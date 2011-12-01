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Intel'in 22nm Core i7-3770 işlemcisinin resmi test sonuçları ortaya çıktı

7 yıl
10,1b
1
49
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesine ait resmi test sonuçları ortaya çıktı. Sandy Bridge mimarisini temel alan ancak aynı mimariyi kullanan güncel modellerden farklı olarak 3D transistör teknolojisine yer verilen 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen Ivy Bridge ailesi mikroişlemci tasarımı bazında bir takım yenilikler ve HD4000 adı verilen DirectX 11 destekli yeni bir entegre grafik birimi ile geliyor.
Intel'in 22nm Core i7-3770 işlemcisinin resmi test sonuçları ortaya çıktı
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Ortaya çıkan resmi test sonuçlarına göre Core i7-3000 ailesinin en hızlı ikinci modeli olan Core i7-3770 (en hızlı model 3770K olacak), Intel'in güncel ürün gamındaki Core i7-2600 modeliyle kıyaslandığında ofis uygulamalarında %25'e, grafik odaklı uygulamalarda ise HD4000 entegre grafik birimi sayesinde %199'a varan oranda daha hızlı olmayı başarabiliyor. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından hacimli üretiminin başladığı açıklanan 22nm Ivy Bridge işlemci ailesinin ikinci en hızlı modeli olan Core i7-3770, standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-3770K'da olduğu gibi 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor. Her çekirdek için çift olmak üzere toplamda sekiz izlek desteği sunan işlemci 1600MHz'e kadar çift kanal bellek desteği ile geliyor.
Intel'in resmi test sonuçlarına göre Core i7-3770;
+SYSmark 2012 testinde genel olarak %7,
+HDXPRT 2011 testinde genel olarak %14,
+Cinebench 11.5 testinde genel olarak %15,
+ProShow Gold 4.5 testinde genel olarak %13,
+Excel 2010 testinde genel olarak %25,
+ArcSoft Media Expresso testinde genel olarak %56,
+3DMark Vantage testinde genel olarak %156,
+3DMark Vantage CPU testinde genel olarak %17,
+3DMark Vantage GPU testinde ise %199,
oranında (Core i7-2600'e kıyasla) hızlı olmayı başarıyor. Yeni üretim teknolojisi sayesinde güç tüketimini daha da aşağı çekecek olan Intel, aynı zamanda hem daha performanslı hem de daha fonksiyonel entegre grafik birimi sayesinde bu alandaki varlığını arttıracak gibi görünüyor.
Intel'in 22nm Core i7-3770 işlemcisinin resmi test sonuçları ortaya çıktı
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Hali hazırda sahip olduğu pazar payı ile GPU pazarının genelini kontrol eden Intel, Ivy Bridge ile birlikte en azından entegre grafik pazarında performans olarak daha rekabetçi olacak gibi görünüyor ki o noktada AMD'nin Trinity kod adını taşıyan ve Bulldozer 2.0 mimarisini temel alan yeni Fusion işlemcilerinde, var olan Fusion-A8 işlemcilerine kıyasla entegre grafik performansını %30'a varan oranda arttıracağı bilgisini de not düşelim. Bu noktada Ivy Bridge ailesinin önemli bir avantajı olacak ki o da PCIe 3.0 desteği sunacak olması. Eğer belirtildiği gibi AMD ve Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları PCIe 3.0 uyumlu olarak gelirse, Intel platform bazında bir avantaj daha elde edebilir zira AMD cephesinde güncel yol haritalarında henüz PCIe 3.0'la ilgili herhangi bir bilgi yok. 22nm Ivy Bridge işlemci ailesinin Mart ya da Nisan ayında pazara sunulması bekleniyor. 

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MÜŞAVİR 7 yıl en beğenilen
Sandy Bridge işlemci sahipleri anlaşılan uzun süre güncelleme yapamayacaklar. Daha doğrusu yapmalarına gerek olmayacak.
2 Yanıt Yanıtla +24
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Batuist 7 yıl
Henüz işin mimari tarafında bir değişiklik olmamasına rağmen elde edilen performans artışı bence çok çok iyi.. tik tak stratejisinin sadece üretim teknolojisindeki yeniliği içerdiği bu nesil işlemciler için bence kayda değer bir artış.. Özelliklede notebook segmentinde oldukça yüksek grafik artışı büyük bir kazançtır tüketici için. Ekstradan fazla para verip harici bir grafik kartına sahip olmadan yinede iyi sayılabilecek bir grafik performansı alacak tüketiciler.. Bence ivy bridge olması gerektiği gibi intel tarafından yine büyük bir başarı ile gelecek.. adamların sadece üretim tekniği geliştirmesinde bile ciddi bir performans kazanımı söz konusu..birde yeni bir mimari ile intel kimbilir neler yapacaktır.. hele hele önümüzdeki sene sonu "-e" serisi ivy bridgeler ile yine klasını konuşturur. AMD mimari değişikliğinde bile bu kadar performans artışını yakalayamıyor maalesef.. o yüzden inteli tebrik etmek lazım..
Henüz işin mimari tarafında bir değişiklik olmamasına rağmen elde edilen performans artışı bence çok çok iyi.. tik tak stratejisinin sadece üretim teknolojisind...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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yenycery 4 yıl
urun.gittigidiyor.com/...

