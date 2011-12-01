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Intel'in 32nm mobil Atom işlemcileri bu ay çıkabilir

7 yıl
7,1b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tabletlere yönelik işlemci geliştirme çalışmalarını sürdüren Intel, netbook'lar için hazırladığı resmi lansmanını Eylül ayında yaptığı yeni nesil Atom işlemci ailesini henüz piyasaya sürmüş değil. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve performans anlamında güncellemeler içeren Cedar Trail-M kod adlı yeni Atom işlemciler daha önce entegre grafik birimine yönelik sürücü problemlerinden ötürü geride bıraktığımız Kasım ayına ertelenmişti ancak Aralık ayına başlamamıza rağmen henüz yeni Atom işlemcili netbook modelleri pazara girmiş değil.
Gelen haberlere göre Intel'in son ertelemesinin arkasındaki en büyük neden, netbook pazarındaki düşük talep. ARM tabanlı tabletlerin hızlı yükselişi, akıllı telefonlardaki satış patlaması ve daha yüksek maliyetli olmasına rağmen çok daha yetenekli hatta modeline göre daha taşınabilir ultrabook modellerinin piyasaya giriş yapması, netbook modellerine olan ilgiyi düşürmüş durumda. Bu gelişmeye paralel olarak geçtiğimiz günlerde Samsung'un netbook pazarından çıkacağı yönünde bir takım gelişmeler de gündeme gelmişti. Intel cephesinde yeni bir erteleme yaşanmadığı takdirde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve var olan Atom işlemcilere kıyasla daha yüksek çalışma frekansına sahip entegre grafik birimiyle gelen yeni işlemcilerin, başta Asus olmak üzere çeşitli üreticilere ait yeni netbook modelleriyle piyasaya sürülmesi beklenirken, firma bu alanda ayrıca AMD'nin Fusion-C işlemcileriyle de rakip.
Atom N2600 ve Atom N2800 olmak üzere netbook'lara yönelik ilk etapta iki yeni işlemci sunacak olan Intel, önümüzdeki yılın ilerleyen aylarında farklı çalışma hızlarına sahip başka modellerle seriyi genişletecek. Netbook tarafındaki bu gelişmelere ek olarak Intel, nettop'lar için de Atom D2500 ve D2700 modellerinin arasına girecek Atom D2550 modelini de 2012'nin ikinci çeyreğinde sunmuş olacak. Netbook segmenti işi giderek zorlaşıyor zira bir yandan farklı cihaz kategorilerinin bu alandaki varlığını arttırması, diğer taraftan daha önceki modellerde pek çok kullanıcının aradığını bulamaması netbook'ları gözden düşürmüş durumda. Eee PC ile başlayan modern netbook serüveninde Atom işlemci ailesinden büyük gelir elde eden Intel için  değişen kullanıcı alışkanlıklarına ek olarak AMD Fusion platformu rekabeti arttıran bir unsur.

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1881sayılısefer 7 yıl
Tablet Netbook'ların tahtını sallamaktan ziyade alt üst etmiş durumda Asus eee pad Transformer almamın en büyük sebebi ise Hem tablet hem netbook olması
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aydinoglu 7 yıl
Amd Fusion tercihim olur :)
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tobepeople 7 yıl
bende de n270 var acer zg5 var acaba bu işlemcisini değişemezmiyizki 525 ile falan :)
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Aklıkayınca 7 yıl
tobepeople

bende de n270 var acer zg5 var acaba bu işlemcisini değişemezmiyizki 525 ile falan :)

Değiştirmek benim gözümde pek bir şey ifade etmiyor =) Komple sistemi değiştiricem yani. Via yada Amd Fusion daha mantıklı geliyor.
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Aklıkayınca 7 yıl
N270 kullanıcısıyım yeterince pişmanım.
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Nevi şahsına münhasır 7 yıl
Aklıkayınca

N270 kullanıcısıyım yeterince pişmanım.


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sertacarslan 7 yıl
Mobil haberinde Intel kelimesi sırıtıyor maalesef :(
Keşke adam gibi bir ürün sürebilseler de insanların önyargılarını kırabilseler...
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