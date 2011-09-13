Intel'in Atom E600 serisi Android 2.3 desteği alıyor

Geliştirme çalışmaları devam eden yeni nesil Atom işlemcileriyle akıllı telefon pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefleyen Intel, gömülü sistemler için sunduğu E600 serisi Atom işlemcilerinin Ocak ayı ile birlikte Android Gingerbrea (2.3) desteği alacağını açıkladı.

Daha çok dijital pano ve tablolar, araç içi bilgi-eğlence sistemleri ve profesyonel kullanıma yönelik alanlarda değerlendirilen E600 serisi Atom işlemcilerine Android desteğinin gelecek olması, Intel'in son kullanıcı odaklı platform çözümleri için de Android desteğinin yolda olduğunu gösteriyor.

Çok uzun süredir Android işletim sisteminin x86 desteği üzerinde çalışan Intel, elde edeceği bu destek sayesinde 2012 ile birlikte çıkış yakalamak istediği akıllı telefon pazarında ultra-düşük güç tüketimli Atom işlemcilerini yazılım desteği en geniş donanım platformu olarak telefon üreticilerinin beğenisine sunmayı hedefliyor.