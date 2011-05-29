Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition işlemcisi 7030MHz'e hız aşırtıldı

Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition hız aşırtma ile 7GHz'in üzerine çıkartıldı. Mad222 kod adlı ünlü hız aşırtma profesyoneli tarafından ekstrem koşullar ( LN2 yani Sıvı Azot kullanılması gibi) altında gerçekleştirilen çalışmada anakart olarak Gigabyte X58A-OC kullanılmış.

Çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-990X Extreme Edition işlemcisini 37x çarpan ve 190x veriyolu hızında 7030MHz'e hız aşırtan Mad222, çeşitli test sonuçları da yayınladı. Açıklanan bilgilere göre Core i7-990X Extreme Edition, 6.6GHz'de PiFast, 6.4GHz'de wPrime ve 6.5GHz'de de SuperPi 1M testlerini başarıyla tamamlayabildi.