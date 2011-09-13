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Intel'in Atom E600 serisi Android 2.3 desteği alıyor

7 yıl
13,2b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirme çalışmaları devam eden yeni nesil Atom işlemcileriyle akıllı telefon pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefleyen Intel, gömülü sistemler için sunduğu E600 serisi Atom işlemcilerinin Ocak ayı ile birlikte Android Gingerbrea (2.3) desteği alacağını açıkladı. 
Daha çok dijital pano ve tablolar, araç içi bilgi-eğlence sistemleri ve profesyonel kullanıma yönelik alanlarda değerlendirilen E600 serisi Atom işlemcilerine Android desteğinin gelecek olması, Intel'in son kullanıcı odaklı platform çözümleri için de Android desteğinin yolda olduğunu gösteriyor. 
Çok uzun süredir Android işletim sisteminin x86 desteği üzerinde çalışan Intel, elde edeceği bu destek sayesinde 2012 ile birlikte çıkış yakalamak istediği akıllı telefon pazarında ultra-düşük güç tüketimli Atom işlemcilerini yazılım desteği en geniş donanım platformu olarak telefon üreticilerinin beğenisine sunmayı hedefliyor.

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Rainbow6 7 yıl
benim anlamadigim intel neyi gelistiriyor 3 senedir gecenlerde bu islemcinin ozellikleriyle ilgili bi yazi cikmisti orada gorunen eski atomlardan cokta farki yok 3-4 senedir bunu mu gelistiriyo bence intel eski p4 muhendislerini atom bolumune gonderdi onlarda herseyi yeniden ellerine yuzlerine bulastiriyolar .. bu islemcinin seneye cikacak arm islemcileriyle kapismasi zor olur
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darkaura 7 yıl
micrsoft'un arm windowsuna cevap olabilir. x86 android.
onumuzdeki yillarda mobil sektorler pc arasindaki sinir kaybolacak gibi. arm, x86, windows, android, ios. cok degiskenli bir denklem. bakalim rekabetten kim galip cikacak.
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Sajuuk 7 yıl
İşletim sistemleri ve platformların ayrılmasından nefret ediyorum. iOS'da olan Android de yok. Androidde olan iOs'da yok. Türkiyede ki HD denkleminin çözümsüzlüğü gibi. STAR HD ve KANAL D HD, D-SMART'da iken SHOW HD, ATV HD de Digiturk'de. HD'ye geçişi geciktirmekten başka yaptıkları bir şey yok.
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soar.kerrigan 7 yıl darkaura
darkaura

micrsoft'un arm windowsuna cevap olabilir. x86 android.
onumuzdeki yillarda mobil sektorler pc arasindaki sinir kaybolacak gibi. arm, x86, windows, android, ios. cok degiskenli bir denklem. bakalim rekabetten kim galip cikacak.


its not possible man. slowdown.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl
Tolgá
nedir bu x86 inadı anlamak zor bence şimdiden arm lisansı alıp geliştirse birşeyler arm sektöründe bile lider olurlar.hem ilerde x86 ikinci planda kalırsa armden devam ederler.

cunku x86 kendi lisansi altinda. amd ve via intelden aldiklari lisansla x86 uretiyorlar. basarili, iyi kar getiren ve en onemlisi kendi tekelinde olan bir mimari varken niye arm'dan lisana alip 10larca firma ile esit rekabete girsinler.
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sadtneverdie 7 yıl
Sağlam bir adım.
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Tolgá 7 yıl
nedir bu x86 inadı anlamak zor bence şimdiden arm lisansı alıp geliştirse birşeyler arm sektöründe bile lider olurlar.hem ilerde x86 ikinci planda kalırsa armden devam ederler.
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Max payne 35 7 yıl
Ne yapalım efendim durduramıyoruz
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Confusion 7 yıl
intel artık microsoft tekelinin bittiğini biliyor ve geliştirdiği ürünlere ufak detaylar ekleyerek yaygın kullanım alanı oluşturmaya çalışıyor
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NowOrN3wer 7 yıl
intel ve android adına iyi bir adım
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Bl00dyHell 7 yıl
Android, Intel'i de arkasına alarak büyüme hızına hız katacaktır
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