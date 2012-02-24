Intel'in Core i7-3820 işlemcisi 5666MHz'e hız aşırtıldı

Intel'in kısa bir süre önce pazara sunduğu Sandy Bridge-E tabanlı dört çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-3820, GUN'G'STAR rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından 5666MHz'e hız aşırtıldı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.6GHz'de çalışan LGA2011 formundaki işlemci, serinin altı çekirdekli diğer üyeleriyle kıyaslandığında kağıt üzerinde daha sınırlı hız aşırtma profili çiziyor olsa bile yapılan çalışma kapsamında 2GHz seviyesinde hız aşırtıldı.

BClk hızı 131.74MHz, çarpanı ise 43x olarak ayarlanan işlemcinin çekirdek gerilimi ise 1.6v seviyesinde tutulmuş. Asus'un Rampage IV Extreme anakartı üzerinde GeIL üretimi DDR3-1600MHz bellek modülleriyle dört kanal bellek konfigürasyonunda gerçekleştirilen çalıkşmada sonuç olarak elde edilen yüksek saat hızına çıkılabilmesi adına işlemcinin iki çekirdeğinin kapatıldığı ve Hyper-Threading özelliğinin devre dışı bırakılmış. Soğutma olarak sıvı azot kullanılan ekstrem çalışmayla ilgili olarak CPU-Z onay sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.