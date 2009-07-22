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Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemcileri de DDR3-1066MHz desteği ile gelebilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemcileri de DDR3-1066MHz desteği ile gelebilir
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Lynnfield kod adını taşıyan dört çekirdekli Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, önümüzdeki yıl için masaüstü sistemlere yönelik 6 çekirdekli işlemci çalışmalarına da devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde firmanın Gulftown kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemciler üzerinde çalıştığı ve ilk etapta 2009 sonu için konuşulsa bile yeni işlemcilerin 2010 öncesinde çıkmayacağını belirtmiştik. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı, 6 çekirdekli Gulftown işlemciler, mevcut Core i7 modelleri gibi LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarda kullanılabilecekler.

Bilindiği üzere Intel'in satılmakta olan Bloomfield kod adlı mevcut Core i7 işlemcileri X58 anakartlarda DDR3 1600MHz ve üstü yüksek hızlı bellek kitleriyle çalışabiliyor olsalar da sahip oldukları entegre bellek kontrolcüsü resmi olarak DDR3-1066MHz desteği sunuyor. Lynnfield kod adını taşıyan ikinci jenerasyon Nehalem işlemcileriyle 1333MHz DDR3 bellek desteği sunmaya hazırlanan Intel, Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli işlemcilerinde ise resmi bellek hızı desteğini aynı mevcut Core i7 işlemcilerinde olduğu gibi DDR3-1066MHz'de tutacak gibi görünüyor.

Tahmin edileceği üzere Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemciler yüksek hızlı DDR3 bellek kitleriyle de kullanılabilecek ancak gelen bilgilere göre Intel, 2010 yılında duyuracağı işlemcilerinde de entegre kontrolcü üzerinden sağlanan resmi bellek desteğini 1066MHz'de tutmayı planlıyor. Westmere tabanlı olacak 6 çekirdekli Gulftown işlemcilerinin, 32nm üretim teknolojisiyle devreye girecek komut seti güncellemeleri ve AES gelişmiş şifreleme standardı için hızlandırma desteği gibi yenilikleri de beraberinde getirmeleri ve Core i9 adı altında pazara sunulmaları bekleniyor.


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Sinerfru 9 yıl
Benim anlamadığım konu şu; Mevcut 1600 MHZ ve 2000MHZ DDRRAM ler bellek kontrolcü tarafından tam performans ta kullanılmıyor mu?
Kısacası 1066MHZ desteği sadece kağıt üzerinde mi, yoksa gerçekten 1066 ve geri kalan veriyolu genişliği çöpe mi gidiyor?
Çok ta kısa olmadı :)
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Blind Evil 9 yıl
Bu 1066 desteği yüzünden mi qpi link 3200 MHz olarak görülüyor şimdi. Bende tam olarak anlamadım taktığımız 1600 MHzlik ram in sadece 1066 MHz lik hızıonımı kullanabiliyor?

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KANUNI61 9 yıl
konu intel olunca yazma geregibile duymuyor millet amd olsaydı sallamasyon yazılar ardı arkası kesilmez
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