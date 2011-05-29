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Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition işlemcisi 7030MHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
44,4b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition işlemcisi 7030MHz'e hız aşırtıldı
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Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition hız aşırtma ile 7GHz'in üzerine çıkartıldı. Mad222 kod adlı ünlü hız aşırtma profesyoneli tarafından ekstrem koşullar ( LN2 yani Sıvı Azot kullanılması gibi) altında gerçekleştirilen çalışmada anakart olarak Gigabyte X58A-OC kullanılmış.

Çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-990X Extreme Edition işlemcisini 37x çarpan ve 190x veriyolu hızında 7030MHz'e hız aşırtan Mad222, çeşitli test sonuçları da yayınladı. Açıklanan bilgilere göre Core i7-990X Extreme Edition, 6.6GHz'de PiFast, 6.4GHz'de wPrime ve 6.5GHz'de de SuperPi 1M testlerini başarıyla tamamlayabildi.

Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X Extreme Edition işlemcisi 7030MHz'e hız aşırtıldı
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TechnoMobile 7 yıl en beğenilen
Valla ne diyim önemli olan havada bulunan azotla bu işi başarabilmek :D
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lTriviuml 7 yıl
benim dedemde yapar
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recaus 7 yıl
dedemde yapar
2 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
etkinpc 7 yıl
alperensonad
QrY! 7ghz e amd işlemcilerde çıkıyor 8-9ghz çıkmıyo mu bu işlemciler
AMDnin 300 liralık işlemcisi ile Intelin 2000 liralık işlemcisini aynı performansta görmek güzel

kardeş öle sallama yorum yapmayın adam kulandıgı anakart daha ulkemizde satışa çıkmadı senın 300 lirtalık dedigin amd buldozer fx810 modeli daha intel in İ7 2600K işlemcisi geçemedi adama helal olsun eger intel ile böuyle bir hız aşırtma yapabildiyse çunku bildigim kadarıyla intel in işlemcileri belli bir ısıya ulaşmadan çalışmıyor ve en önemlisi allahın gavuru elindeki tum imkanları ile ve intel işlemci ile bunu yapıyor ve hala hız aşırtma rekoru türklerin elinde
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Gerginix 7 yıl
Çağla Şıkel Bodrum'da kiminle görülmüşse görülmüş... Core İ7 de ne kadar hıza çıkmışsa çıkmış... Fark göremiyorum. Neyleyim ben o hızı.
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emrebo 7 yıl Gerginix
Gerginix

Çağla Şıkel Bodrum'da kiminle görülmüşse görülmüş... Core İ7 de ne kadar hıza çıkmışsa çıkmış... Fark göremiyorum. Neyleyim ben o hızı.


Benim olmadıktan sonra dimi
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burrnn 7 yıl
o kadar atraksiyona gerek yok 3.0 forever :D
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lonely warrior 7 yıl
kaybolun yaa sizin başka işiniz gücünüz yok mu.. azot muş..biz evde azot bulamıyoz adam işlemci aşırtıyo azotla...
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BraveHeart 7 yıl lonely warrior
lonely warrior

kaybolun yaa sizin başka işiniz gücünüz yok mu.. azot muş..biz evde azot bulamıyoz adam işlemci aşırtıyo azotla...


Havada %70-75 arası bedava azot var
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hakimi 7 yıl
overclock da neymiş. yapın 5 ghz de normal çalışan bir işlemci de alkışlayalım. neiye işlemciyi pyiasaya sürüp sonra overclock yaptırıyorsunuz ki? daha 4 ghz de bir işlemci bile sunamadılar piyasaya, tüm işlemciler 3,9 sınırında takılıyor, bu P4 ten beri böyle, gelin 5 * 4 bir işlemci yapın (5 ghz dört çekirdek) bizde alkışlayalım. önceki işlemcimde 3,0 dı bu da 3,0, gelecekte alacağımda 3,0 olcak. Intel 22 nm ye düşüyor, 11 e düşse ne olacak, yine 3,0 tabanlı işlemciler üretecek
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Teknomarks 7 yıl
eğitim şart
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Nm1 7 yıl
Uygun düşürürsek ileride alırım bir tane, gelecekteki upgrade im bu işlemcide
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alpa07 7 yıl
aklıma gelmişti
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setek01 7 yıl
adilazimdegilx

sadtneverdie
LeßroN xtreme edition + sınırsız sıvı azot normaaal

evet normaalll o yüzden her taraftan fışkırıyor 7 ghz lik işlemciler.
Daha dedem de yaparcılar gelecek bekle

Onlara gerek yok. Bizim forumda e8600'cüler vardı mesela voltajsız 4.2 ghz. Gigabyte gtx460'cılar var mesela voltajsız 900mhz Şimdi daha pek türemediler ama geçen biri yazmış abi 1,4 verdim 2500k 5 ghz diye. Yakında bırak 1,4'la 5ghz'yi voltajsız 4.8 gördüm 1,22 verirsek 5 olur diyenler de çıkar.
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F.@.T.İ.H 7 yıl
dedeleri bu kadar küçümsemeyin..


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SpawnOnur 7 yıl
2kol3bacak
Sanırım gigabyte anakartların reklamını yapmak için başka bir yol bulamadı. Dedem yapar ninem yapar gibi zırvalarla uğraşadurun i7 990x sanki başkasının elinde 7 ghz e çıkmayacakmış gibi bir haber oluşmuş ortada. Olay gigabyte ın reklam taktiğidir bence

Kesinlikle katılıyorum.Zaten bu tur seyler tamamen reklam amaclı.Yakında baska rekorlar baska markalar altında gorecegimizden hic suphem yok.
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goldenstate 7 yıl

SpawnOnur

2kol3bacak

Sanırım gigabyte anakartların reklamını yapmak için başka bir yol bulamadı. Dedem yapar ninem yapar gibi zırvalarla uğraşadurun i7 990x sanki başkasının elinde 7 ghz e çıkmayacakmış gibi bir haber oluşmuş ortada. Olay gigabyte ın reklam taktiğidir bence


Kesinlikle katılıyorum.Zaten bu tur seyler tamamen reklam amaclı.Yakında baska rekorlar baska markalar altında gorecegimizden hic suphem yok.


(Y)
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obetron 7 yıl
donanimhaber.com/...
bu olaydan farkı var mıdır? Şubatta zaten 7.1GHz e çıkartmışlardı :S
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