Intel'in 2013 model en hızlı mobil işlemcisi detaylandı; Core i7-4930MX

Intel tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde dördüncü nesil Core işlemci ailesini pazara sürmeyi planlıyor. Çalışmaları tamamlanan ve bugünlerde hacimli üretime girdiği düşünülen yeni işlemci ailesi, yenilikçi Haswell mikroişlemci mimarisini temel alıyor ve 22nm fabrikasyon süreciyle üretiliyorlar. Masaüstü modellerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Core i7-4770K'nın en hızlı temsilcisi olduğu anlaşılan dördüncü nesil Core ailesinin mobil versiyonları da şekillenmeye başladı. Çin merkezli kaynaklar tarafından açıklanan dökümanlara göre, Intel'in 2013 için planladığı en hızlı mobil işlemcisi; Core i7-4930MX olacak gibi görünüyor.

Dört çekirdekli olan ve Hyper-Threading desteği ile her çekirdek iki izlek ve toplamda eşzamanlı 8 izlek desteği sunabilen işlemci, standart olarak 3GHz saat hızında görev yapacak ve Turbo Boost devreye girdiğinde 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Bu noktadaz biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse dört çekirdek için standart baz frekansı olan 3GHz olan işlemci, tek çekirdek için 3.9GHz'e kadar çıkabilecek, bu değer çift çekirdek için 3.8GHz, tek çekirdek içinse 3.7GHz olarak belirlenmiş durumda. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan yeni nesil mobilişlemci, sahip olduğu entegre çift kanal bellek kontrolcüsü ile 1600MHz'e kadar DDR3 ve DDR3L belleklerle kullanılabilecek. Haswell mimarisinin en büyük yeniliklerinden biri olan yeni nesil HD 4600 entegre grafik birimine sahip olarak gelecek Core i7-4930MX, grafik yoğun uygulamalarda iGPU'nun çalışma frekansını 400MHz'de 1350MHz'e yükseltebilecek. Henüz somut test sonuçları olmasa da, Intel'in şu an ki en hızlı entegre grafik birimi olan HD 4000 ile kıyaslandığında HD 4600'ün performansı çıtasını ciddi anlamda yukarı taşıyacağı ve API desteğini zenginleştireceği ifade ediliyor. Isıl tasarım gücü 57 Watt olarak belirlenen işlemci, yüksek bir fiyatlandırma ile üreticilere sunulacak.

Intel, Corei7-4930MX modeline ek olarak yüksek performanslı iki yeni mobil işlemci daha hazırlıyor. Her ikisi de dört çekirdekli olan bu işlemcilerden Core i7-4900MQ modeli, standart olarak 2.8GHz'de görev yapıy ve 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 8MB Seviye 3 bellekle gelen işlemcinin HD 4600 grafik birimi 4930MX modelinden farklı olarak 1350MHz değil 1300MHz'e kadar çıkış yapabiliyor. Benzer şekilde 57 Watt TDP değerine sahip olan işlemcinin fiyatlandırma seviyesi henüz bilinmiyr ancak Core i7-4930MX ile kıyaslandığında üst seviye dizüstü bilgisayarlarda daha yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Son model olan Core i7-4800MQ, 4900MQ ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olup sadece 100MHz daha düşük çalışma frekansına sahip ve 8MB yerine 6MB büyüklüğünde L3 bellek ile geliyor. Intel aynı zamanda ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlar için ultra düşük güç tüketimli U serisi yeni mobil işlemcilerini de üst seviye işlemcilerine ek olarak pazara sunacak. Haswell öncesinde Ivy Bridge ailesinin 10 Watt'ın altında TDP değeri sunan düşük güç tüketimli yeni üyeleri de şirketin ürün gamındaki yerlerini almış olacakar.