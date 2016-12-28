Intel'in Nvidia'yı almak için görüştüğü iddiaları yeniden gündemde

Asya merkezli kaynaklara göre Intel, önemli bir satın alma planını hayata geçirmeye çalışıyor. Başlıktan da anlaşıldığı üzere Nvidia'ya gözünü diken Intel, yarıiletken endüstrisinin geleceğine yön verecek dev hamle için görüşmelerini sürdürüyor.

Benzer iddialar zaman zaman gündeme geliyor olsa da, önemli bir değişim içerisinde olan endüstride Nvidia ve sahip olduğu teknolojilerin önemi her geçen gün artıyor. Yahoo Finance tarafından yılın şirketi seçilen Nvidia, son bir yılda hisse değerini iki kata yakın arttırmayı başarırken, geliştirdiği teknolojilerin gelecek vaad etmesi asıl önemli nokta.

Nvidia'nın sahip olduğu GPU teknolojileri ve yazılım ekosistemi, bugün otonom araçlardan süper bilgisayarlara kadar geniş bir ölçekte kullanılıyor ve aynı oranda yaygınlığa sahip başka bir alternatif de henüz bulunmuyor. Qualcomm ve AMD başta olmak üzere çeşitli firmalar, benzer alanlarda çalışmalara başlasa da, Nvidia güçlü bir birikime sahip.

Geleceğin teknolojileri olarak gösterilen yapay zeka ve makine öğrenme gibi alanlarda da çok iddialı çözümleri olan Nvidia'nın, Intel'e hedef olması doğal. Xeon Phi ailesi ile makine öğrenme ve yapay zeka gibi alanlara ilgi duyan, Altera satın almasıyla FPGA tarafında hareke geçen Intel için paralel işleme uygun güçlü bir mimarinin eksikliği hala hissediliyor.

Üstelik sadece bunlar da değil, bugün kan kaybeden bilgisayar dünyasının güçlü profil çizen yegane tüketici alanı diyebileceğimiz oyun bilgisayarlarında da Nvidia'nın liderliği sürüyor. Süper bilgisayar tarafında da IBM'den Sun'a kadar ciddi teknoloji işbirlikleri var.

TOP 500 Supercomputers yani dünyanın en güçlü 500 bilgisayarına baktığımız zamanda ortaya çıkan tablo da ilginç. 455 tanesi yani %91'i Intel işlemci, 23 tanesi yani %4.6'sı IBM işlemci, ve 13 tanesi yani %2.6'sı ise AMD işlemci kullanıyor. Bu bilgisayarların 93 tanesinde yardımcı ya da hızlandırıcı işlem platformu bulunurken, bunların 67 tanesi Nvidia çözümü.

Yarıiletken endüstrisinde dünya devi olmasına karşın, gelişmekte olan ürün gruplarının çoğu için rekabetçi ürüne sahip olmakta veya geliştirmekte güçlük çeken Intel'in, devasa finansal gücü ile dev bir satın alma yapması mümkün, eğer hedefindeki şirketin ortakları yeşil ışık yakarsa. Nvidia özelinde konuşmak gerekirse, şirketin piyasa değeri 65 milyar dolar civarında görünüyor. Tabi ki kağıda yansıyan değer, olasıbir satın almada hisse değerlemesi piyasa durumunun üzerinde hesaplanabilir zira şirketin geleceği son derece parlak.

Intel'in satın alma yerine büyük ortak olarak Nvidia'ya yatırım yapması da muhtemel. Ancak günün sonunda iddiaların ne derece doğru olduğunu eğer satın alma gerçekleşir veya kaynaklardan sızıntı olursa anlayabileceğiz aksi takdirde arka tarafta nelerin olup bittiğini öğrenmemiz pek olası görünmüyor. Ancak AMD'nin güçlü yol haritası, Qualcomm'un ilginç hamleleri ve Nvidia'nın yükselişi derken, Intel'in sessiz kalmayacağı da aşikar.