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Intel'in Nvidia'yı almak için görüştüğü iddiaları yeniden gündemde

Zaman zaman gündeme gelen Intel'in, Nvidia'yı satın alacağı iddiası bir kez daha tartışılıyor. Yapay zeka ve makina öğrenme derken Nvidia teknolojileri, Intel'in satın almadaki en büyük hedefi.
2 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Nvidia'yı almak için görüştüğü iddiaları yeniden gündemde
Asya merkezli kaynaklara göre Intel, önemli bir satın alma planını hayata geçirmeye çalışıyor. Başlıktan da anlaşıldığı üzere Nvidia'ya gözünü diken Intel, yarıiletken endüstrisinin geleceğine yön verecek dev hamle için görüşmelerini sürdürüyor. 
Benzer iddialar zaman zaman gündeme geliyor olsa da, önemli bir değişim içerisinde olan endüstride Nvidia ve sahip olduğu teknolojilerin önemi her geçen gün artıyor. Yahoo Finance tarafından yılın şirketi seçilen Nvidia, son bir yılda hisse değerini iki kata yakın arttırmayı başarırken, geliştirdiği teknolojilerin gelecek vaad etmesi asıl önemli nokta.
Intel'in Nvidia'yı almak için görüştüğü iddiaları yeniden gündemde
 
Nvidia'nın sahip olduğu GPU teknolojileri ve yazılım ekosistemi, bugün otonom araçlardan süper bilgisayarlara kadar geniş bir ölçekte kullanılıyor ve aynı oranda yaygınlığa sahip başka bir alternatif de henüz bulunmuyor. Qualcomm ve AMD başta olmak üzere çeşitli firmalar, benzer alanlarda çalışmalara başlasa da, Nvidia güçlü bir birikime sahip.
Geleceğin teknolojileri olarak gösterilen yapay zeka ve makine öğrenme gibi alanlarda da çok iddialı çözümleri olan Nvidia'nın, Intel'e hedef olması doğal. Xeon Phi ailesi ile makine öğrenme ve yapay zeka gibi alanlara ilgi duyan, Altera satın almasıyla FPGA tarafında hareke geçen Intel için paralel işleme uygun güçlü bir mimarinin eksikliği hala hissediliyor.
Üstelik sadece bunlar da değil, bugün kan kaybeden bilgisayar dünyasının güçlü profil çizen yegane tüketici alanı diyebileceğimiz oyun bilgisayarlarında da Nvidia'nın liderliği sürüyor. Süper bilgisayar tarafında da IBM'den Sun'a kadar ciddi teknoloji işbirlikleri var.
TOP 500 Supercomputers yani dünyanın en güçlü 500 bilgisayarına baktığımız zamanda ortaya çıkan tablo da ilginç. 455 tanesi yani %91'i Intel işlemci, 23 tanesi yani %4.6'sı IBM işlemci, ve 13 tanesi yani %2.6'sı ise AMD işlemci kullanıyor. Bu bilgisayarların 93 tanesinde yardımcı ya da hızlandırıcı işlem platformu bulunurken, bunların 67 tanesi Nvidia çözümü.
Yarıiletken endüstrisinde dünya devi olmasına karşın, gelişmekte olan ürün gruplarının çoğu için rekabetçi ürüne sahip olmakta veya geliştirmekte güçlük çeken Intel'in, devasa finansal gücü ile dev bir satın alma yapması mümkün, eğer hedefindeki şirketin ortakları yeşil ışık yakarsa. Nvidia özelinde konuşmak gerekirse, şirketin piyasa değeri 65 milyar dolar civarında görünüyor. Tabi ki kağıda yansıyan değer, olasıbir satın almada hisse değerlemesi piyasa durumunun üzerinde hesaplanabilir zira şirketin geleceği son derece parlak.
Intel'in satın alma yerine büyük ortak olarak Nvidia'ya yatırım yapması da muhtemel. Ancak günün sonunda iddiaların ne derece doğru olduğunu  eğer satın alma gerçekleşir veya kaynaklardan sızıntı olursa anlayabileceğiz aksi takdirde arka tarafta nelerin olup bittiğini öğrenmemiz pek olası görünmüyor. Ancak AMD'nin güçlü yol haritası, Qualcomm'un ilginç hamleleri ve Nvidia'nın yükselişi derken, Intel'in sessiz kalmayacağı da aşikar.

