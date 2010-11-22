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Intel'in 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisi hız aşırtma ile 7047MHz'e çıkartıldı

8 yıl
19,5b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci olan 6 çekirdekli Core i7-980X Extreme Edition, hız aşırtma ile 7GHz'in üzerine çıkartıldı. Almanya merkezli BenchBrothers ekibi tarafından yapılan çalışma ile işlemci 7047MHz'e hız aşırtıldı. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak ekstrem koşullar altında yapılan çalışmaya, Asus'un Rampage III Extreme anakartı ve Kingston'ın HyperX serisi 4GB kapasiteli bellek modülü eşlik etti.

Standart olarak 3.33GHz'de çalışan 6 çekirdekli ve 12MB L3 bellekli Core i7-980X Extreme Edition, %100'ün de üzerinde bir hız aşırtma performansı ile 7047MHz'e çıkartılırken, bu işlemci ile ulaşılan en yüksek hıza da imza atılmış oldu. Zira daha önceki rekor, 7041MHz ile Hicookie rumuzlu Tayvanlı profesyonel hız aşırtmacı da bulunuyordu.  


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FarukKarasapa 8 yıl
Kardeş ben Stok soğutucu ile 4.48(160*28, 1.4 V) denedim. Sistem açılıyor ancak Prime 95, everest vs herhangi programla yük altına girdiğinde mavi ekran veriyor. Ayrıca 95 C sıcaklığa kadar çıktı yükteyken zaten sonrasında mavi ekran verdi...
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namigencan 8 yıl
Bu işlemciyi aldıktan sonra hızını artırmaya gerekyok zaten canavar gibi işlemci her yere sür. :D
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Python 8 yıl
performans olarak zaten lider bir işlemci ancak hala bir oyun uygulama kullanan birisi için oldukça fazla fiyatı olan bir işlemci rekora gelirsek ağzım açık kaldı resmen
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ozkan_tpc 8 yıl
Bu işlemci uzun zamandır dünyanın en iyisi olmaya devam ediyor.
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eagle58 8 yıl
Bence Core Voltajını kapatıyorlar ki diğerleri de ondan yola çıkıp daha fazla overclock etmesinler diye. Çünkü kilit nokta core voltajı zaten bana göre. Asıl iş o stabil voltaj değerini yakalayabilmek.


980X gibi bir işlemci ile Extreme OC yapacak birinin zaten buradaki voltajı görmeye ihtiyacı yoktur. Tahminen 1.95-2V civarlarında bir voltaj vermişlerdir.

CPUZ nin 1.56 sürümü bazı ASUS X58 anakartlar ile uyuşmazlık yapıyor ve voltaj alanı aynen göründüğü gibi boş oluyor...

Ayrıca bir önceki 7041 Mhz lik rekor 2 Core 2 Thread ile alınmıştı. Burada ise hiçbir kısıtlama yapılmadan 6 Core 12 Thread ile sonuç elde edilmiş...
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
biz artık oc reklamı yapmıyoruz tayvan bile en azından üretiyor
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can_coskuun 8 yıl
elin oğlu yapıyor arkadaş
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V4LKyR 8 yıl
Bence Core Voltajını kapatıyorlar ki diğerleri de ondan yola çıkıp daha fazla overclock etmesinler diye. Çünkü kilit nokta core voltajı zaten bana göre. Asıl iş o stabil voltaj değerini yakalayabilmek.
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cagancelik 8 yıl
4.5 rahat kullanılıyor arkadaşlar. çok gördüm overclock.net'te.
artı bi de 32nm oldukları için çok az voltaj istiyorlar. muazzam birşey. 4ghz'e 1.100v ile ulaşan i7 980x gördüm.
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eneshatipoglu 8 yıl
noctua yada thermalright gibi kaliteli hava soğutmalarla ne kadara çıkar acaba günlük stabil
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No Way Out 8 yıl

eneshatipoglu

noctua yada thermalright gibi kaliteli hava soğutmalarla ne kadara çıkar acaba günlük stabil

nh-d14, venomous-x veya silver arrow ile 4.2 stabil 7/24 kullanılıyor.
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alpa07 8 yıl
Core voltage neden yok?
harbiden neden yok
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WinteR 8 yıl
O kadar para verdik anakart bi işe yaradı demişlerdir ancak.
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Koşulsuz_Uyarıcı 8 yıl
Core voltage neden yok?
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