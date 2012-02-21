Intel'in 313 serisi yeni SSD sürücüleri Nisan ayında geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, aynı ay içerisinde yeni SSD sürücülerini de duyuracak. Smart Response Teknolojisi çerçevesinde SSD bellekleme özelliği için kullanılması beklenen 313 serisi yeni sürücülerde 25nm üretim teknolojisiyle geliştirilen SLC tipi NAND Flash bellek yongaları kullanılıyor. SSD'lerin çok büyük kısmında kullanılan MLC tipi belleklere göre daha yüksek performans ve daha uzun kullanılabilirlik sunan SLC yongalarıyla dikkat çeken mSATA formunda formundaki 2.5-inç sürücülerin kalınlığı ise 7mm.
SATA-II (SATA 3Gbps) arabirimini kullanan yeni sürücü ailesinin ilk etapta 20GB ve 24GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması beklenirken, fiyatların ise modeline göre 99$ ve 119$ olmask bekleniyor. Okuma-yazma hızları hakkında net bir bilginin olmadığı yeni sürücüler haberimizin başında da belirttiğimiz üzere Nisan ayı içerisinde pazara sunulmuş olacak ve muhtemelen ilk olarak Ivy Bridge tabanlı sistemlerde kullanılacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
son kullanıcıya 200$ a girer ! :D
Haberdeki SSD işletim sistemi kurup çalıştırmanız için değil. İntelin yeni nesil çipsetlerinde bulunan Smart Response Teknolojisini kullanabilmeniz için üretilmiş bir arabellek ürünü..
vatan indirimnden 120 gb ocz sata 3 500 mb yazma okuması olan hdd aldım 317 tl
hong konga giden bi arkadaşıma 120 gb adata yine 500+ sata3 hdd aldırdım 280 tl ye geldi
intelins attığına bakın 20 gb 117 dolar felan olur ülkemizde en az 200 tl. yuh yani bu kadar kazık atılmazki
Intelin anakartlarını son kullanıcı bilmez, beğenmez. Sen dahil forumda ki herkesin son kullanıcı olduğunu söyleyebilirim. Ama sunuculara geldimi iş değişir, Intel anakart vazgeçilmezdir.
uçmaya ne kadar da meraklısın. tövbe tövbe
amatem.gov.tr/...