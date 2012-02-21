Intel'in 313 serisi yeni SSD sürücüleri Nisan ayında geliyor

Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, aynı ay içerisinde yeni SSD sürücülerini de duyuracak. Smart Response Teknolojisi çerçevesinde SSD bellekleme özelliği için kullanılması beklenen 313 serisi yeni sürücülerde 25nm üretim teknolojisiyle geliştirilen SLC tipi NAND Flash bellek yongaları kullanılıyor. SSD'lerin çok büyük kısmında kullanılan MLC tipi belleklere göre daha yüksek performans ve daha uzun kullanılabilirlik sunan SLC yongalarıyla dikkat çeken mSATA formunda formundaki 2.5-inç sürücülerin kalınlığı ise 7mm.

SATA-II (SATA 3Gbps) arabirimini kullanan yeni sürücü ailesinin ilk etapta 20GB ve 24GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması beklenirken, fiyatların ise modeline göre 99$ ve 119$ olmask bekleniyor. Okuma-yazma hızları hakkında net bir bilginin olmadığı yeni sürücüler haberimizin başında da belirttiğimiz üzere Nisan ayı içerisinde pazara sunulmuş olacak ve muhtemelen ilk olarak Ivy Bridge tabanlı sistemlerde kullanılacak.