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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi Haziran ayına ertelendi

6 yıl
1,3b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in orjinal planda Nisan gibi piyasaya sürmeyi planladığı dördüncü nesil Core işlemci ailesi ertelendi. Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerin neden ertelendiğine dair bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan dökümanlar, hem masaüstü hem de mobil işlemcilerin 2 Haziran yani Tayvan'daki Computex 2013 Fuarı'na sadece iki gün kala başlamış olacak ki pek çok üreticinin Haswell tabanlı yeni ürün lansmanı için Computex Fuarı'nı bekleyeceğini de söyleyebiliriz.
Ivy Bridge jenerasyonu ile benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Haswell tabanlı işlemciler, yenilenen mimari sayesinde hem daha yüksek çekirdek performansı sunacak hem de yepyeni entegre GPU tasarımının bir sonucu olarak grafik performansı anlamında Intel'in en ciddi sıçramasına ev sahipliği yapacak gibi görünüyorlar. Dördüncü nesil Core işlemci ailesinin masaüstü platformu için lansman esnasındaki en hızlı temsilcisi standart olarak 3.5GHz'de, Turbo Boost devreye girdğinde ise 3.9GHz'de görev yapacak olan dört çekirdekli Core i7-4770K olacak. 
Mobil platforma baktığımızda ise en hızlı Haswell işlemcisinin Core i7-4930MX olduğunu göreceğiz. Dört çekirdeklki olan işlemci standart olarak 3GHz'de görev yapacak ve çekirdek çalışma frekansını Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar yükseltebilecek. 2 Haziran'da Intel masaüstü sistemler için 14, dizüstü bilgisayarlar içinse 7 yeni işlemci sunmuş olacak. İşlemcilere ev sahipliği yapacak anakartlar içinse masaüstü ve mobil platformlar toplamda 8 yeni çipset ile güncellenecek.


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Gerginix 6 yıl en beğenilen
Ilk mesajda amd ye tesekkur edilmis. Neymis amd intel ile bas edemedigi icin intel musteriyi sallamamismis.

Mesele boyle izah edilmez. Intelin kan emici olmasi amd nin basarisiz olmasi ile tanimlanmaz ki amd yi de kullanicilarini cok seven bir konumda tutmasin kimse... onlar da 7xxx serisi gpu ile nvidia ortalikta yokken kan emmeye ozen gosterdiler (allah rizasi icin kar edelim diyerek - hani besiktas'in gs ve fb ye benzemek istemesi gibi)

Benim asil anlamadigim cpu teknolojisi bunca zenginlik sunarken neye ihtiyaci oldugunu bilmeyen ama surekli daha hizli islemciler olsun diye vuvuzela otturen bu anlayis, bu kuru - salt hiz ile ne yapacak ne tur bir plani ve ihtiyaci var neden hiz konusunda bu kadar tatminsiz kendine sormus mu hic...

Artik cogu cumle ezbere konusuluyor. Amd batacak - intel somuruyor - amd daha iyi islemci yapsin. Ben sadece ucuz hizli islemci isterim amd nin intelin tohumuna para mi saydim ben isime bakarim laflarindan usandim. Bu firmalar tarafindan terbiye edilmis zihinler bu firmalari terbiye edecekmis sasarim. Ayrica bu firmalar da musterisinin tohumuna mi para saymis.

Tuketicinin tuketmekten baska bir secenegi yoktur ve onune konanlar disinda da ozgur degildir. Simdi kim ne isterse cigirsin efendi efendi - pasa pasa gidecek magazadan timsah goz yaslari ile intel alacak veya baskasina 2011 soket onerirken athlon kullanmaya devam edecek ya da nihayetinde uber bir sistem toplayip kendi aklini tavaf edecek.

Hem amd ye kalayi basacaksin hem de intelin hizli ve uygun islemci uretmesi icin amd ye bel baglayacaksin hem de amd uretsin amd alayim diye kendini kandiracaksin. Bu is kucaga alinmis aciz tuketici akliyla anca bu cumleyi kurur. Bundan ote de devrim beklenmez.

Sozumun ozu aciz tuketici akli ustune kendi aklina asik olursa ortaya böyle karışık çıkar. intelin kucagi haline gelmis bu piyasada amd ya baska kucak ortami yaratir ya da intelin kucaginda daha dikensiz bir mekan sunabilir.

Hele israil dusmanciligi oyunu da beni hasta ediyor. Devrim mi istiyorsunuz devrim tuketerek veya baska birinin urettigini tuketerek olmaz. Devrim tuketmeyerek gerceklesir. Gandhi ingilizleri ingilizlere calismayip ingilizlerden satin almayarak kovdu ama hindistan artik fiili olmasa da yine kucakta...

Bu kavga kucak kavgasidir ama millet kucaktan kurtulmak degil kucagin ferah bolgesini en ucuza kapmak telasindadir. Iradesi kemiginden siyrilmis musteri tuketerek mi zafer kazanacakmis:-)

Neyse... intelin ne halt oldugu bellidir kimse savunmasin. Kimse de amd ye uret ki daha guzel intel kullanayim diye dilenmesin. Amd o islemciyi birileri guzel intel kullanacak diye degil kucagina almak icin uretmek ister. Bu tabirin kaba oldugunu farkindayim ama uzun bilimsel terimlere gerek biraktirmayacak bir ozettir. Ayrica ben de ayni kucaktayim yani kendimi ovmuyorum.

Gelelim ertelemeye... bence iyi olmus. Para harcamaya hevesli adam da eldeki sistemini biraz daha kullanip yavru bir kutup ayisinin 2 ay daha yasamasina yardim etmis olur. Kiyamet birkac dakika daha gecikir belki.

