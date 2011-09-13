Intel'in Atom E600 serisi Android 2.3 desteği alıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geliştirme çalışmaları devam eden yeni nesil Atom işlemcileriyle akıllı telefon pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefleyen Intel, gömülü sistemler için sunduğu E600 serisi Atom işlemcilerinin Ocak ayı ile birlikte Android Gingerbrea (2.3) desteği alacağını açıkladı.
Daha çok dijital pano ve tablolar, araç içi bilgi-eğlence sistemleri ve profesyonel kullanıma yönelik alanlarda değerlendirilen E600 serisi Atom işlemcilerine Android desteğinin gelecek olması, Intel'in son kullanıcı odaklı platform çözümleri için de Android desteğinin yolda olduğunu gösteriyor.
Çok uzun süredir Android işletim sisteminin x86 desteği üzerinde çalışan Intel, elde edeceği bu destek sayesinde 2012 ile birlikte çıkış yakalamak istediği akıllı telefon pazarında ultra-düşük güç tüketimli Atom işlemcilerini yazılım desteği en geniş donanım platformu olarak telefon üreticilerinin beğenisine sunmayı hedefliyor.
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onumuzdeki yillarda mobil sektorler pc arasindaki sinir kaybolacak gibi. arm, x86, windows, android, ios. cok degiskenli bir denklem. bakalim rekabetten kim galip cikacak.
its not possible man. slowdown.
cunku x86 kendi lisansi altinda. amd ve via intelden aldiklari lisansla x86 uretiyorlar. basarili, iyi kar getiren ve en onemlisi kendi tekelinde olan bir mimari varken niye arm'dan lisana alip 10larca firma ile esit rekabete girsinler.