Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcisi test edildi

Intel'in 2012 için planladığı Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerine ait ilk test sonuçları gün ışığına çıktı. Normal koşullar altında Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesi, gelen son bilgilere göre Mart-Nisan dönemine ertelenmiş durumda. Tik-Tak iş geliştirme modelinin iki yıllık döngüler içerisindeki ikinci safhasını oluşturan Ivy Bridge işlemci ailesi, mikroişlemci mimarisinden çok üretim teknolojisine yoğunlaşılan jenerasyon olacak zira Intel endüstride ilk defa 22nm fabrikasyon sürecine geçiş yapacak. Sandy Bridge mimarisinin güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edilen ve performans odaklı bir takım yenilikler sunacağı belirtilen Ivy Bridge ailesi, 3D transistör teknolojisi sayesinde yüksek enerji verimliliği ve düşük güç tüketimi sunacak.

Ivy Bridge işlemci ailesinin erken mühendislik örneği aşamasındaki bir üyesi, Coolaler tarafından test edildi. 1.8GHz'de çalışan ve çift çekirdekli (çekirdek başına çift izlek ile aynı anda dört izlek desteği sunuluyor) tasarımı esas alan işlemci, bazı testlerden geçirilirken, aynı saat hızında çalıştırılan Core i5-2400 işlemcisiyle de karşılaştırılmış. ES Q4X5 koduna sahip olan işlemci, piyasa çıkan bir işlemci olmadığından CPU-Z uygulaması gibi sistem araçları ve BIOS tarafından detaylı tanımlaması yapılabilen bir işlemci değil. Yayınlanan test sonuçlarına göre CPUMark 99 testinde Ivy Bridge işlemci örneği 278 puan alırken, aynı saat hızında çalışan Sandy Bridge serisi Core i5-2400 ise 276 puana imza atmış. İki işlemcinin karşılaştırıldığı bir diğer test ise SuperPi 1M. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Ivy Bridge işlemci testi 22.198 saniyede tamamlarken, Core i5-2400 ise 20.806 saniyede bitirmiş.

İki işlemci arasındaki en büyük fark Cinebench R11.5 testinde ortaya çıkıyor. Ivy Bridge tabanlı işlemci 1.81 puan alırken, Core i5-2400 ise 2.61 puan almış. Tabi bu farkın oluşmasında Core i5-2400'ün daha yüksek bellek kapasitesine (6MB, Ivy Bridge'de 4MB) ve 4 fiziksel çekirdeğe (Hyper-Threading desteği yok) sahip olmasının etkisi de büyük. Diğer taraftan Ivy Bridge tabanlı işlemcinin henüz erken mühendislik örneği olduğunu da unutmamak gerekiyor. LGA1155 formunda hazırlanan Ivy Bridge işlemci ailesi, 7 serisi çipsete sahip anakartlarla kullanılacak ve geriye dönük olarak 6 serisi anakartlarla da çalıştırılabilecekler. Isıl tasarım güçleri 35 Watt ile 95 Watt arasında olacak işlemciler, 16 işlem birimine sahip olan ve DirectX 11 desteği sunan yeni bir entegre grafik birimine, geliştirilmiş AVX hızlandırma özelliğine, 1600MHz bellek desteğine ve Turbo Boost 2.0 özelliğine sahip olacaklar. Ivy Bridge jenerasyonu ayrıca Intel'in doğal USB 3.0 desteği sunduğu ilk platform olacak ve ek özellikler arasında Thunderbolt teknolojisi de sunulacak.