Edit: Mobilden artan imlalar...
Ilk mesajda amd ye tesekkur edilmis. Neymis amd intel ile bas edemedigi icin intel musteriyi sallamamismis.Mesele boyle izah edilmez. Intelin kan e...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 6 yıl
@cagataykoroglu
bunu hiç amd`ye söylemeyin!
yeni işlemci alacak ama donanım bilmeyen kullanıcıları intel`e yönlendirme de ve rakiplerini kötülemede intel sattırmak için her türlü yalan mübahtır mantığı ile girilen savaşda (amd ve via) yılmadan bıkmadan usanmadan binlerce yıllık insanlık tarihinin içinde en hırslı savaşı veren intelfanlara teşekkür edin (internette ve diğer bütün ortamlarda bu eylemleri ortalığı yıkıyorlar)
adamların marifetleri sayesinde vatan bilgisayarda 230 tl`ye satılan i3 1. sırada, ama i3`e fark atan 227 tl`ye satılan fx 6100 ise 2. sırada! (pahalı yavaş çok satıyor ucuz hızlı az satıyor)
sanki babasının malıymış gibi bu kadar intel`i savunan tayfa israil düşmanı iken israilleri bir kaşık suda boğacak kadar nefret edermiş gibi duygu uyandıran davranışlarda bulunurken
intel`in israil`deki fabrikalarından haberdar olduğu halde 40 dolara satıldığında bile kâr edilen işlemciye 1200 dolar para ödetip intele para kazandırmayı insanlık vazifesi görme davranışlarını görünce akılma meşhur aziz nesin lafı geliyor(ki o para vergiler vasıtasıyla israil silahlarına gittiğini söylemeye gerek yok herhalde filistine vatandaşlarına kullanılan israil silahların parasını finanse edilmesine intelfanlar çok büyük katkı sağlıyorlar ve bunun için eşi benzeri görülmemiş bir emek sarf ediyorlar bir adama servet dök o kadar emek sarf edemez)
bu kadar yapmışken göğüslerine " ??? ???? ???? ????? " dövmesi yaptırsınlar
çok iyi çok sevindim, İNŞALLAH intel haswell işlemciyi 2048 senesinde piyasaya sürer!
intelfan çığırtkanlarına müstahaktır!
trilyonlarca kez söyledim adamlar sanki hiç yazmamışım gibi davranmak işlerine geldi
intel ile amd arasında kayda değer bir hız farkı yoktur, sanki varmış gibi testlerde öyle gözüküyor, öyle gibiymiş gibi gözüküyor çünkü; bu test programları intel işlemcilere göre tasarlanmıştır, donanım haber sitesi tarafından yapılan testi kanıt olarak defalarca gösterdim, bu teste bencmark gibi testlerde 1200 dolara satılan intel işlemci amd`nin 170 dolara satılan işlemcisine %50 fark atıyor ancak gerçek zamanlı oyun sonuçlarında aradaki fark sadece 2-3 fps!
daha bunun üstüne ne söylenebilir!? adam hala ve hala intel demekte ısrar ediyor nato mermer nato kafa!
ayrıca intel pentium d 3.0 ghz çift çekirdek işlemci kullanıyorum
sistem 32 bit windows 7 3 gb ram
bu bilgisayarda crysis 2 işlemciyi %100 kullanıyor çok az takılarak da olsa oynayabiliyorum
ama kardeşim arkadaşının arkadaşının bilgisayarını eve getirdi bu bilgisayarı 4 ay boyunca kullandım
bu sistem i7 3 ghz 64 bit windows 7 8 gb ram
4 sanal çekirdek olmak üzere 8 çekirdekli işlemci olmasına rağmen crysis 2 bu bilgisayarda işlemciyi %80 kullanıyordu
demem odur ki işlemciler arasında öyle ahım şahım bir fark yok fazladan verilen para boşuna veriliyor.
@cagataykoroglubunu hiç amd`ye söylemeyin!yeni işlemci alacak ama donanım bilmeyen kullanıcıları intel`e yönlendirme de ve rakiplerini kötülemede intel ...
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ac555 6 yıl
burda gereksiz tartışanlara gülmeden geçemiyorum. Herkes parasına göre alır kullanır size dert olan ne anlamış değilim.
bende mesela ..ESKİ intel dual core 6300 işlemci var 2.8 2mb -2gb ddr2-1066 ram ve ati ddr5 5750 1 gb ekran kartım var ...şuana kadar oynamadığım oyun çok azdır. 3-4 geçmez...siz hala neyin kavgasındasınız ?? :D
AKLI OLANA FİKİR NE HACET....
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srdr92 6 yıl
Eskı ıle yenı bır olur mu?Intelde olsa Amd de olsa yenı serılerden almak ısterım.
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MxFxOx 6 yıl
Corei serisine daha geçmedim core2duo yetiyor.4. nesil coreiler geldi ama sanki daha olgunlaşmamış gibi yeni yeni entegre grafik birimleri işe yarar hale gelecek.Ayrıca DDR 4'ten bir haber var mı ?
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JoeyBane 6 yıl
Soket değişmeseydi iyiydi.
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bayraak 6 yıl
inadına i5 2500K
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youngeagle_3 6 yıl
Siz konuya sömürülme gözüyle bakarsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Sömürülme sadece bilgisayarda mı oluyor. Her teknolojik alanında var. Burada amdnin veya intelin başarısını düşünüp duracağımıza bizden neden bu tür şeyler yapabilen mühendisler yetişmiyor oturup buna ağlayalım bence. Farz ediyorum böyle bir şeyi bir türk firması satıyor olsa idi sana bedava mı verecekti? Iki şekilde de parayla alacaksın. O zaman kendi insanlarımız da bizi sömürüyor mu olacaktı. Konuyu ikili tartışmaya çevirmeyin. Benim o arkadaşa demek istediğim gereksiz örneklerle gereksiz uzatma cümlelerine seslenişti aslında. Sana da iyi forumlar.
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Gerginix 6 yıl
Youngeagle... keyfine bak dostum... iyi forumlar...
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Gerginix 6 yıl en beğenilen
Ilk mesajda amd ye tesekkur edilmis. Neymis amd intel ile bas edemedigi icin intel musteriyi sallamamismis.

Mesele boyle izah edilmez. Intelin kan emici olmasi amd nin basarisiz olmasi ile tanimlanmaz ki amd yi de kullanicilarini cok seven bir konumda tutmasin kimse... onlar da 7xxx serisi gpu ile nvidia ortalikta yokken kan emmeye ozen gosterdiler (allah rizasi icin kar edelim diyerek - hani besiktas'in gs ve fb ye benzemek istemesi gibi)

Benim asil anlamadigim cpu teknolojisi bunca zenginlik sunarken neye ihtiyaci oldugunu bilmeyen ama surekli daha hizli islemciler olsun diye vuvuzela otturen bu anlayis, bu kuru - salt hiz ile ne yapacak ne tur bir plani ve ihtiyaci var neden hiz konusunda bu kadar tatminsiz kendine sormus mu hic...

