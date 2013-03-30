Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Quick Sync Video teknolojisi HandBrake yazılımına geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
743
1
3
Diğer Yazılım
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in Quick Sync Video teknolojisi HandBrake yazılımına geliyor

Elektronik aygıtların çeşitliliği ve medya paylaşımında meydana gelen hızlı artış, birçok yeni ihtiyacı beraberinde getirdi. Tüketicilerin en verimli şekilde gerçekleştirebilmeyi umdukları video dönüştürme işlemi bu ihtiyaçların başında geliyor. 2011'de Sandy Bridge mimarisiyle birlikte Quick Sync Video teknolojisini kullanıma sunarak müşterilerinin videoları farklı platformlara uyumlu hale getirme, çapraz kodlama gibi faaliyetleri daha kısa sürede tamamlayabilmelerini sağlamayı amaçlayan Intel, kısa süre önce yayınladığı Media SDK 2013 ile hayata geçirdiği yenilikler sayesinde açık kaynak kodlu yazılımlar için Quick Sync Video desteğinin kapılarını aralamıştı. Nihayet bu hususta sektörün en meşhur video çapraz kodlama programlarından HandBrake ile birlikte geliştirme çalışmalarına başlandığı müjdelendi.
GPL lisanslı, açık kaynak kodlu ve çok platformlu bir video dönüştürücü yazılımı olan HandBrake, geliştirici takımının Intel ortaklığıyla çok yakında Quick Sync video kodlama motoruna destek sunan ilk sürümleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Geliştirme aşaması henüz ilk seviyede olsa da Quick Sync sonrası HandBrake yazılımının çapraz kodlama performansında, bu teknoloji destekleyen diğer yazılım paketleriyle aynı düzeyde bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Mobil aygıtlar için video dönüştürme işleminin Intel Sandy Bridge ve üstü işlemcilerle çok daha az işlem performansı ihtiyacıyla ve en kısa sürede tamamlanabilmesini mümkün kılan Quick Sync Video, kodlama/kod çözmede yapılan karşılaştırmalar sonucunda teknolojiyi destekleyen ve desteklemeyen yazılımlar arasında 15-16 kata kadar çıkabilen bir zaman farkının oluşmasını sağlıyor. 
Quick Sync Video teknolojisinin avantajlarından faydalanabilmek için Intel ile birlikte çalıştıklarını dile getiren HandBrake takımından Tim Walker, çalışmaların henüz birinci basamağında olmalarına karşın özellikle mobil ve düşük güç tüketimli CPU'larda belirgin performans artışları yaşandığını ve işlem yükünün bir hayli hafiflediğini ifade etti. Walker, ayrıca Quick Sync destekli ilk HandBrake deneme sürümlerinin yakında dağıtılmaya başlayacağını bildirdi. 

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/03/27/intel-delivers-new-range-of-developer-tools-for-gaming-media Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 6 yıl
Arkadaşlar Handbrake Intel QSV destekli beta versiyonu çıkmış, indirdim. 3770K işlemci, z77 anakart var. Biostan igpu açık, HD4000 sürücüsü kurulu. Programla normal x264 video işleme yapabiliyorum ama Intel QSV seçeneğiyle çalıştırınca bişi yapmıyor. Video işleniyor deyip 2sn sonra hiçbişi yapmadan tamamlandı diyor... (indirdiğim versiyon: HandBrake-svn5476_x86_64-Win_GUI.exe )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
@cagataykoroglu Alla aşkına haswell ile ne alakası var?
Yüksek bitrate kullanıp, kalitenin önemsenmediği durumlarda anca QS'nin hız yüzünden avantajı var o kadar. Bitrate düşmeye başladığı zman kalite kaybı korkunç seviyede oluyor.
Elinizin altında i5 i7 var, x264 ile 1 pass ultrafast modda sıkıştırma yapın, QS ile aralarında ne kadar zman farkı oluşuyor, kalite farkı ne seviyede bi zahmet bakıverin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
haswell in ayak sesleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Mesir macunu gibi yararlı" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim