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Intel'in 8 çekirdekli Sandy Bridge-EP işlemcisi test edildi

7 yıl
17,4b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 8 çekirdekli Sandy Bridge-EP işlemcisi test edildi
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Intel, AMD'den farklı olarak 8 çekirdek yerine 6 çekirdekli işlemci modelleriyle yola devam etmişti. Core i7-3960X Extreme Edition ile en hızlı masaüstü işlemcisini pazara sunan Intel, sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesinin Sandy Bridge-E tabanlı üyelerinde 8 çekirdekli modeller de sunacak.
Aslına bakılırsa Core i7-3960X Extreme Edition 8 çekirdekli zar tasarımına sahip olmakla birikte, iki çekirdek fabrika çıkışı kapalı olarak geliyor ve Intel, 8 çekirdekli model stratejisini şu an için sadece Xeon işlemci ailesi etrafında şekillendirmeyi planlıyor ki bu noktada doğrudan masaüstü odaklı işlemciler çıkacak olmasa da, hız aşırtma profesyonellerinin EVGA ve Asus tarafından sunulacak çift soketli anakartlarda 8 çekirdekli işlemcileri kullanmaları bekleniyor. Intel'in Xeon serisi altında sunacağı 8 çekirdekli Xeon işlemcisinin mühendislik örneğine ait ilk test sonuçları yayınlandı.
3DMark 11 ve Cinebenh R11.5 ile gerçekleştirilen ölçümlerde, 8 çekirdekli Xeon işlemcisinin 3.1GHz ile daha düşük çaışma frkansına sahip olmasına rağmen 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition'ı önemli fark ile geride bıraktığı görülmekte. Hyper-Threading teknolojisinin çalıştığı mühendislik örneği işlemcide, uygulama ihtiyacına ve işlemci kaynaklarının anlık durumuna göre çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttıran Turbo Boost teknolojisinin çalışıp çalışmadığı ise net olarak bilinmiyor. 8 çekirdekli tasarımına ek olarak Intel'in Sandy Bridge-EP kod adlı yeni nesil Xeon E5 işlmcileri üç ya da dört kanal bellek kontrolüsü, 20MB'a varan Seviye 3 bellek kapasitesi, çift QPI hattı, 40 PCIe 3 hattı ve dört adet DMI 2.0 hattı ile konfigüre edilebiliorlar. Çok çekirdekli tasarım ve artan bellek kapasitesine bağlı olarak işlemcilerin termal karakteristikleri de değişiyor ve ısıl tasarım güçleri 130 Watt olan Core i7-3000 işlemcilerinden farklı olarak yeni nesil Xeon E5 işlemcilerinde ısıl tasarım gücü modeline göre 150 Watt'a kadar çıkmış olacak.
Intel'in Sandy Bridge-EP tabanlı yeni nesil Xeon E5 işlemcilerinin ne zaman pazara sunulacağı henüz bilinmiyor fakat şirket yakın zamanda yaptığı açıklama ile yeni işlemcilerin, bulut bilişim ve yüksek başarımlı sistemler üzerine faaliyet gösteren seçilmiş iş ortaklarına örneklendirildiğini duyurmuştu. Var olan bilgiler ışığında Xeon E5 işlemci ailesi büyük bir ihtimalle  önümüdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde piyasaya sürülmüş olacak. 
Intel'in 8 çekirdekli Sandy Bridge-EP işlemcisi test edildi
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Intel'in 8 çekirdekli Sandy Bridge-EP işlemcisi test edildi
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kudretx 7 yıl
yaw tek cpu zarina amd 8 cekirdegi sokucagina ayni anakarta 2 adet phenom 2 yi
crossfire modunda yapsalar olmaz mi sanki.
bana kalirsa amd tarafina intelin baskisi var.bizi gecmeyeceksin dermis gibi resmen.
buldozerleri yeni sokette cikaramaz miydi
soyle soket 2500 pin falan .intel cpu zarini bosa devlestirmiyo.kardesim 1 ayakkabiya 8 ayak sokturursan sonuc husran olur tabi

bide buldozer piyasaya verilmeden hic test edilmedi ki yaww ..al intel cpulari bide buldozerleri bi bak olmusmu geciyormu benclerde....


uzun lafin kisasi amd de bir bit yenigi var beyler..intelden para mi aliyor yoksa.bana kalirsa amde de şıke olabilir...
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tzeberusx1 7 yıl kudretx
kudretx

yaw tek cpu zarina amd 8 cekirdegi sokucagina ayni anakarta 2 adet phenom 2 yi
crossfire modunda yapsalar olmaz mi sanki.
bana kalirsa amd tarafina intelin baskisi var.bizi gecmeyeceksin dermis gibi resmen.
buldozerleri yeni sokette cikaramaz miydi
soyle soket 2500 pin falan .intel cpu zarini bosa devlestirmiyo.kardesim 1 ayakkabiya 8 ayak sokturursan sonuc husran olur tabi

bide buldozer piyasaya verilmeden hic test edilmedi ki yaww ..al intel cpulari bide buldozerleri bi bak olmusmu geciyormu benclerde....