Artik cogu cumle ezbere konusuluyor. Amd batacak - intel somuruyor - amd daha iyi islemci yapsin. Ben sadece ucuz hizli islemci isterim amd nin intelin tohumuna para mi saydim ben isime bakarim laflarindan usandim. Bu firmalar tarafindan terbiye edilmis zihinler bu firmalari terbiye edecekmis sasarim. Ayrica bu firmalar da musterisinin tohumuna mi para saymis.

Tuketicinin tuketmekten baska bir secenegi yoktur ve onune konanlar disinda da ozgur degildir. Simdi kim ne isterse cigirsin efendi efendi - pasa pasa gidecek magazadan timsah goz yaslari ile intel alacak veya baskasina 2011 soket onerirken athlon kullanmaya devam edecek ya da nihayetinde uber bir sistem toplayip kendi aklini tavaf edecek.

Hem amd ye kalayi basacaksin hem de intelin hizli ve uygun islemci uretmesi icin amd ye bel baglayacaksin hem de amd uretsin amd alayim diye kendini kandiracaksin. Bu is kucaga alinmis aciz tuketici akliyla anca bu cumleyi kurur. Bundan ote de devrim beklenmez.

Sozumun ozu aciz tuketici akli ustune kendi aklina asik olursa ortaya böyle karışık çıkar. intelin kucagi haline gelmis bu piyasada amd ya baska kucak ortami yaratir ya da intelin kucaginda daha dikensiz bir mekan sunabilir.

Hele israil dusmanciligi oyunu da beni hasta ediyor. Devrim mi istiyorsunuz devrim tuketerek veya baska birinin urettigini tuketerek olmaz. Devrim tuketmeyerek gerceklesir. Gandhi ingilizleri ingilizlere calismayip ingilizlerden satin almayarak kovdu ama hindistan artik fiili olmasa da yine kucakta...

Bu kavga kucak kavgasidir ama millet kucaktan kurtulmak degil kucagin ferah bolgesini en ucuza kapmak telasindadir. Iradesi kemiginden siyrilmis musteri tuketerek mi zafer kazanacakmis:-)

Neyse... intelin ne halt oldugu bellidir kimse savunmasin. Kimse de amd ye uret ki daha guzel intel kullanayim diye dilenmesin. Amd o islemciyi birileri guzel intel kullanacak diye degil kucagina almak icin uretmek ister. Bu tabirin kaba oldugunu farkindayim ama uzun bilimsel terimlere gerek biraktirmayacak bir ozettir. Ayrica ben de ayni kucaktayim yani kendimi ovmuyorum.

Gelelim ertelemeye... bence iyi olmus. Para harcamaya hevesli adam da eldeki sistemini biraz daha kullanip yavru bir kutup ayisinin 2 ay daha yasamasina yardim etmis olur. Kiyamet birkac dakika daha gecikir belki.

Edit: Mobilden artan imlalar...
3 Yanıt Yanıtla +9
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Zero Limit 6 yıl Gerginix
Gerginix

Ilk mesajda amd ye tesekkur edilmis. Neymis amd intel ile bas edemedigi icin intel musteriyi sallamamismis.

Mesele boyle izah edilmez. Intelin kan emici olmasi amd nin basarisiz olmasi ile tanimlanmaz ki amd yi de kullanicilarini cok seven bir konumda tutmasin kimse... onlar da 7xxx serisi gpu ile nvidia ortalikta yokken kan emmeye ozen gosterdiler (allah rizasi icin kar edelim diyerek - hani besiktas'in gs ve fb ye benzemek istemesi gibi)

Benim asil anlamadigim cpu teknolojisi bunca zenginlik sunarken neye ihtiyaci oldugunu bilmeyen ama surekli daha hizli islemciler olsun diye vuvuzela otturen bu anlayis, bu kuru - salt hiz ile ne yapacak ne tur bir plani ve ihtiyaci var neden hiz konusunda bu kadar tatminsiz kendine sormus mu hic...

