Intel'in 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisi hız aşırtma ile 7047MHz'e çıkartıldı

Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci olan 6 çekirdekli Core i7-980X Extreme Edition, hız aşırtma ile 7GHz'in üzerine çıkartıldı. Almanya merkezli BenchBrothers ekibi tarafından yapılan çalışma ile işlemci 7047MHz'e hız aşırtıldı. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak ekstrem koşullar altında yapılan çalışmaya, Asus'un Rampage III Extreme anakartı ve Kingston'ın HyperX serisi 4GB kapasiteli bellek modülü eşlik etti.
Standart olarak 3.33GHz'de çalışan 6 çekirdekli ve 12MB L3 bellekli Core i7-980X Extreme Edition, %100'ün de üzerinde bir hız aşırtma performansı ile 7047MHz'e çıkartılırken, bu işlemci ile ulaşılan en yüksek hıza da imza atılmış oldu. Zira daha önceki rekor, 7041MHz ile Hicookie rumuzlu Tayvanlı profesyonel hız aşırtmacı da bulunuyordu.
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980X gibi bir işlemci ile Extreme OC yapacak birinin zaten buradaki voltajı görmeye ihtiyacı yoktur. Tahminen 1.95-2V civarlarında bir voltaj vermişlerdir.
CPUZ nin 1.56 sürümü bazı ASUS X58 anakartlar ile uyuşmazlık yapıyor ve voltaj alanı aynen göründüğü gibi boş oluyor...
Ayrıca bir önceki 7041 Mhz lik rekor 2 Core 2 Thread ile alınmıştı. Burada ise hiçbir kısıtlama yapılmadan 6 Core 12 Thread ile sonuç elde edilmiş...
artı bi de 32nm oldukları için çok az voltaj istiyorlar. muazzam birşey. 4ghz'e 1.100v ile ulaşan i7 980x gördüm.
nh-d14, venomous-x veya silver arrow ile 4.2 stabil 7/24 kullanılıyor.
harbiden neden yok