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Intel'in 313 serisi yeni SSD sürücüleri Nisan ayında geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,3b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, aynı ay içerisinde yeni SSD sürücülerini de duyuracak. Smart Response Teknolojisi çerçevesinde SSD bellekleme özelliği için kullanılması beklenen 313 serisi yeni sürücülerde 25nm üretim teknolojisiyle geliştirilen SLC tipi NAND Flash bellek yongaları kullanılıyor. SSD'lerin çok büyük kısmında kullanılan MLC tipi belleklere göre daha yüksek performans ve daha uzun kullanılabilirlik sunan SLC yongalarıyla dikkat çeken mSATA formunda formundaki 2.5-inç sürücülerin kalınlığı ise 7mm.
SATA-II (SATA 3Gbps) arabirimini kullanan yeni sürücü ailesinin ilk etapta 20GB ve 24GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması beklenirken, fiyatların ise modeline göre 99$ ve 119$ olmask bekleniyor. Okuma-yazma hızları hakkında net bir bilginin olmadığı yeni sürücüler haberimizin başında da belirttiğimiz üzere Nisan ayı içerisinde pazara sunulmuş olacak ve muhtemelen ilk olarak Ivy Bridge tabanlı sistemlerde kullanılacak.

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RehgarEarthfury 7 yıl
Intel'e bir çok konuda kızarım ama helal olsun SSD olayında en başından beri yenilikçiler.
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killnOd 7 yıl
Umarim SLC ler hizli bir sekilde yayginlasip , fiyatlarida uygun seviyeye gelir.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bayi girişi 100$
son kullanıcıya 200$ a girer ! :D
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E_Aydin35 7 yıl
İntel heryeri kol gibi sarmaya başladı baya büyük bir kol her sektörde adını duymak aslında beni rahatlatıyor sonuçta "isim" var ortada İnte;):)Buda kaliteli olduğunu anlayıp müşteriye yardımcı olur..
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escapethelife 7 yıl
daha sata 2 ssdleri göremedik adamlar yeni seri ssd üretiyor. modeline göre 119dolar dediği 24 gblık model olsa gerek. 24gb 119 dolar olur mu be arkadaş. 24gb'a ne kurucaz ayrıca. indirin artık şu ssd fiyatlarını sıktı gereksiz pahalılıklar.
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Batuist 7 yıl escapethelife
escapethelife

daha sata 2 ssdleri göremedik adamlar yeni seri ssd üretiyor. modeline göre 119dolar dediği 24 gblık model olsa gerek. 24gb 119 dolar olur mu be arkadaş. 24gb'a ne kurucaz ayrıca. indirin artık şu ssd fiyatlarını sıktı gereksiz pahalılıklar.

Haberdeki SSD işletim sistemi kurup çalıştırmanız için değil. İntelin yeni nesil çipsetlerinde bulunan Smart Response Teknolojisini kullanabilmeniz için üretilmiş bir arabellek ürünü..
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turkprince 7 yıl
sanırım z68 chipset smart response için çıkarılmış ssd ler
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CoreXXX 7 yıl
20 40 gb nedir ya. zaten intel işlemci ve chipset dışında bi halt beceremiyor. onlarda tekelinde olduğu için mecburuz. bakın kim intel anakart alıyor. kim ssd sini alıyor. sata 2 formunda en fazla 280 okuma sunacak 20 gb lik hdd yi 99 dolara kakalamaya çalışıyor ya. iyiki bu alnda tekel değil yoksa 2020 ye kadar ssd hayal olurdu.
vatan indirimnden 120 gb ocz sata 3 500 mb yazma okuması olan hdd aldım 317 tl
hong konga giden bi arkadaşıma 120 gb adata yine 500+ sata3 hdd aldırdım 280 tl ye geldi
intelins attığına bakın 20 gb 117 dolar felan olur ülkemizde en az 200 tl. yuh yani bu kadar kazık atılmazki
1 Yanıt Yanıtla +2
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BecHo-minaTor 7 yıl CoreXXX
CoreXXX

20 40 gb nedir ya. zaten intel işlemci ve chipset dışında bi halt beceremiyor. onlarda tekelinde olduğu için mecburuz. bakın kim intel anakart alıyor. kim ssd sini alıyor. sata 2 formunda en fazla 280 okuma sunacak 20 gb lik hdd yi 99 dolara kakalamaya çalışıyor ya. iyiki bu alnda tekel değil yoksa 2020 ye kadar ssd hayal olurdu.

vatan indirimnden 120 gb ocz sata 3 500 mb yazma okuması olan hdd aldım 317 tl
hong konga giden bi arkadaşıma 120 gb adata yine 500+ sata3 hdd aldırdım 280 tl ye geldi

intelins attığına bakın 20 gb 117 dolar felan olur ülkemizde en az 200 tl. yuh yani bu kadar kazık atılmazki

Intelin anakartlarını son kullanıcı bilmez, beğenmez. Sen dahil forumda ki herkesin son kullanıcı olduğunu söyleyebilirim. Ama sunuculara geldimi iş değişir, Intel anakart vazgeçilmezdir.
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Gelu 7 yıl
20gb -40 gb modelleri surecekmis.Win7 zaten 10gb den cok kapliyor..Tovbe tovbe..Win8 allah bilir 20-30gb yer kaplar..Yakinda 5 gb lik yaparlar win 98 kurariz ancak.
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1963bursa 7 yıl
Geçen hafta 256 GB leri 256$'a satan siteler vardı, bu hafta 285$'a çıkarmışlar, 1 GB'e 1$'a henüz kilitlenmedi.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Fiyatı önemli,sadece fiyatı
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Batuist 7 yıl
SSDim olsa zaten vereği performans mevcut HDDlerime göre çok çok üzerinde olacaktır neden birde SSD alıpta birde bunu bellekleme için alıyım ki?? SSD tek başına zaten beni uçurur yeter o bana...
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khytr89 7 yıl Batuist
Batuist
SSDim olsa zaten vereği performans mevcut HDDlerime göre çok çok üzerinde olacaktır neden birde SSD alıpta birde bunu bellekleme için alıyım ki?? SSD tek başına zaten beni uçurur yeter o bana...

uçmaya ne kadar da meraklısın. tövbe tövbe

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