Artik cogu cumle ezbere konusuluyor. Amd batacak - intel somuruyor - amd daha iyi islemci yapsin. Ben sadece ucuz hizli islemci isterim amd nin intelin tohumuna para mi saydim ben isime bakarim laflarindan usandim. Bu firmalar tarafindan terbiye edilmis zihinler bu firmalari terbiye edecekmis sasarim. Ayrica bu firmalar da musterisinin tohumuna mi para saymis.

Tuketicinin tuketmekten baska bir secenegi yoktur ve onune konanlar disinda da ozgur degildir. Simdi kim ne isterse cigirsin efendi efendi - pasa pasa gidecek magazadan timsah goz yaslari ile intel alacak veya baskasina 2011 soket onerirken athlon kullanmaya devam edecek ya da nihayetinde uber bir sistem toplayip kendi aklini tavaf edecek.

Hem amd ye kalayi basacaksin hem de intelin hizli ve uygun islemci uretmesi icin amd ye bel baglayacaksin hem de amd uretsin amd alayim diye kendini kandiracaksin. Bu is kucaga alinmis aciz tuketici akliyla anca bu cumleyi kurur. Bundan ote de devrim beklenmez.

Sozumun ozu aciz tuketici akli ustune kendi aklina asik olursa intelin kucagi haline gelmis bu piyasada amd ya baska kucak ortami yaratir ya da intelin kucaginda daha dikensiz bir mekan sunabilir.

Hele israil dusmanciligi oyunu da beni hasta ediyor. Devrim mi istiyorsunuz devrim tuketerek veya baska birinin urettigini tuketerek olmaz. Devrim tuketmeyerek gerceklesir. Gandhi ingilizleri ingilizlere calismayip ingilizlerden satin almayarak kovdu ama hindistan artik reel olmayan fakat yine kucakta...

Bu kavga kucak kavgasidir ama Millet kucaktan kurtulmak degil kucagin ferah bolgesini kapmak telasindadir. Iradesi kemiginden siyrilmis musteri tuketerek mi zafer kazanacakmis:-)

Neyse... intelin ne halt oldugu bellidir kimse savunmasin. Kimse de amd ye uret ki daha guzel intel kullanayim diye dilenmesin. Amd o islemciyi birileri guzel intel kullanacak diye degil kucagina almak icin uretmek ister. Bu tabirin kaba oldugunu farkindayim ama uzun bilimsel terimlere gerek biraktirmayacak bir ozettir. Ayrica ben de ayni kucaktayim yani kendimi ovmuyorum.

Gelelim ertemeye... bence iyi olmus. Para harcamaya hevesli adam da eldeki sistemini biraz daha kullanip yavru bir kutup ayisinin 2 ay daha yasamasina yardim etmis olur. Kiyamet birkac dakika daha gecikir belki.


imzamı atarım, klavyene sağlık.
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Hiper-Nova 6 yıl Gerginix
Gerginix

Ilk mesajda amd ye tesekkur edilmis. Neymis amd intel ile bas edemedigi icin intel musteriyi sallamamismis.

Mesele boyle izah edilmez. Intelin kan emici olmasi amd nin basarisiz olmasi ile tanimlanmaz ki amd yi de kullanicilarini cok seven bir konumda tutmasin kimse... onlar da 7xxx serisi gpu ile nvidia ortalikta yokken kan emmeye ozen gosterdiler (allah rizasi icin kar edelim diyerek - hani besiktas'in gs ve fb ye benzemek istemesi gibi)

Benim asil anlamadigim cpu teknolojisi bunca zenginlik sunarken neye ihtiyaci oldugunu bilmeyen ama surekli daha hizli islemciler olsun diye vuvuzela otturen bu anlayis, bu kuru - salt hiz ile ne yapacak ne tur bir plani ve ihtiyaci var neden hiz konusunda bu kadar tatminsiz kendine sormus mu hic...

Artik cogu cumle ezbere konusuluyor. Amd batacak - intel somuruyor - amd daha iyi islemci yapsin. Ben sadece ucuz hizli islemci isterim amd nin intelin tohumuna para mi saydim ben isime bakarim laflarindan usandim. Bu firmalar tarafindan terbiye edilmis zihinler bu firmalari terbiye edecekmis sasarim. Ayrica bu firmalar da musterisinin tohumuna mi para saymis.

Tuketicinin tuketmekten baska bir secenegi yoktur ve onune konanlar disinda da ozgur degildir. Simdi kim ne isterse cigirsin efendi efendi - pasa pasa gidecek magazadan timsah goz yaslari ile intel alacak veya baskasina 2011 soket onerirken athlon kullanmaya devam edecek ya da nihayetinde uber bir sistem toplayip kendi aklini tavaf edecek.

Hem amd ye kalayi basacaksin hem de intelin hizli ve uygun islemci uretmesi icin amd ye bel baglayacaksin hem de amd uretsin amd alayim diye kendini kandiracaksin. Bu is kucaga alinmis aciz tuketici akliyla anca bu cumleyi kurur. Bundan ote de devrim beklenmez.

Sozumun ozu aciz tuketici akli ustune kendi aklina asik olursa intelin kucagi haline gelmis bu piyasada amd ya baska kucak ortami yaratir ya da intelin kucaginda daha dikensiz bir mekan sunabilir.

Hele israil dusmanciligi oyunu da beni hasta ediyor. Devrim mi istiyorsunuz devrim tuketerek veya baska birinin urettigini tuketerek olmaz. Devrim tuketmeyerek gerceklesir. Gandhi ingilizleri ingilizlere calismayip ingilizlerden satin almayarak kovdu ama hindistan artik reel olmayan fakat yine kucakta...

Bu kavga kucak kavgasidir ama Millet kucaktan kurtulmak degil kucagin ferah bolgesini kapmak telasindadir. Iradesi kemiginden siyrilmis musteri tuketerek mi zafer kazanacakmis:-)

Neyse... intelin ne halt oldugu bellidir kimse savunmasin. Kimse de amd ye uret ki daha guzel intel kullanayim diye dilenmesin. Amd o islemciyi birileri guzel intel kullanacak diye degil kucagina almak icin uretmek ister. Bu tabirin kaba oldugunu farkindayim ama uzun bilimsel terimlere gerek biraktirmayacak bir ozettir. Ayrica ben de ayni kucaktayim yani kendimi ovmuyorum.

Gelelim ertemeye... bence iyi olmus. Para harcamaya hevesli adam da eldeki sistemini biraz daha kullanip yavru bir kutup ayisinin 2 ay daha yasamasina yardim etmis olur. Kiyamet birkac dakika daha gecikir belki.


Doğru söze laf söylemek düşmez ama elde ki seçeneklerde bunlar. Yapacak birşey yok...
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youngeagle_3 6 yıl Gerginix
Gerginix
Ilk mesajda amd ye tesekkur edilmis. Neymis amd intel ile bas edemedigi icin intel musteriyi sallamamismis.

Mesele boyle izah edilmez. Intelin kan emici olmasi amd nin basarisiz olmasi ile tanimlanmaz ki amd yi de kullanicilarini cok seven bir konumda tutmasin kimse... onlar da 7xxx serisi gpu ile nvidia ortalikta yokken kan emmeye ozen gosterdiler (allah rizasi icin kar edelim diyerek - hani besiktas'in gs ve fb ye benzemek istemesi gibi)

Benim asil anlamadigim cpu teknolojisi bunca zenginlik sunarken neye ihtiyaci oldugunu bilmeyen ama surekli daha hizli islemciler olsun diye vuvuzela otturen bu anlayis, bu kuru - salt hiz ile ne yapacak ne tur bir plani ve ihtiyaci var neden hiz konusunda bu kadar tatminsiz kendine sormus mu hic...

Artik cogu cumle ezbere konusuluyor. Amd batacak - intel somuruyor - amd daha iyi islemci yapsin. Ben sadece ucuz hizli islemci isterim amd nin intelin tohumuna para mi saydim ben isime bakarim laflarindan usandim. Bu firmalar tarafindan terbiye edilmis zihinler bu firmalari terbiye edecekmis sasarim. Ayrica bu firmalar da musterisinin tohumuna mi para saymis.

Tuketicinin tuketmekten baska bir secenegi yoktur ve onune konanlar disinda da ozgur degildir. Simdi kim ne isterse cigirsin efendi efendi - pasa pasa gidecek magazadan timsah goz yaslari ile intel alacak veya baskasina 2011 soket onerirken athlon kullanmaya devam edecek ya da nihayetinde uber bir sistem toplayip kendi aklini tavaf edecek.

Hem amd ye kalayi basacaksin hem de intelin hizli ve uygun islemci uretmesi icin amd ye bel baglayacaksin hem de amd uretsin amd alayim diye kendini kandiracaksin. Bu is kucaga alinmis aciz tuketici akliyla anca bu cumleyi kurur. Bundan ote de devrim beklenmez.

Sozumun ozu aciz tuketici akli ustune kendi aklina asik olursa intelin kucagi haline gelmis bu piyasada amd ya baska kucak ortami yaratir ya da intelin kucaginda daha dikensiz bir mekan sunabilir.

Hele israil dusmanciligi oyunu da beni hasta ediyor. Devrim mi istiyorsunuz devrim tuketerek veya baska birinin urettigini tuketerek olmaz. Devrim tuketmeyerek gerceklesir. Gandhi ingilizleri ingilizlere calismayip ingilizlerden satin almayarak kovdu ama hindistan artik reel olmayan fakat yine kucakta...

Bu kavga kucak kavgasidir ama Millet kucaktan kurtulmak degil kucagin ferah bolgesini kapmak telasindadir. Iradesi kemiginden siyrilmis musteri tuketerek mi zafer kazanacakmis:-)

Neyse... intelin ne halt oldugu bellidir kimse savunmasin. Kimse de amd ye uret ki daha guzel intel kullanayim diye dilenmesin. Amd o islemciyi birileri guzel intel kullanacak diye degil kucagina almak icin uretmek ister. Bu tabirin kaba oldugunu farkindayim ama uzun bilimsel terimlere gerek biraktirmayacak bir ozettir. Ayrica ben de ayni kucaktayim yani kendimi ovmuyorum.

Gelelim ertemeye... bence iyi olmus. Para harcamaya hevesli adam da eldeki sistemini biraz daha kullanip yavru bir kutup ayisinin 2 ay daha yasamasina yardim etmis olur. Kiyamet birkac dakika daha gecikir belki.


şu yazdığını sakin kafayla bir oku bakalım ne anladın bize de paylaş. Uzun uzun yazmak seni mantıklı birisi yapmaz. Yazdıkların çok saçma ve anlamsız.
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Prequel 6 yıl
IhtiyarDelikanli

22nm ? nanometrik küçülmenin olmaması düşündürücü


Intel 2007'den beri "Tick-Tock" adını verdiği modelle böyle ilerliyor. Bir nm küçülmesi, bir mimari değişimi, bir nm küçülmesi, bir mimari değişimi. SB ile mimari değişimi oldu, IB ile küçülme oldu, şimdi sıra Haswell'le yine mimari değişimde. Küçülme Broadwell'de olacak.

AMD çıkışı geciktirmiş olabilir ama onun dışında bu durumun AMD'yle bir ilgisi yok.

upload.wikimedia.org/...
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yenerbalcı 6 yıl
Ben hep söylüyorum amd nin sayesinde performanslı işlemci kullanamayız çünkü kriter amd her şeyi buna göre ayarlıyorlar
İntel tekel olunca yüksek fiyattan satar zihniyeti (intelin tekel olduğunu anlayamayanlar) sayesinde gıdım performansa soket değişimlerine para veriyoruz

2500K - 2600K çıkalı 2 yıl oldu ne değişti




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IhtiyarDelikanli 6 yıl
22nm ? nanometrik küçülmenin olmaması düşündürücü
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E_Aydin35 6 yıl
Intel'in özellikle kendi ürettiği teknoloji ve ürünleri arasındaki uyumluluk ve iletişim çok başarılı.. Her atılımı kendi içinde yeşeren yeni bir atılımı tetikliyor. Ultrabook segmenti için çok gelecek vaad eden çalışmalar geliyor, geleceğe yönelik hazırlıklar dünden başlanmış. Entegre grafik biriminde de hissedilebilir iy bir artış söz konusu olursa gerçekten çok iyi olur..
Fiyatlara gelecek olursak yine Intel'in insiyatifindeyz..
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DH Forum
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