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Intel'in Celeron G470 işlemcisine ait teknik özellikler ortaya çıktı

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Celeron G470 işlemcisine ait teknik özellikler ortaya çıktı
Intel giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve ofis sistemleri için sunduğu Celeron işlemci ailesini de yeni modeller ile genişletiyor. Model ismi Şubat ayında ortaya çıkan düşük maliyetli Celeron G470 işlemcisinin teknik özellikleri de gün ışığına çıktı. 
Sandy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen yen işlemci, tek çekirdekli olup Hyper-Threading özelliği ile çift izlek desteği sunabiliyor. Çalışma frekansı 2GHz olarak belirlenen işlemci, x86 çekirdeği için Turbo özelliği sunmadığından 2GHz'in üzerine standart olarak çıkamıyor ancak hız aşırtma ile son kullanıcıların daha yüksek değerlere çıkması olası.
Entegre olarak HD Graphics GPU'su ile gelen Celeron G470 işlemcisi, x86 çekirdeğinden farklı olarak grafik biriminin hızını otomatik olarak arttırabiliyor. Standart olarak 650MHz'de çalışan entegre GPU, 1GHz'e kadar dinamik artış gösterebiliyor.
Üzerinde yer alan entegre bellek kontrolcüsü 1066MHz DDR3 kullanımına olanak tanıyan işlemcinin, TDP olarak bilinen ısıl tasarım gücü ise 35 Watt. LGA1155 soket formunda olan Celeron G470'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor. 


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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
35 Watt neden normal? Diğerleri 55,65,95 Watt olduğu için mi?

Ha valla. Diğerlerine bakınca düşük görünüyor evet, ama gel gelelim ARM'ın geldiği noktaya ve harcadığı güce bakacak olursak 35 Watt çok fazla.
ARM'ın neden "Intel güç tüketimine el atmadığı sürece bize yetişemez" dediği bariz ortada...
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Part Of The Nature 6 yıl
Orta sınıf isteyen i3 alsın ne celeronu bu devirde yaw
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DH Misafiri 6 yıl
hd 7850 ye darboğaz yaparmı
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MIKROP DOGAN 6 yıl
tek çekirdeği okudum sonra fareyi yukarı çıkarıp haberin tarihine baktım, tekrar aşağı indirdim şu an bu yorumu yazıp gidiyorum
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Yossi Kohen 6 yıl
merak etmeyin.17 wattan fazla harcamaz
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V4LKyR 6 yıl
35 Watt neden normal? Diğerleri 55,65,95 Watt olduğu için mi?
1 Yanıt Yanıtla +3
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

35 Watt neden normal? Diğerleri 55,65,95 Watt olduğu için mi?

TDP demek işlemcinin çektiği güç demek değil. Daha altını da tüketebilir.

Bende 2500K var, 95W TDP sahip. Ama testlerde 60-65 tüketime sahip.
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cengiz4565 6 yıl
35 wat gayet normal bir tdp orta sınıf işlemciler de 55,65,95 wat tdp çıkıyor
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V4LKyR 6 yıl
35 Watt çok fazla yahu. Bu işlemci ne yapıyor ki 35W güç yiyor? Telefonlardaki işlemciler artık 2 GHz seviyelerinde ve harcadığı güç değerleri ortada... ( <1W ) Acaba işlem gücüne vursak (GFLOPS) bu Celeron mu geçer? Mesela Snapdragon 600 veya Exynos 5 Octa ile bu Celeron G470'i işlem hızı açısından kıyaslasak, Celeron ağlatır mı? O yüzden midir bu yüksek güç tüketimi? Yok eğer işlem gücünde bahsettiğim mobil işlemciler geçerse, daha ben ne yapayım ki bu Celeron G470'i? Sen hem parmak ucu kadar bir işlemci ile aynı frekansta çalış, ondan yavaş işlem yap ve üstüne üstlük 40 kat fazla güç tüket? Bu ne köfte bu ne lahana turşusu yau? Tamam x86 olayı var ama o da yakında gelir ARM tabanlı işlemcilere.
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