Intel'in Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi Haziran ayına ertelendi

Intel'in orjinal planda Nisan gibi piyasaya sürmeyi planladığı dördüncü nesil Core işlemci ailesi ertelendi. Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerin neden ertelendiğine dair bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan dökümanlar, hem masaüstü hem de mobil işlemcilerin 2 Haziran yani Tayvan'daki Computex 2013 Fuarı'na sadece iki gün kala başlamış olacak ki pek çok üreticinin Haswell tabanlı yeni ürün lansmanı için Computex Fuarı'nı bekleyeceğini de söyleyebiliriz.

Ivy Bridge jenerasyonu ile benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Haswell tabanlı işlemciler, yenilenen mimari sayesinde hem daha yüksek çekirdek performansı sunacak hem de yepyeni entegre GPU tasarımının bir sonucu olarak grafik performansı anlamında Intel'in en ciddi sıçramasına ev sahipliği yapacak gibi görünüyorlar. Dördüncü nesil Core işlemci ailesinin masaüstü platformu için lansman esnasındaki en hızlı temsilcisi standart olarak 3.5GHz'de, Turbo Boost devreye girdğinde ise 3.9GHz'de görev yapacak olan dört çekirdekli Core i7-4770K olacak.

Mobil platforma baktığımızda ise en hızlı Haswell işlemcisinin Core i7-4930MX olduğunu göreceğiz. Dört çekirdeklki olan işlemci standart olarak 3GHz'de görev yapacak ve çekirdek çalışma frekansını Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar yükseltebilecek. 2 Haziran'da Intel masaüstü sistemler için 14, dizüstü bilgisayarlar içinse 7 yeni işlemci sunmuş olacak. İşlemcilere ev sahipliği yapacak anakartlar içinse masaüstü ve mobil platformlar toplamda 8 yeni çipset ile güncellenecek.



