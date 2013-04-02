Intel'in Celeron G470 işlemcisine ait teknik özellikler ortaya çıktı

Intel giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve ofis sistemleri için sunduğu Celeron işlemci ailesini de yeni modeller ile genişletiyor. Model ismi Şubat ayında ortaya çıkan düşük maliyetli Celeron G470 işlemcisinin teknik özellikleri de gün ışığına çıktı.

Sandy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen yen işlemci, tek çekirdekli olup Hyper-Threading özelliği ile çift izlek desteği sunabiliyor. Çalışma frekansı 2GHz olarak belirlenen işlemci, x86 çekirdeği için Turbo özelliği sunmadığından 2GHz'in üzerine standart olarak çıkamıyor ancak hız aşırtma ile son kullanıcıların daha yüksek değerlere çıkması olası.

Entegre olarak HD Graphics GPU'su ile gelen Celeron G470 işlemcisi, x86 çekirdeğinden farklı olarak grafik biriminin hızını otomatik olarak arttırabiliyor. Standart olarak 650MHz'de çalışan entegre GPU, 1GHz'e kadar dinamik artış gösterebiliyor.

Üzerinde yer alan entegre bellek kontrolcüsü 1066MHz DDR3 kullanımına olanak tanıyan işlemcinin, TDP olarak bilinen ısıl tasarım gücü ise 35 Watt. LGA1155 soket formunda olan Celeron G470'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.



