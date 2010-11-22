Intel'in 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisi hız aşırtma ile 7047MHz'e çıkartıldı

Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci olan 6 çekirdekli Core i7-980X Extreme Edition, hız aşırtma ile 7GHz'in üzerine çıkartıldı. Almanya merkezli BenchBrothers ekibi tarafından yapılan çalışma ile işlemci 7047MHz'e hız aşırtıldı. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak ekstrem koşullar altında yapılan çalışmaya, Asus'un Rampage III Extreme anakartı ve Kingston'ın HyperX serisi 4GB kapasiteli bellek modülü eşlik etti.

Standart olarak 3.33GHz'de çalışan 6 çekirdekli ve 12MB L3 bellekli Core i7-980X Extreme Edition, %100'ün de üzerinde bir hız aşırtma performansı ile 7047MHz'e çıkartılırken, bu işlemci ile ulaşılan en yüksek hıza da imza atılmış oldu. Zira daha önceki rekor, 7041MHz ile Hicookie rumuzlu Tayvanlı profesyonel hız aşırtmacı da bulunuyordu.