Intel'in 8 çekirdekli Sandy Bridge-EP işlemcisi test edildi

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Intel, AMD'den farklı olarak 8 çekirdek yerine 6 çekirdekli işlemci modelleriyle yola devam etmişti. Core i7-3960X Extreme Edition ile en hızlı masaüstü işlemcisini pazara sunan Intel, sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesinin Sandy Bridge-E tabanlı üyelerinde 8 çekirdekli modeller de sunacak.

Aslına bakılırsa Core i7-3960X Extreme Edition 8 çekirdekli zar tasarımına sahip olmakla birikte, iki çekirdek fabrika çıkışı kapalı olarak geliyor ve Intel, 8 çekirdekli model stratejisini şu an için sadece Xeon işlemci ailesi etrafında şekillendirmeyi planlıyor ki bu noktada doğrudan masaüstü odaklı işlemciler çıkacak olmasa da, hız aşırtma profesyonellerinin EVGA ve Asus tarafından sunulacak çift soketli anakartlarda 8 çekirdekli işlemcileri kullanmaları bekleniyor. Intel'in Xeon serisi altında sunacağı 8 çekirdekli Xeon işlemcisinin mühendislik örneğine ait ilk test sonuçları yayınlandı.

3DMark 11 ve Cinebenh R11.5 ile gerçekleştirilen ölçümlerde, 8 çekirdekli Xeon işlemcisinin 3.1GHz ile daha düşük çaışma frkansına sahip olmasına rağmen 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition'ı önemli fark ile geride bıraktığı görülmekte. Hyper-Threading teknolojisinin çalıştığı mühendislik örneği işlemcide, uygulama ihtiyacına ve işlemci kaynaklarının anlık durumuna göre çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttıran Turbo Boost teknolojisinin çalışıp çalışmadığı ise net olarak bilinmiyor. 8 çekirdekli tasarımına ek olarak Intel'in Sandy Bridge-EP kod adlı yeni nesil Xeon E5 işlmcileri üç ya da dört kanal bellek kontrolüsü, 20MB'a varan Seviye 3 bellek kapasitesi, çift QPI hattı, 40 PCIe 3 hattı ve dört adet DMI 2.0 hattı ile konfigüre edilebiliorlar. Çok çekirdekli tasarım ve artan bellek kapasitesine bağlı olarak işlemcilerin termal karakteristikleri de değişiyor ve ısıl tasarım güçleri 130 Watt olan Core i7-3000 işlemcilerinden farklı olarak yeni nesil Xeon E5 işlemcilerinde ısıl tasarım gücü modeline göre 150 Watt'a kadar çıkmış olacak.

Intel'in Sandy Bridge-EP tabanlı yeni nesil Xeon E5 işlemcilerinin ne zaman pazara sunulacağı henüz bilinmiyor fakat şirket yakın zamanda yaptığı açıklama ile yeni işlemcilerin, bulut bilişim ve yüksek başarımlı sistemler üzerine faaliyet gösteren seçilmiş iş ortaklarına örneklendirildiğini duyurmuştu. Var olan bilgiler ışığında Xeon E5 işlemci ailesi büyük bir ihtimalle önümüdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde piyasaya sürülmüş olacak.