Bu bilgisayarı almak istiyorum arkadaşlarım. oyun için ama öyle fazla da ultra oyunlar değil. bu soruyu sormak için forumda mekan aradım bulamadım. biraz yeniyim de...
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DH Misafiri 7 yıl
Bilmeden sallıyorsunuz.
Sandybridge-e ile Ivy bridge-ei LGA 2011 yani x79 mimarisine sahip anakartlarla uyumlu olacak
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-erna- 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bilmeden sallıyorsunuz.

Sandybridge-e ile Ivy bridge-ei LGA 2011 yani x79 mimarisine sahip anakartlarla uyumlu olacak

bu haber kesin mi hocam?
fx57 nin haberinde olabilir deniyordu
ama yabancı birkaç site de de senin dediğin gibi destekleyecek diyor
ona göre bende i7 3820 i x79 anakartlarla kullanmak istiyorum da
ivy bridge-e çıkınca ona geçmek isterim anakart değiştirmeden
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abrenax 7 yıl
her zamanki gibi abartıyorlar. şu anki işlemciler bir çok iş için yeterince performans sunuyor. quad serisini bile kullanan bir çok kullanıcı var. teknolojinin gelişmesi lazım ama eskisiyle arasındaki ufak bir fark için tüm sistemi değiştirmek pek mantıklı gelmiyor
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shavkat 7 yıl
Yorum yapanlar arasında şimdiye kadar sadece ozkarah HD2000 oldugunun farkina varmış, demekki 2600 u gorunce herkes 2600K sanmış, Intelde bunu ozellikle düşünerek mi HD2000 ile HD4000'i karşılaştırmış, ilginç.
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anadolulu1 7 yıl
ben ce intel kötü yaptı 2011 soketleri çıkararak daha 1155 ler yeni yeni girmeye başlamıştı ..... piyasaya ben olsaydım zaten amd hapı yuttu ses seda yok milletin elinde 1366 soket kalmayana kadar itelerdim 1 yıl daha koç un zamanında hacı murat ı 25 yıl millete kakaladığı gibi 2 yıl daha eski tenolojiyi satardım hemde rakipsiz amd daha 1366 la yarışamazken ne gereği var dı dimi ya gaye milleti söğüşlemek değil mi
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xandoru 7 yıl
Pentium 100'lerden 120'ye, oradan da uzun arayı direk atladıktan sonra AMD'ye geçmiştim Celeron ya da MMX ile tanışmadan.. AMD Athlon'dan da tekrar İntel'e Şu anda 2. el olarak F/p oranı yüksek E8400 ile geçtim. Umarım ki intel yeni gelecek ailenin Orta sınıf ürünlerinde fiyatı yygun seviyelerde tutar da, biz de 2. elden değilde, sıfırından bir F/P Canavarı sahibi olaraktan yeniden başlayan Birlikteliğimizi pekiştiririz.. Yoksa her halükarda AMD cazip olacaktır.. Biz de Tepedeki Bu seviye işlemcilere daha da bir uzaktan bakmaya devam ederiz.
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lvlono 7 yıl
O bahsi geçen entegre grafik birimi, HD film oynatsın dahasına gerek yok. Ki oynatıyor da yani, hem de sessiz. Kimse beni satın almadı, taraftar da değilim ama anlık olarak Intel ihtiyaçlarımı karşılıyor...
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DemirAtlı 7 yıl
traş demek istemiyorum ama öyle. AMD iyi veya kötü fakat desteklenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. BD2 lerle farkı azda olsa kapatırsa millet fiyatına bakarak alır intelde durumdan ders çıkartır belki.
Anakartın bile kuzey yongası işlemci içerisine alınıyor ama her ne hikmetse genede daha pahalı. AMD tarafına bakıyorsun kral anakart ın tillahı 500-600tl ee ondaki pcb mukavvada bundaki zirkonyum titanyum mu ne bu fiyatlar mübarek.
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ozkarah 7 yıl
arkadaşlar burada karşılaştırılan HD3000 ve HD4000 değil HD2000 ve HD4000. Bence intel anlamsız bir karşılaştırma yapmış. HD3000 içeren 2600K ile karşılaştırmalıydı.
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kudretx 7 yıl
asil soru su entegre grafik bu cpularda ne arar.kimin isi olur.bu isin civki cikti harbiden yani.
esasen bu tip haberler forum insanina gaz vermekten ibaret.hadi elinizdekileri satin bunlari alin demeye getirdiler isi iyice bu ne surekli bisey yumurtlamak yahu.
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G&H 7 yıl
2600 niye hep 1,00 kalmiş
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lvlono 7 yıl G&H
G&H

2600 niye hep 1,00 kalmiş

Bu bir kriterdir, seviyedir. Kimi baz alacak? AMD zaten rakip değil. Bulldozer'in paleti kopmuş. Bir konuda başarılı olmak istiyorsan eğer, ilkönce kendini geçeceksin...
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