uzun lafin kisasi amd de bir bit yenigi var beyler..intelden para mi aliyor yoksa.bana kalirsa amde de şıke olabilir...

doru sölüyorsun !
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tzeberusx1 7 yıl
ilemci elime bi geçse deil o iki kapalı çekrideğini açmak a... :D visual basicte 30 dkmı alır c++ ide hocamla 15-hatta 10 dkmızı alır !
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ahmetkep 7 yıl
tzeberusx1

ilemci elime bi geçse deil o iki kapalı çekrideğini açmak a... :D visual basicte 30 dkmı alır c++ ide hocamla 15-hatta 10 dkmızı alır !

banada ömrünü alır gibi geldi...


intelin extreme işlemcileri herzaman uçuk olmuştur.adamların fiyat politikaları böyle.o yüzden extreme işlemciler ile fiyat karşılaştırmaları anlamsız oluyor.birbirimizi yemeye gerek yok.
AMD nin intelin gölgesinde kaldıgı bir gerçek.Buldozer işlemciler arayı kapayacağına giderek açıyor..
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tec 7 yıl
gayet güzel bir gelişme arkadaşlar 2600k işlemcim var 2 kat performans artışı yakalamışlar cinebenchte. ha fiyat olarak 4 e katlamışlar ama bu workstation da kullanılacak. 2 adet aldığınızda benim render hızımın direk 4 katından biraz fazla hızlı oluyorki render süresi beklemektense veriri bu parayı alırsınız o kadar söyleyeyim böyle 5 fps için birbirini öldüren yeni nesilfiyat performans diyen yeni nesil her gördüğünüz konuya aynı yorumları yazmaktan sıkılmadınızmı? burada hedef kitle siz değil biziz. bırakın biraz amd nin yavaşlık tuzağından sıkılan bizim gibi insanlar var hayat oyundan ibaret değil. oyun oynuyorsan al i7-2600 işlemci sli yap ekran kartını ne kadar oyun varsa oynarsın sıfır takılma ile yıllarca. daha ne işlemci bakıyorsunuz anlamadım :) işlemci dğeişikliği 1 fps farkediyordur alttarafı oda iyi yönde bakınca, bazen düşüyor bide :)
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aliosman2323 7 yıl
islemci piyasasi tikirinda hep gelisiyo gpu piyasasinda neden ses yok ?????
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huseyincarnege 7 yıl
bukadar haberden onamı taktın sen yazık sana yazık :)
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DH Misafiri 7 yıl
@huseyincarnege yumusak g "ğ" kullanmayı öğren sonra işlemci alırsın sen :D
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huseyincarnege 7 yıl
INTEL Core i7 2600K Soket bu konuda tabiki bunu almak mantıklı sonuçta biz büçeye bakarız paramızla eniyisini alcıcaz.
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huseyincarnege 7 yıl
intel aldıhı parayı haketmedihi için burda yazıyoz :)
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huseyincarnege 7 yıl
yaw bu karşılaştırmaya bakın yaw olaya bakın
amd fx x8 8150 :619 tl
INTEL Core i7 3960X Extreme :2,578 tl
tam 4tane amd işlemcisinden alıyo o paryla
bu karşılaştırma nekadar doru amd okadar üst düzey işlemci yapmadıki plrasınıda ona göre koymuş ve ona ramen arada uçurum yok 2tane kulansa fx8150 inteli ceçek rahat ev paranda kalcak gerisiyle makina toplanıyo
biraz maliyeten konuşun havadan dehil :)

vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
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MoDXxxx 7 yıl
Hemen ekleme yapayim bunun uzerine £196.57 fiyat etiketi ile pre order da AMD CPU FX Series 8150 Black Edition.
Bir ufak modeli olan i7 3930K fiyat olarak nerdeyse abisine nazaran %50 daha ucuz ve gene ayni 6 cekirdek `8 cekirdek 2 si kapali` ve daha alinasi gozukuyor.
Alinasi diyorum gercekten performansa ihtiyaci olanlar icin ki ornegin ben 3d modelleme ve render icin performans acligi cekmekteyim yoksa oyun sistemleri icin bu intel islemciler cok gereksiz.
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delidavut 7 yıl
İşlemciler piyasaya çıktı diye biliyorum. Pre-order da değil, stokta var diyor.

http://www.vatanbilgisayar.com/CPU%20-%20%C4%B0%C5%9Flemci/products.aspx?L2=OEMCPU&k3=2011%20Soket
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Towarscke 7 yıl MoDXxxx
MoDXxxx

Hemen ekleme yapayim bunun uzerine £196.57 fiyat etiketi ile pre order da AMD CPU FX Series 8150 Black Edition.

Bir ufak modeli olan i7 3930K fiyat olarak nerdeyse abisine nazaran %50 daha ucuz ve gene ayni 6 cekirdek `8 cekirdek 2 si kapali` ve daha alinasi gozukuyor.

Alinasi diyorum gercekten performansa ihtiyaci olanlar icin ki ornegin ben 3d modelleme ve render icin performans acligi cekmekteyim yoksa oyun sistemleri icin bu intel islemciler cok gereksiz.




yukardaki tablolardaki islemciyi konusuyorum...
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