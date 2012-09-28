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Intel'in Haswell işlemci ailesi bazı anakart üreticilerini zora sokabilir

6 yıl
4,8b
1
67
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yeni nesil Haswell mimarisini kullanan 4. nesil Core işlemci ailesini Mart-Nisan döneminde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ivy Bridge jenerasyonu ile benzer şekilde 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci ailesi, farklı olarak yeni mimarinin karakteristik özelliklerini yansıtan daha fazla entegre özellik sunuyor. Bellek kontrolcüsü, PCIe kontrolcüsü ve grafik biriminden sonra Haswell jenerasyonunda Intel, güç faz kontrolcüsünü de işlemci üzerine alıyor. Her yeni mimaride, SoC olarak bildiğimiz yongada sistem formuna daha fazla yaklaşan Intel'in bu hamlesi, anakart üreticilerini zorlayabilir.
Özellikle hız aşırtma başarımına etki eden güç faz kontrolcüsünün işlemci üzerine alınacak olması, anakart üreticilerinin rekabette farklılaşma adına gittikleri özgün tasarım yöntemine sekte vurabilir zira pek çok üretici, güç kontrolüne büyük önem veriyor hatta bunun için kendi geliştirdikleri bir takım yongaları kullanıyorlar. Gelen bilgilere göre ASRock, Asus, Gigabyte ve MSI gibi bu alanda yüksek hacim yapan iddiallı üreticiler olmasa bile 2. ve 3. el üretim yapan diğer anakart üreticileri bu durumdan etkilenebilir hatta gelecek için pazardan çekilmeleri dahi söz konusu olabilir. Intel'in bu hamlesi anakart tasarımlarında farklılaşmayı iyice zorlaştırırken, diğer taraftan masaüstü sistemlerdeki gerileme ve satışların mobil cihazlara karşı düşüş göstermesi de bir başka zorlayıcı faktör olarak dikkat çekiyor.
Anakart tarafında farklılaşma yaratacak özelliklerin sınırlanması, üreticileri yenilikler sunma noktasında daha fazla ar-ge yatırımına zorlayacak gibi görünüyor. Diğer taraftan konfigürasyon bazındaki sınırlamalar, tasarıma daha fazla ağırlık verilmesinin önünü de açabilir. Ancak görünen o ki hem Intel hem de AMD'nin her jenerasyonda daha fazla entegre özellik sunması ve hız aşırtmayı yeni üretim teknikleri sayesinde daha kolay yapılabilir bir uygulama haline getirmesi, anakart üreticilerinin fark yaratma çabalarını daha da zorlayacak gibi görünüyor. Hem Intel hem de AMD'nin bir süre daha entegre grafik birimine sahip olmayan işlemciler sunmaları ancak orta-uzun vadede tüm ürün gamında daha gelişmiş özelliklere yer vermeleri bekleniyor. Intel tarafında 14nm ile birlikte tam anlamıyla ilk gerçekn x86 SoC tasarımlarının endüstrinin beğenisine sunulacağı ifade ediliyor. 

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emrsln 6 yıl en beğenilen
amd gene en iyisi kim ne derse desin ne bu ya zırt pırt soket değiştir elinde 3-4 anakart olup hiçbir işine yaramayan kişiler tanıyorum sıfr intelin bu politikası yüzünden
amd gene en iyisi kim ne derse desin ne bu ya zırt pırt soket değiştir elinde 3-4 anakart olup hiçbir işine yaramayan kişiler tanıyorum sıfr intelin bu politika...
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Umutcan 6 yıl
Anakart üreticilerini zora sokarlar mı bilemem ama intel'in zırt pırt soket değiştirme geleneği devam ederse bizim cüzdanımızı zora sokacakları kesin. (Bkz. 1156+1366 ölü platformları)
Bence artık işlemcileri ekran kartı gpu'ları gibi anakart üzerine bütünleşik üretsinler olay bitsin, nasıl olsa ileride yeni işlemci alıp anakartımızla kullanma imkanımız yok.
Anakart üreticilerini zora sokarlar mı bilemem ama intel'in zırt pırt soket değiştirme geleneği devam ederse bizim cüzdanımızı zora sokacakları kesin. (Bkz. 11...
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Infernall 6 yıl
1155den şaşmayın
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IBreak4LoveI 6 yıl Infernall
Infernall