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Logic_Man 2 yıl en beğenilen
Böyle giderse Nvidia İntel'i satın alacak.
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Wilson Fisk 2 yıl
gtx1060k
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lapatid 2 yıl
amd nin son hamleleri bir şeyler yapmış demek
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umut_baris 2 yıl
Baktı gelecek APU'larda ve kendileri GPU tasarlayamıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
AMD tek siz hepiniz.
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Experto Crede 2 yıl
İntel böyle bir durumda monopolleşir hem Nvidia bu karlılıkla satılmaz hem de İntel alsa bile izin çıkmama ihtimali çok yüksek.
Nvidia eşşeğin üstüne adını bassa at diye alacak insan dolu, resmen altın çağında şirket.
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Yigido59 2 yıl
Intel ve ekran kartı? güldürmeyin beni, intelin benim gözümde masaüstü ve dizüstü işlemci dışında hiçbir naneden anladığı yok. hatta nvidia inteli satın alsın daha iyi
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Mete Can Karahasan 2 yıl Yigido59
Nvidia sanki çok anlıyor monitör uyarlılığından, esnek çözümlerden. Birkaç çözüm haricinde piyasadan silinmiş durumda.
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MogoLKhan 2 yıl
Amd nin yükselişinin sonuçları bu, polarisle piyasayı sildi süpürdü
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Bu Nvidiacıların da hayalleri bir acaip. Intel'in dahili grafik çözümleri AMD'ye ihale olundu. Duydunuz mu? Sanki vuku bulacağını sandığınız anlaşma elinizden kayıyor.
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Barni Moloztaş 2 yıl
GTX HD Graphics Family 1080
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mamad 2 yıl
Bir şeyler yazacak oldum da zaten haberin sonunda yorumlamış Erdi. Durum ortada. Nvidia'nın satın alma verme işlerine girişmeyeceği belli. En fazla ortalık olur ama o da pek olası bir şey değil. Çünkü konu olan alan (gpgpu) Intel ile Nvidia'nın birbirine girdiği alandır. Taa 2009'da falan Intel'in Nvidia'ya söyledikleri, yaptırımları, Nvidia'nın intel için hazırladığı karikatürler vs. unutulmadı. Bunlar o zamandan beri bu alanda takışıklar ve Nvidia'nın eli Intel'e karşı burada oldukça güçlü. Hele bir de Volta sonrası söylentiler falan var ki; onlar gerçek olsa Nvidia şuanki kapasitesinin 3-4 katına çıkabilir heralde. Intel x86'da rakipsiz olmanın ve x86'nın esas cpu olmasının ekmeğini yiyor. Neticede x86, bilgisayar teknolojilerinin gelişiminde yer alan en temel araçlardan biri ve onsuz bilgisayar dünyası düşünülemiyor neredeyse. Benzerini Nvidia gpu tarafında yapsa da asla o kadar önemli olmadı ama günden güne önemi artıyor. Hele ki şu deep learning işleri falan konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı. Nvidia için gerçek anlamda oyun gpularını ikinci plana attırabilecek bir alan oluşuyor. Bunu gören Nvidia da tarihinde ilk kez tanıttığı müthiş güçlü bir gpuyu (kartı) oyun tarafında değil de tesla (gpgpu) tarafında kullanıyor. Bu bile durumu özetlemeye yeter. Alana özel ilk gpu gp100 oldu. Bunun devamının geleceğini tahmin etmek güç değil.
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Umutcan 2 yıl
Umarım almaz. Ne kadar az şirket o kadar az rekabet.
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recep.ali 2 yıl
Nedeyse 10 yıldan fazladır Nvidianın arayüzü değişmedi, 1 yıldır sürücülerin suyunu çıkardı. Nvidia, AMD'nin Mantle teknolojisinden beri geri gidiyor. DirectX12 destekli dediği ürünler hep sorunlu. Bende Nvidia ve AMD ekran kartlı iki ürün var. AMD ekran kartı düşük. Fakat DirectX 12 de oyun küçültüp tekrar geri döndüğümde sürekli Nvidia saçmalamaya başlıyor. En son sürücülerinde dahi. Bir tek Doom oyununda Vulkan stabil çalıştı. Nvidia'nın son ürünlerini test edemedim fakat son ürünlerinde %100 DirectX ve Vulkan desteğine sahip olmadığını biliyorum. Fizik motorunu heba ettiler. O kadar ıcık vicik teknoloji çıkartıyorlar kı. Gölgenin gölgesi daha kaliteli olacakmış. Arkadaş sen bırak bunu, oynadığım oyunda bir sonraki güncellemen ile FPS düşüşü yaşıyorum bunu çözsene. Eskiden Nvidia sürücüleri efsane idi. Artık iş AMD'ye geçti. Eğer İntel alırda kendi onboard sürücüleri ile harici Nvidia sürücülerini combine eder, ortaya az-çok bir performans sunarsa, yazılımı daha güzel hale getirirse neden olmasın. Nvidia sadece notebook pazarında lider... O da AMD'nin aptal tutumundan... AMD'de notebook diye birşey yok.
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Mete Can Karahasan 2 yıl recep.ali
Notebook hamallığına gerek yok. Tablet diye birşey çıktı. Akıllı telefon da var. İsteyen kullansın.
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