birlikte ultrabook'lar ayrıca doüal USB 3.0 desteği de kazanacak. Bu destek şu an için üçüncü parti kontrolcüler ile sağlanabilmekte.

Ultrabook odaklı yeni işlemcilerin Mayıs ayında çıkması bekleniyor.