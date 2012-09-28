Intel'in Haswell işlemci ailesi bazı anakart üreticilerini zora sokabilir

Intel yeni nesil Haswell mimarisini kullanan 4. nesil Core işlemci ailesini Mart-Nisan döneminde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ivy Bridge jenerasyonu ile benzer şekilde 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci ailesi, farklı olarak yeni mimarinin karakteristik özelliklerini yansıtan daha fazla entegre özellik sunuyor. Bellek kontrolcüsü, PCIe kontrolcüsü ve grafik biriminden sonra Haswell jenerasyonunda Intel, güç faz kontrolcüsünü de işlemci üzerine alıyor. Her yeni mimaride, SoC olarak bildiğimiz yongada sistem formuna daha fazla yaklaşan Intel'in bu hamlesi, anakart üreticilerini zorlayabilir.

Özellikle hız aşırtma başarımına etki eden güç faz kontrolcüsünün işlemci üzerine alınacak olması, anakart üreticilerinin rekabette farklılaşma adına gittikleri özgün tasarım yöntemine sekte vurabilir zira pek çok üretici, güç kontrolüne büyük önem veriyor hatta bunun için kendi geliştirdikleri bir takım yongaları kullanıyorlar. Gelen bilgilere göre ASRock, Asus, Gigabyte ve MSI gibi bu alanda yüksek hacim yapan iddiallı üreticiler olmasa bile 2. ve 3. el üretim yapan diğer anakart üreticileri bu durumdan etkilenebilir hatta gelecek için pazardan çekilmeleri dahi söz konusu olabilir. Intel'in bu hamlesi anakart tasarımlarında farklılaşmayı iyice zorlaştırırken, diğer taraftan masaüstü sistemlerdeki gerileme ve satışların mobil cihazlara karşı düşüş göstermesi de bir başka zorlayıcı faktör olarak dikkat çekiyor.

Anakart tarafında farklılaşma yaratacak özelliklerin sınırlanması, üreticileri yenilikler sunma noktasında daha fazla ar-ge yatırımına zorlayacak gibi görünüyor. Diğer taraftan konfigürasyon bazındaki sınırlamalar, tasarıma daha fazla ağırlık verilmesinin önünü de açabilir. Ancak görünen o ki hem Intel hem de AMD'nin her jenerasyonda daha fazla entegre özellik sunması ve hız aşırtmayı yeni üretim teknikleri sayesinde daha kolay yapılabilir bir uygulama haline getirmesi, anakart üreticilerinin fark yaratma çabalarını daha da zorlayacak gibi görünüyor. Hem Intel hem de AMD'nin bir süre daha entegre grafik birimine sahip olmayan işlemciler sunmaları ancak orta-uzun vadede tüm ürün gamında daha gelişmiş özelliklere yer vermeleri bekleniyor. Intel tarafında 14nm ile birlikte tam anlamıyla ilk gerçekn x86 SoC tasarımlarının endüstrinin beğenisine sunulacağı ifade ediliyor.