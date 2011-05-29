Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition işlemcisi 7030MHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition hız aşırtma ile 7GHz'in üzerine çıkartıldı. Mad222 kod adlı ünlü hız aşırtma profesyoneli tarafından ekstrem koşullar ( LN2 yani Sıvı Azot kullanılması gibi) altında gerçekleştirilen çalışmada anakart olarak Gigabyte X58A-OC kullanılmış.
Çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-990X Extreme Edition işlemcisini 37x çarpan ve 190x veriyolu hızında 7030MHz'e hız aşırtan Mad222, çeşitli test sonuçları da yayınladı. Açıklanan bilgilere göre Core i7-990X Extreme Edition, 6.6GHz'de PiFast, 6.4GHz'de wPrime ve 6.5GHz'de de SuperPi 1M testlerini başarıyla tamamlayabildi.
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kardeş öle sallama yorum yapmayın adam kulandıgı anakart daha ulkemizde satışa çıkmadı senın 300 lirtalık dedigin amd buldozer fx810 modeli daha intel in İ7 2600K işlemcisi geçemedi adama helal olsun eger intel ile böuyle bir hız aşırtma yapabildiyse çunku bildigim kadarıyla intel in işlemcileri belli bir ısıya ulaşmadan çalışmıyor ve en önemlisi allahın gavuru elindeki tum imkanları ile ve intel işlemci ile bunu yapıyor ve hala hız aşırtma rekoru türklerin elinde
Benim olmadıktan sonra dimi
Havada %70-75 arası bedava azot var
Onlara gerek yok. Bizim forumda e8600'cüler vardı mesela voltajsız 4.2 ghz. Gigabyte gtx460'cılar var mesela voltajsız 900mhz Şimdi daha pek türemediler ama geçen biri yazmış abi 1,4 verdim 2500k 5 ghz diye. Yakında bırak 1,4'la 5ghz'yi voltajsız 4.8 gördüm 1,22 verirsek 5 olur diyenler de çıkar.
Kesinlikle katılıyorum.Zaten bu tur seyler tamamen reklam amaclı.Yakında baska rekorlar baska markalar altında gorecegimizden hic suphem yok.
(Y)
bu olaydan farkı var mıdır? Şubatta zaten 7.1GHz e çıkartmışlardı :S
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