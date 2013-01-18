Intel'in Rangeley kod adlı yeni nesil Atom işlemcileri detaylandı

Atom işlemci ailesine yönelik yatırımlarına hız veren Intel, Silvermont mimarisini kullanan modellere yeni bir ekleme daha yapıyor. ValleyView serisi düşük güç tüketimli Atom işlemci modellerini tablet, masaüstü/mobil ve gömülü sistem pazarları için konumlandıran Intel, Avoton kod adlı modelleri ise mikro-sunucu pazarı için geliştirmişti. Aileye eklenen üçüncü seri ise Rangeley kod adını taşıyor ve ağ/iletişim cihazlarını hedef alıyor.

SoC yani yongada sistem formunda üretilen yeni işlemciler, modeline göre 8'e kadar işlemci çekirdeği ile çok sayıda I/O komponentini entegr olarak getiriyor. Avoton serisi işlemciler ile büyük benzerlikler taşıyan yeni modellerin en büyük farklılıklarının başında, Intel'in ileri seviye güvenlik için geliştirdiği Crypto motorunu kullanmaları gösterilebilir. Model karakteristiğine bağlı olarak en az çift çekirdekli olmak üzere 2.4GHz'e kadar farklı saat hızlarında görev yapması beklenen yeni işlemciler, Silvermont mimarisinin OoO sırasız işlem mimarisi gereği, Saltwell mimarisine sahip modellerden %35'e kadar daha fazla performans sunuyorlar. SSE4 ve AES de olmak üzere güncel komut setlerini bünyesinde barındıran yeni işlemcilerde, bu sınıftan beklenebileceği üzere sanallaştırma özelliği de es geçilmemiş.

Seviye 2 bellek kapasitesinin 1MB olarak belirlendiği yeni nesil Atom işlemci ailesi, çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Tasarım özellikleri gereği standart olarak ECC ya da düşük güç tüketimi konfigürasyonunda DDR3-1600MHz bellek kullanımına olanak tanıyabilen kontrolcü aynı zamanda 64GB'a kadar kapasite desteği içeriyor. 4 PCIe 2.0 kontrolcüsü ile x16 hattı, SATA, Gigabit Ethernet ve USB özelliklerine ek olarak, LPC, UART, SMBus ve SPI gibi görev odaklı çeşitli fonksiyonlar da Rangeley serisi işlemcilerin özellikleri arasında yer alıyor.

QuickAssist teknolojisi ile harmanlanan Crypto motoru, 128,192 ve 256-bit AES, 3DES ve DES şifreleme yapabiliyor. Aynı zamanda rastgele numara oluşturma, kimlik tanımlama ve ortak anahtar oluşturma gibi yeteneklere de sahip olan motor, ağ güvenliği için gerekli zemini oluşturuyor. Bu özelliğe sahip işlemcilerin, 128-bit AES (1 KB buffer) şifreleme için 10Gbps bant genişliğine ulaşabildiğini de not düşelim. Intel tarafından giriş seviyesi, ana akım ve en yüksek performans olmak üzere üç farklı gruba ayrılan Rangeley serisi yeni nesil Atom işlemcilerde, en performanslı modellerin 20 Watt TDP ile geleceği belirtiliyor. