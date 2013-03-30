Intel'in Quick Sync Video teknolojisi HandBrake yazılımına geliyor





Elektronik aygıtların çeşitliliği ve medya paylaşımında meydana gelen hızlı artış, birçok yeni ihtiyacı beraberinde getirdi. Tüketicilerin en verimli şekilde gerçekleştirebilmeyi umdukları video dönüştürme işlemi bu ihtiyaçların başında geliyor. 2011'de Sandy Bridge mimarisiyle birlikte Quick Sync Video teknolojisini kullanıma sunarak müşterilerinin videoları farklı platformlara uyumlu hale getirme, çapraz kodlama gibi faaliyetleri daha kısa sürede tamamlayabilmelerini sağlamayı amaçlayan Intel, kısa süre önce yayınladığı Media SDK 2013 ile hayata geçirdiği yenilikler sayesinde açık kaynak kodlu yazılımlar için Quick Sync Video desteğinin kapılarını aralamıştı. Nihayet bu hususta sektörün en meşhur video çapraz kodlama programlarından HandBrake ile birlikte geliştirme çalışmalarına başlandığı müjdelendi.

GPL lisanslı, açık kaynak kodlu ve çok platformlu bir video dönüştürücü yazılımı olan HandBrake, geliştirici takımının Intel ortaklığıyla çok yakında Quick Sync video kodlama motoruna destek sunan ilk sürümleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Geliştirme aşaması henüz ilk seviyede olsa da Quick Sync sonrası HandBrake yazılımının çapraz kodlama performansında, bu teknoloji destekleyen diğer yazılım paketleriyle aynı düzeyde bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Mobil aygıtlar için video dönüştürme işleminin Intel Sandy Bridge ve üstü işlemcilerle çok daha az işlem performansı ihtiyacıyla ve en kısa sürede tamamlanabilmesini mümkün kılan Quick Sync Video, kodlama/kod çözmede yapılan karşılaştırmalar sonucunda teknolojiyi destekleyen ve desteklemeyen yazılımlar arasında 15-16 kata kadar çıkabilen bir zaman farkının oluşmasını sağlıyor.

Quick Sync Video teknolojisinin avantajlarından faydalanabilmek için Intel ile birlikte çalıştıklarını dile getiren HandBrake takımından Tim Walker, çalışmaların henüz birinci basamağında olmalarına karşın özellikle mobil ve düşük güç tüketimli CPU'larda belirgin performans artışları yaşandığını ve işlem yükünün bir hayli hafiflediğini ifade etti. Walker, ayrıca Quick Sync destekli ilk HandBrake deneme sürümlerinin yakında dağıtılmaya başlayacağını bildirdi.

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/03/27/intel-delivers-new-range-of-developer-tools-for-gaming-media