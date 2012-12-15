Intel'in 2013 model en hızlı mobil işlemcisi detaylandı; Core i7-4930MX

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde dördüncü nesil Core işlemci ailesini pazara sürmeyi planlıyor. Çalışmaları tamamlanan ve bugünlerde hacimli üretime girdiği düşünülen yeni işlemci ailesi, yenilikçi Haswell mikroişlemci mimarisini temel alıyor ve 22nm fabrikasyon süreciyle üretiliyorlar. Masaüstü modellerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Core i7-4770K'nın en hızlı temsilcisi olduğu anlaşılan dördüncü nesil Core ailesinin mobil versiyonları da şekillenmeye başladı. Çin merkezli kaynaklar tarafından açıklanan dökümanlara göre, Intel'in 2013 için planladığı en hızlı mobil işlemcisi; Core i7-4930MX olacak gibi görünüyor.
Dört çekirdekli olan ve Hyper-Threading desteği ile her çekirdek iki izlek ve toplamda eşzamanlı 8 izlek desteği sunabilen işlemci, standart olarak 3GHz saat hızında görev yapacak ve Turbo Boost devreye girdiğinde 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Bu noktadaz biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse dört çekirdek için standart baz frekansı olan 3GHz olan işlemci, tek çekirdek için 3.9GHz'e kadar çıkabilecek, bu değer çift çekirdek için 3.8GHz, tek çekirdek içinse 3.7GHz olarak belirlenmiş durumda. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan yeni nesil mobilişlemci, sahip olduğu entegre çift kanal bellek kontrolcüsü ile 1600MHz'e kadar DDR3 ve DDR3L belleklerle kullanılabilecek. Haswell mimarisinin en büyük yeniliklerinden biri olan yeni nesil HD 4600 entegre grafik birimine sahip olarak gelecek Core i7-4930MX, grafik yoğun uygulamalarda iGPU'nun çalışma frekansını 400MHz'de 1350MHz'e yükseltebilecek. Henüz somut test sonuçları olmasa da, Intel'in şu an ki en hızlı entegre grafik birimi olan HD 4000 ile kıyaslandığında HD 4600'ün performansı çıtasını ciddi anlamda yukarı taşıyacağı ve API desteğini zenginleştireceği ifade ediliyor. Isıl tasarım gücü 57 Watt olarak belirlenen işlemci, yüksek bir fiyatlandırma ile üreticilere sunulacak.
Intel, Corei7-4930MX modeline ek olarak yüksek performanslı iki yeni mobil işlemci daha hazırlıyor. Her ikisi de dört çekirdekli olan bu işlemcilerden Core i7-4900MQ modeli, standart olarak 2.8GHz'de görev yapıy ve 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 8MB Seviye 3 bellekle gelen işlemcinin HD 4600 grafik birimi 4930MX modelinden farklı olarak 1350MHz değil 1300MHz'e kadar çıkış yapabiliyor. Benzer şekilde 57 Watt TDP değerine sahip olan işlemcinin fiyatlandırma seviyesi henüz bilinmiyr ancak Core i7-4930MX ile kıyaslandığında üst seviye dizüstü bilgisayarlarda daha yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Son model olan Core i7-4800MQ, 4900MQ ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olup sadece 100MHz daha düşük çalışma frekansına sahip ve 8MB yerine 6MB büyüklüğünde L3 bellek ile geliyor. Intel aynı zamanda ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlar için ultra düşük güç tüketimli U serisi yeni mobil işlemcilerini de üst seviye işlemcilerine ek olarak pazara sunacak. Haswell öncesinde Ivy Bridge ailesinin 10 Watt'ın altında TDP değeri sunan düşük güç tüketimli yeni üyeleri de şirketin ürün gamındaki yerlerini almış olacakar.
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775 nispeten iyi idi ve birkaç işlemci neslini destekledi.
1156 ve 1366 tam bomba oldu. İlk zamanlarda çıkanların üstüne yeni işlemci gelmedi. Upgrade hayal oldu.