1155den şaşmayın


öyle diyorsunda paşa i7 3770k için çok ısınıyor diyorlar hepsinin durumu muallak :D
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-MoDeStUs- 6 yıl
bu hasweller intelin elinde patlayacak demedi demeyin.devam etsinler overclock cularin onunu kesmeye.ivy ile basladilar ve sanirim ilerletmeye devam edecekler.
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IBreak4LoveI 6 yıl
3930k dan %100 işlemci yapsınlar değiştireyim anakartı ama %15 20 gibi bi oran olucaksa bence hiç gereği yok ben böyle mutluyum :D
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acbold 6 yıl
Rubisco
CPU içine alınan VRM yi nedense herkez yannış annıyor, sanki 3faz anakart ile 6 faz anakart artık aynı kapıya çıkacak varsayımında bulunuyorlar, bence ilginç ve yannış bakış açısıyla haber yapılmasına yol açıyor. Sade burda değil başka yerlerde de.Bide diğer türlü düşünün, anakart üreticisinin Intelden daha az malzeme alması gerekecek. Özellikle chipset de CPU içine entegre olduktan sonra. Intel en dandik chipsetler için bile 10-15$ para istiyor, bunu Intelden almayacak olmaları anakart üreticilerinin avantajına değil mi peki?(bütünleşik chipsetin sade ultramobil cihazlarda olacağını biliyorum ben, bu tür haberlerin gereksizliği için yazdım sadece)

sence intel kendini böyle bir duruma sokarmı ? Chipsetten alamadığını işlemciden çakar.Bunlar basit hesaplar.Boşa kafa yoruyorsunuz. İntel soket değiştiği sürece tercih edenleri zorlayacaktır.
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Rubisco 6 yıl
;Akıl sağlımı düşünenlere selam olsun da, eksik hesap yapıyosun. Konu zaten benim dediğim ile alakalı, anakartların faz dizilimleri vs. kaybolmayacak. 3fazlı anakartın 100tl ise 8+2 anakartın hiçbi getirisi olmayacak bu yüzden 400tl ye anakart olmayacak, anakartlar arasında fark olmayacak diye bişey yok çünkü. Çip içine alınmış VRM bazı şeyleri kontrol edebilme açısından kolaylık sağlıyor o kadar.

GT3 ultramobil işlemciler , ULV olanlar zaten, sadece bunlar chipset cpu paketi içinde olacak. Bu da çoğunluğa hitap eden cpu değil zaten. Diğerlerinde normal masaüstü ve mobil cpu olan platformlarda zaten anakartın chipseti var.

Ancak ultramobil GT3 lerin fiyatının 350$ dan daha fazla olacağı aşikar. Nasıl şimdi satanlar ULV IB ler 300$ fiyata sahip onun gibi. GT3 ve pakete alınmı chipset doğal olarak fiyatı arttıracak.
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kimi_raikonen 6 yıl
anlasılan intel full zarar:))soket sorunundan dolayı amd alıyor :))intelin yeni nesil core işlemcileri kıyasla amd biraz geri kaldı yarışta.ama hala bazı noktalarda amdnın kullanım kolaylığı dikkat cekiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
aykutx@
arkadaşım sizler şaka mısınız!
ben işlemcilerin gerçek performansını gösteriyorum, karşımda siz gelmişsiniz test karşılaştırmasını kanıt olarak gösteriyorsunuz! :D
fıkra gibi! :)
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aykutx 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

aykutx@



arkadaşım sizler şaka mısınız!



ben işlemcilerin gerçek performansını gösteriyorum, karşımda siz gelmişsiniz test karşılaştırmasını kanıt olarak gösteriyorsunuz! :D



fıkra gibi! :)

Sen de karikatür gibisin..
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artariel 6 yıl
Istediginizi yapin edin 2012 yilinda yaptigi tek gelisme saat hizina abanmak olan amdye para vermem.
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DH Misafiri 6 yıl
@*Furious*
videodaki testte oyun performansına bakınız intel`in sizleri ne yerine koyduklarını anlarsınız artık bahsi geçen işlemci tam 2500 tl fiyata satılıyor!
donanimhaber.com/...
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aykutx 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@*Furious*



videodaki testte oyun performansına bakınız intel`in sizleri ne yerine koyduklarını anlarsınız artık bahsi geçen işlemci tam 2500 tl fiyata satılıyor!



donanimhaber.com/...





@fleshstorm666 doğru söylüyor.
Bak aşağıda i5 750 ve fx 8150 karşılaştırması var.

http://www.anandtech.com/bench/Product/109?vs=434
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DH Misafiri 6 yıl
@fleshstorm666 desteksiz sallama kardeşim; fx 8150 bırak i5`i ve i7 2600k - 2700k`yı, i7 3960x extreme edition ile aynı performansı veriyor!
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@fleshstorm666 desteksiz sallama kardeşim; fx 8150 bırak i5`i ve i7 2600k - 2700k`yı, i7 3960x extreme edition ile aynı performansı veriyor!

Desteksiz sallayan sensin, şu DH Misafir lieri ne kadar çok atıyor yahu. Hadi 2600/2700K ile yarışıyor olabilir de i7 3960x ile nereye aynı ey işkembeden sallayan misafir.
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rylai2113 6 yıl
İntel giriş seviyesinde düşük kalitede anakartlar üretiyor.
Bunların diğer firmalarla yarışabilmesi için, rakibe alan daraltması yaparak.
Zayıf sektörde "anakart olsun da yeterlidir" düşüncesini hakim kılmak ve kendi ürünlerinin satışını arttırmak.
Biliyorum fikir haince ama ticareti dünyada en iyi yapan ırk bunu bu şekilde yapıyor.
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