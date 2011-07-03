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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcisi test edildi

7 yıl
18,4b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 2012 için planladığı Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerine ait ilk test sonuçları gün ışığına çıktı. Normal koşullar altında Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesi, gelen son bilgilere göre Mart-Nisan dönemine ertelenmiş durumda. Tik-Tak iş geliştirme modelinin iki yıllık döngüler içerisindeki ikinci safhasını oluşturan Ivy Bridge işlemci ailesi, mikroişlemci mimarisinden çok üretim teknolojisine yoğunlaşılan jenerasyon olacak zira Intel endüstride ilk defa 22nm fabrikasyon sürecine geçiş yapacak. Sandy Bridge mimarisinin güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edilen ve performans odaklı bir takım yenilikler sunacağı belirtilen Ivy Bridge ailesi, 3D transistör teknolojisi sayesinde yüksek enerji verimliliği ve düşük güç tüketimi sunacak.
Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcisi test edildi
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Ivy Bridge işlemci ailesinin erken mühendislik örneği aşamasındaki bir üyesi, Coolaler tarafından test edildi. 1.8GHz'de çalışan ve çift çekirdekli (çekirdek başına çift izlek ile aynı anda dört izlek desteği sunuluyor) tasarımı esas alan işlemci, bazı testlerden geçirilirken, aynı saat hızında çalıştırılan Core i5-2400 işlemcisiyle de karşılaştırılmış. ES Q4X5  koduna sahip olan işlemci, piyasa çıkan bir işlemci olmadığından CPU-Z uygulaması gibi sistem araçları ve BIOS tarafından detaylı tanımlaması yapılabilen bir işlemci değil. Yayınlanan test sonuçlarına göre CPUMark 99 testinde Ivy Bridge işlemci örneği 278 puan alırken, aynı saat hızında çalışan Sandy Bridge serisi Core i5-2400 ise 276 puana imza atmış. İki işlemcinin karşılaştırıldığı bir diğer test ise SuperPi 1M. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Ivy Bridge işlemci testi 22.198 saniyede tamamlarken, Core i5-2400 ise 20.806 saniyede bitirmiş.
Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcisi test edildi
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İki işlemci arasındaki en büyük fark Cinebench R11.5 testinde ortaya çıkıyor. Ivy Bridge tabanlı işlemci 1.81  puan alırken, Core i5-2400 ise 2.61 puan almış. Tabi bu farkın oluşmasında Core i5-2400'ün daha yüksek bellek kapasitesine (6MB, Ivy Bridge'de 4MB) ve 4 fiziksel çekirdeğe (Hyper-Threading desteği yok) sahip olmasının etkisi de büyük. Diğer taraftan Ivy Bridge tabanlı işlemcinin henüz erken mühendislik örneği olduğunu da unutmamak gerekiyor. LGA1155 formunda hazırlanan Ivy Bridge işlemci ailesi, 7 serisi çipsete sahip anakartlarla kullanılacak ve geriye dönük olarak 6 serisi anakartlarla da çalıştırılabilecekler. Isıl tasarım güçleri 35 Watt ile 95 Watt arasında olacak işlemciler, 16 işlem birimine sahip olan ve DirectX 11 desteği sunan yeni bir entegre grafik birimine, geliştirilmiş AVX hızlandırma özelliğine, 1600MHz bellek desteğine ve Turbo Boost 2.0 özelliğine sahip olacaklar. Ivy Bridge jenerasyonu ayrıca Intel'in doğal USB 3.0 desteği sunduğu ilk platform olacak ve ek özellikler arasında Thunderbolt teknolojisi de sunulacak.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Yazıdan özet olarak şu özellikleri çıkardım;
1-Mevcut sandy bridge'lerle arasında ciddi bir performans farkı olmadığı ve hemen hemen aynı performansa sahip oldukları
2-Yeni Ivy Bridge işlemcilerle birlikte doğal usb3 desteğini yanında thunderbolt teknolojisininde geleceği
3- 3. olarak ve benim en çok dikkatimi çeken haberde "3D transistör teknolojisi" ile üretilecek olmaları.. Bu konuda daha bilgilendirici bir başlığın gelmesi dileğiyle.. Nedir 3D transistör teknolojisi, nasıl işler? DH olarak öğrenelim..
Yazıdan özet olarak şu özellikleri çıkardım;1-Mevcut sandy bridge'lerle arasında ciddi bir performans farkı olmadığı ve hemen hemen aynı performansa sahip o...
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thunderwatcher 7 yıl

İntel'in "tik tak iş geliştirme modeline karşı" bilinçli bilgisayar kullanıcıları olarak "kusura kalma kardeş anadolu çocuğu anlamaz tiktaktan" modelini öne sürüyorum. Hala mutlu mesut Core2Du0 8600 kullanan, ondan önce de en son P4 kullanmış bir vatandaş olarak sendiymiş ayviymiş anlamam. Bakarım, işlemcim oyunu kaldırmadığında gider yeni sistemi kurarım acımam. Yok mimarisi bilmem neydi, yok 3D Mark'dan 3 puan eksik aldıydı, FPS'si 3-5 frame daha düşüktü diye tüketim manyağı olursanız, elin gavuruna gebe kalırsınız demedi demeyin. Bu tiktakların sonu yok, dikkat edin size tıklatmasınlar arada da. Bilinçli olmak lazım. Aralık gibi askere gitmeyi düşünüyorum, dolayısıyla önümüzdeki sene bu aylara kadar işlemci falan almayacağım. C2D ile devam. Heswell midir ne karın ağrısıdır ona bakıcaz artık...
İntel'in "tik tak iş geliştirme modeline karşı" bilinçli bilgisayar kullanıcıları olarak "kusura kalma kardeş anadolu çocuğu anlamaz tiktaktan" modelini ö...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
fiyatı da ebatı kadar küçük mu peki !?
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ag67 7 yıl
Bugrahan21
Adamlar başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Beni üzen nokta Türkiye olarak neden biz cpu ve diğer donanımları üretmiyoruz.Şu bir gerçekte teknolojiye sahip olan ülke üstün ülkedir.Umut ediyorumki Türkiye olarak biz de teknolojinin her alanında önemli bir yerde hatta her daim zirvesinde oluruz.Konu ile alakası yok, fakat bunu görmemek mümkün değil.

