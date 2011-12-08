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Intel'in 2012 model ultrabook işlemcileri detaylandı

7 yıl
9,4b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultrabook konsepti altında sunulan ince ve performanslı dizüstü bilgisayarlara büyük önem veren ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dizüstü bilgisayar satışlarının hatırı sayılır bir kısmını ultrabook'ların oluşturacağını öngören Intel, 2012 ile birlikte Ivy Brdige serisi altında ultrabook'lara yönelik iki yeni işlemci daha sunacak.
22nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ve 3D transistör teknolojisine yer verilen çift çekirdekli Core i7-3667U ve Core i5-3427U işlemcileri, 17 Watt ısıl tasarım gücü ile gelecek. Modeline göre sırasıyla 2GHz ve 1.8GHz hızlarında çalışması beklenen işlemciler, Turbo Boost teknolojisiyle 3.2GHz ve 2.8GHz'e otomatik olarak çıkabilecekler.
Ivy Bridge jenerasyonunun önemli güncellemelerinden biri olarak yeni işlemciler, mevcut işlemcilerdeki HD 3000 entegre grafik birimine kıyasla %50-60 daha yüksek 3D performansı sunması beklenen DirectX 11 destekli HD 4000 entegre grafik birimiyle gelecekler.
Çift kanal bellek kontorlcüsü üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemcilerde, Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek çift izlekten sorumlu olacak. Ivy Bridge platformu ile birlikte ultrabook'lar ayrıca doüal USB 3.0 desteği de kazanacak. Bu destek şu an için üçüncü parti kontrolcüler ile sağlanabilmekte.
Ultrabook odaklı yeni işlemcilerin Mayıs ayında çıkması bekleniyor.

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oray 7 yıl
ultrabook da olsa ekran boyutunu yüksek tutmaları lazım 11'' laptop olsa nolacak olmasa ben okuyamadığım sürece, 17'' 1080i/p ultrabook çıkarsınlar artık!
1 Yanıt Yanıtla
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Breyantin 7 yıl
10.1 ekranlar çok küçük fakat 11.6 - 13.3 arası ekranlar bana ideal geliyor, ne Karınca Duası gibi çok küçükler, ne de normal laptoplar kadar büyük değiller, ben tutacaklarını düşünüyorum. Utlrabookların fiyatları düşünce, netbooklar iyice geri planda kalacak.
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yenerbalcı 7 yıl oray
oray

ultrabook da olsa ekran boyutunu yüksek tutmaları lazım 11'' laptop olsa nolacak olmasa ben okuyamadığım sürece, 17'' 1080i/p ultrabook çıkarsınlar artık!

+1

yapmışken 18,4" yapsınlar
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DH Misafiri 7 yıl
bu tür bilgisayarların daha erken çıkarılması gerekirdi. fiyat olarak uygun olduğunda notebooklar kadar çok satacağını düşünüyorum
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.: mds :. 7 yıl
dahili vga nın hertarafı HD olsa nolur.?
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Breyantin 7 yıl
Güzel haber, önümüzdeki yıl bir ultrabook almayi düşünebilirim, fiyatları da daha uygun seviyeye gelir yeni işlemcilerle beraber.
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