1155 iki nesli zar zor destekleyebildi. 2700K üstüne 3770K faza bir şey koyamadı. Upgrade yine anlamsız oldu.
Şimdi de 1150 soket gelecek Haswell ile. uyumluluk diye bir şey yok. Tüm eski anakart ve işlemciler tarih olacak. Üstelik CPU bazında 3770K ile 4770K arasında faza fark olmayacak.
HD4600 ise HD4000 'den nekadar hızlı olur bilinmez. Ben 5600K/5700/5800K ayarına çıkacağını hiç sanmıyorum. Öyle olsa şimdiden bangır bangır bağırılır, ortalık testten geçilmezdi.
Bu durumda elinde 1155 soket anakart ve 2400 veya üstü işlemcisi olanlar aynen devam etsinler. Zira iştah açıcı bir şey gelmiyor. Sanırım mimari tıkanrı ve P4 zamanı gibi küçük küçük ilerlemeler ve voltaj ile oynanıyor. P4-Conroe geçişi gibi iyi bir zıplama gelinceye kadar eldekilerle devam.
Bence intel cpu işini bırakıp modaya atılsa diyeceğim ama diyemiyorum çünkü
Modacı bile bu kadar değişikliğe gitmiyor.
Hiç olmadı ya pantolon ya gömlek giydiriyorlar.
intel modaya geçse kilotlu pantolon yada sütyenli kazak yapar yeterki yaptım olur.
Yani yeterki değişiklik olsunda para aksın kardeşim diyorlar
Bilmiyorum senin ömrün ne ama o zaman fazla yaşlı değilsin her halde.
Zira zamanında Intel'in ekran kartı en iyi ekran kartlarından birisiydi...
bkz: Intel i740...
20 yıla yaşlaştı bilgisayar kullanıyorum. Intel Pentium II, TNT 32 Vga bilgisayarım vardı emektar... Ben yetişemedim i740 zamanına, Yani 20 yıldır intelin ekran kartı yaptığını görmedim... Sizinki biraz galatasaraylıların 7-0 feneri yenmişiz(mışlı geçmiş zaman) olayları gibi olmuş... Tarih olmuş, bugün çıkar bi i740 deseniz nerden bulunur ki... Herhalde bulsanız koleksiyonlara satabilirsiniz. O denli yani...
Kaldıki haberde bahsi geçen işlemci mobil işlemciler. Üst seviye dizüstü bilgisayarlarda ve ultrabooklarda kullanılacakmış. Üst seviye dizüstünde zaten harici grafik kartınada yer verilir. Ultrabooklarda zaten oyun için alınmaz. İşlemcinin sadece 4000 liraya satılacağını düşünen arkadaş neye göre karar verdin. Haberi okusaydın keşke.
(2008 model güncellenmiş ekran kartı 2013 model işlemci)
Arkadaşım igpu arabiriminin adı HD4000'den HD4600 olması performanslarının aynı olacağı anlamına gelmez :) Keşke adı HD4001 olsa da performansı 5 katı olsa... Açıklamada HD4600 ile ciddi performans artışı geleceği söyleniyor ama Intelin ekran kartı yapma kapasitesi yok. Ben oyun için alıyorum diyenler zaten AMD tercih edecektir, A10 serisi hem Dx11 destekli HD7670M vga ile geliyor, hem de işlemci üzerinde de APU var. Normalde ekran kartını kapıyor, oyun ya da grafik gerektiren durumlarda hem APU'daki vga hem de HD7670M beraber çalışıyorlar... Fiyat performans açısından tavsiye ederim. Intel tarafında bu teknolojinin karşılığı Virtu MPV, kurdum deneyeyim dedim ama bir çok oyunda devreye ana ekran kartı girmiyor, HD4000 de haliyle nal topluyor... Düşünce güzel ama daha çok ekmek yemesi lazım bu teknolojinin...