Bu millette bu kafa varken.2600K ayarında bir işlemciyi 50 liraya satsalar almazlarda ondan...
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Bugrahan21 7 yıl
Adamlar başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Beni üzen nokta Türkiye olarak neden biz cpu ve diğer donanımları üretmiyoruz.
Şu bir gerçekte teknolojiye sahip olan ülke üstün ülkedir.
Umut ediyorumki Türkiye olarak biz de teknolojinin her alanında önemli bir yerde hatta her daim zirvesinde oluruz.
Konu ile alakası yok, fakat bunu görmemek mümkün değil.
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soar.kerrigan 7 yıl Bugrahan21
Bugrahan21
Adamlar başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Beni üzen nokta Türkiye olarak neden biz cpu ve diğer donanımları üretmiyoruz.
Şu bir gerçekte teknolojiye sahip olan ülke üstün ülkedir.
Umut ediyorumki Türkiye olarak biz de teknolojinin her alanında önemli bir yerde hatta her daim zirvesinde oluruz.
Konu ile alakası yok, fakat bunu görmemek mümkün değil.

sen sanırsam overclocklanmış çocukların yaptığı işle karıştırdın. tuşa basıp çıkmıyor onlar fabrikadan. zaten yapsakta alan olmaz.
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TeknoEzel 7 yıl
en yüksek TDP dğeri 125w olduğu günümüz işlemcilerine göre 95w TDP değeri yani 30w TDP değeri düşüsü hiçte yabana atılacak bir değer değil
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setek01 7 yıl
3,1 ghz'den 1,8'e düşürülmüş 4 çekirdekli SB 2400'e 2 çekirdekli olarak yakın skor alması ve daha 9 aylık bir sürecin olması olumlu bir izlenim bıraktı bende. Yalnız bir konuda şüphem var her ne kadar 6 chipsetlere geriye dönük destek olsada hem 1600mhz desteği hem de düşük saat hızlarında alınan bu performans 6 serisinde sağlanabilecek mi? Yoksa geriye dönük destek özde değil
sözde mi olacak. Malum donanım ve performans konusu süphe kaldırmıyor.
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séquestre 7 yıl
Şu ısınma sorununa da bi el atsalardı iyiydi.
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thunderwatcher 7 yıl

İntel'in "tik tak iş geliştirme modeline karşı" bilinçli bilgisayar kullanıcıları olarak "kusura kalma kardeş anadolu çocuğu anlamaz tiktaktan" modelini öne sürüyorum. Hala mutlu mesut Core2Du0 8600 kullanan, ondan önce de en son P4 kullanmış bir vatandaş olarak sendiymiş ayviymiş anlamam. Bakarım, işlemcim oyunu kaldırmadığında gider yeni sistemi kurarım acımam. Yok mimarisi bilmem neydi, yok 3D Mark'dan 3 puan eksik aldıydı, FPS'si 3-5 frame daha düşüktü diye tüketim manyağı olursanız, elin gavuruna gebe kalırsınız demedi demeyin. Bu tiktakların sonu yok, dikkat edin size tıklatmasınlar arada da. Bilinçli olmak lazım. Aralık gibi askere gitmeyi düşünüyorum, dolayısıyla önümüzdeki sene bu aylara kadar işlemci falan almayacağım. C2D ile devam. Heswell midir ne karın ağrısıdır ona bakıcaz artık...
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enrique 7 yıl
"Yine Intel'in açıklamalarına göre yeni nesil 3D transistörler ile değişmez performans seviyesinde güç tüketimi %50'nin üzerinde azaltılabilecek" asıl bu noktayı çok merak ediyorum.
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ABSOLUT 7 yıl enrique
enrique
"Yine Intel'in açıklamalarına göre yeni nesil 3D transistörler ile değişmez performans seviyesinde güç tüketimi %50'nin üzerinde azaltılabilecek" asıl bu noktayı çok merak ediyorum.

2500K-2600K'nın rahatça 4.5-4.8Ghz hızlarına çıkabildikleri düşünülürse Ivy ile artık 5.0-5.5Ghz aralığını görebiliriz.Daha düşük TDP=daha fazla OC potansiyeli.
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sadtneverdie 7 yıl
DH Misafiri
3d transistör bu seride hikaye sadece deneme amaçlı diyebiliriz. asıl nimetleri yeni mimari haswelde ortaya çıkacak. o yüzden 2000 serisi işlemci aldım keşke ivy bekleseydim diyen varsa boşa üzülmesin.

bi daha sana sorarız. sen baya intelle çalışıyor gibisin.
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DH Misafiri 7 yıl
3d transistör bu seride hikaye sadece deneme amaçlı diyebiliriz. asıl nimetleri yeni mimari haswelde ortaya çıkacak. o yüzden 2000 serisi işlemci aldım keşke ivy bekleseydim diyen varsa boşa üzülmesin.
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alito 7 yıl
sırf 3D transistör için bile ıvy beklenir.
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