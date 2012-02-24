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Intel'in Core i7-3820 işlemcisi 5666MHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
18,7b
1
30
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in kısa bir süre önce pazara sunduğu Sandy Bridge-E tabanlı dört çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-3820, GUN'G'STAR rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından 5666MHz'e hız aşırtıldı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.6GHz'de çalışan LGA2011 formundaki işlemci, serinin altı çekirdekli diğer üyeleriyle kıyaslandığında kağıt üzerinde daha sınırlı hız aşırtma profili çiziyor olsa bile yapılan çalışma kapsamında 2GHz seviyesinde hız aşırtıldı.
BClk hızı 131.74MHz, çarpanı ise 43x olarak ayarlanan işlemcinin çekirdek gerilimi ise 1.6v seviyesinde tutulmuş. Asus'un Rampage IV Extreme anakartı üzerinde GeIL üretimi DDR3-1600MHz bellek modülleriyle dört kanal bellek konfigürasyonunda gerçekleştirilen çalıkşmada sonuç olarak elde edilen yüksek saat hızına çıkılabilmesi adına işlemcinin iki çekirdeğinin kapatıldığı ve Hyper-Threading özelliğinin devre dışı bırakılmış. Soğutma olarak sıvı azot kullanılan ekstrem çalışmayla ilgili olarak CPU-Z onay sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.  

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HighonFire 7 yıl en beğenilen Hiper-Nova
Far-Cry
Overclock kralı belli, Fx akarrr


Overclock kralı olabilir. Sen performanstan haber ver hele.
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sensation45 2 yıl
İ7 3820 ile corsair h105 sogutma ile 5.2 ghz ye cikabiliyorum
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atahataha6 2 yıl sensation45
İstersen benim bebekle benchmark testlerinde kapıştırabiliriz :D İntel overclock için elverişli değildir. Sıvı soğutma hatta azot soğutma ile çıktığınız rekorları AMD hava soğutma ile yapıyor. Konu performans'a gelirse 5.0 Ghz olan amd işlemci (5.9 Ghz Turbo core) i7 3960x'dan üstün olup i7 5930k işlemcisi ile aynı bechmark puanı alabiliyor. Hava soğutma ile yapıyor 50 dereceyi geçmiyor :)
forum.donanimhaber.com/...
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Aprowler 7 yıl
BrokenCross
Far-Cry Overclock kralı belli, Fx akarrr
Overclock kralı olabilir. Sen performanstan haber ver hele.

Bilgi vermek açısından söylüyorum
Adobe After Effects cs5.5 de 2.5 saat yaklaşık 150 dakikada aldığım renderı
3.9 mhz civarında çalışmada 41 dakikada aldım.
150 dakikada alınan render sistemi
ECS Anakart Black Edition
AMD Phenom 9650 4 çekirdek İşlemci
2x4gb toplamda 8gb 800mhz ram
41 dakikada alınan render sistemi
msi x79a-gd65 (8d) Anakart
Intel i73820 4 çekirdek işlemci
Gskill Ripjaws 8x4gb toplamda 32 gb 1600 mhz ram (800 mhz de çalışıyor çözemedim henüz)
Diğer donanım bileşenleri aynıdır.
Xpredator kasa ve 1000 watt power'ı
Corsair force2 120 gb ssd sataii
XFX Radeon 5770 Ekran Kartı
LG DVD Writer
Bu arada anakartı henüz istediğim verimde kullanamıyorum.
İşlemci basit işlemlerde 3.6 ghz hızda 40 derece civarı birazdan yeni bir render alıcam o zaman yükteki sıcaklığıda görücem. Bu arada kasa nın bir büyük fanı çalışmıyor ve ek fan alanlarıda boş
Açıkcası işlemciyi overlock için almadım ayrıca alırken az da olsa overlock desteği olduğuna dikkat etmemiştim ancak vatan'da %25 indirimde 1600 tl civarı yaptığım upgrade'in sadece render işleri düşünüldüğünde ayda 3 iş günü yaklaşık 24 saat kazandırması benim adıma çok iyi bir fiyat/performans.
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Traxformania 7 yıl
1.6V de işlemciyi öldürdükten sonra hızı 6 ghz olsa ne olur 100ghz olsa ne olur
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RehgarEarthfury 7 yıl
Tam benlikmiş haber :) Evdekini 5.5 Ghz'e çekmenin vakti gelmiş :)
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gOkO 7 yıl
Bende işlemciyi komple kapatıp 8 ghz e hız aşırttım, çok hızlı oldu :)

edit:şaka içerir :) Ben yazayımda ciddye alıp tartışma çıkartanlar olabiliyor :D
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mustacix 7 yıl
ben pentium 4 islemciyi 2.66 dan 3.0 ghz ye cikardim. normal kendi sogutmasi ile. sicaklik iyi 27 derece de. agir yukte en fazla 37 derece oldu.
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DH Misafiri 7 yıl
İntel gerçekten iyi işlemciler üretiyor.Ama AMD 8.4 ghz ye çıkmışken bunun yayınlanması bence çok gereksiz :)
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DH Misafiri 7 yıl
Overclock kralı olabilir. Sen performanstan haber ver hele.
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Asıl performanstan siz haber verin!
Performans performans diye ortalığı yıkıyorsunuz sanki İntel`in 1200 dolarlık işlemcisi Amd`ye 2 fark atabiliyormuş gibi..... (Core i7 3960X Extreme Edition ile fx 8150 arasında %1`den az fark var)
kanıtı:
donanimhaber.com/...
Performans derken bu işlemciyi değil İntel`in en performanslı işlemisini baz almak lazım yani; Core i7 3960X Extreme Edition bu işlemcinin fiyatı 1200 dolar FX 8150`nin fiyatı 250 dolar geriye kalan 950 dolar ile 580 ya da 7800 ekran kartı alır üstüne SSD alır performansta intel fark yemiş olur
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marfoglu 7 yıl
Bu kadar sibirladiktan sonra normal bence birde sivi azot kullanilmis sinirlari gormek acisindan iyi bir oc ama normal degerlerde bir test degil ne yazikki.
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Rainbow6 7 yıl
evet bclk hiziyla alinmis bi deger bu acidan kayda deger bir oc olmus, ama cok kirpmis islemciyi be... bu oc ile test almis mi onu merak ettim ben , cunku bclk degistigi zaman sistemdeki bi cok veri yolu hizlarida degisiyor ve bunlari sabitlemenin bi yolu yok diye biliyorum zaten problemde burda yada intel K serisini kaktirmak icin boyle yapti
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halitozbasli 7 yıl
bendeki 4 cekirdek acık k 2500 4.1 ghz de su sogutmalı sorunsuz calısıyorsa bunun da 5.5 da sorunsuz calısması gerekir .
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