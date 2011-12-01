Intel'in 22nm Core i7-3770 işlemcisinin resmi test sonuçları ortaya çıktı

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesine ait resmi test sonuçları ortaya çıktı. Sandy Bridge mimarisini temel alan ancak aynı mimariyi kullanan güncel modellerden farklı olarak 3D transistör teknolojisine yer verilen 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen Ivy Bridge ailesi mikroişlemci tasarımı bazında bir takım yenilikler ve HD4000 adı verilen DirectX 11 destekli yeni bir entegre grafik birimi ile geliyor.

Ortaya çıkan resmi test sonuçlarına göre Core i7-3000 ailesinin en hızlı ikinci modeli olan Core i7-3770 (en hızlı model 3770K olacak), Intel'in güncel ürün gamındaki Core i7-2600 modeliyle kıyaslandığında ofis uygulamalarında %25'e, grafik odaklı uygulamalarda ise HD4000 entegre grafik birimi sayesinde %199'a varan oranda daha hızlı olmayı başarabiliyor. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından hacimli üretiminin başladığı açıklanan 22nm Ivy Bridge işlemci ailesinin ikinci en hızlı modeli olan Core i7-3770, standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-3770K'da olduğu gibi 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor. Her çekirdek için çift olmak üzere toplamda sekiz izlek desteği sunan işlemci 1600MHz'e kadar çift kanal bellek desteği ile geliyor.

Intel'in resmi test sonuçlarına göre Core i7-3770;

+SYSmark 2012 testinde genel olarak %7,

+HDXPRT 2011 testinde genel olarak %14,

+Cinebench 11.5 testinde genel olarak %15,

+ProShow Gold 4.5 testinde genel olarak %13,

+Excel 2010 testinde genel olarak %25,

+ArcSoft Media Expresso testinde genel olarak %56,

+3DMark Vantage testinde genel olarak %156,

+3DMark Vantage CPU testinde genel olarak %17,

+3DMark Vantage GPU testinde ise %199,

oranında (Core i7-2600'e kıyasla) hızlı olmayı başarıyor. Yeni üretim teknolojisi sayesinde güç tüketimini daha da aşağı çekecek olan Intel, aynı zamanda hem daha performanslı hem de daha fonksiyonel entegre grafik birimi sayesinde bu alandaki varlığını arttıracak gibi görünüyor.

Hali hazırda sahip olduğu pazar payı ile GPU pazarının genelini kontrol eden Intel, Ivy Bridge ile birlikte en azından entegre grafik pazarında performans olarak daha rekabetçi olacak gibi görünüyor ki o noktada AMD'nin Trinity kod adını taşıyan ve Bulldozer 2.0 mimarisini temel alan yeni Fusion işlemcilerinde, var olan Fusion-A8 işlemcilerine kıyasla entegre grafik performansını %30'a varan oranda arttıracağı bilgisini de not düşelim. Bu noktada Ivy Bridge ailesinin önemli bir avantajı olacak ki o da PCIe 3.0 desteği sunacak olması. Eğer belirtildiği gibi AMD ve Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları PCIe 3.0 uyumlu olarak gelirse, Intel platform bazında bir avantaj daha elde edebilir zira AMD cephesinde güncel yol haritalarında henüz PCIe 3.0'la ilgili herhangi bir bilgi yok. 22nm Ivy Bridge işlemci ailesinin Mart ya da Nisan ayında pazara sunulması bekleniyor.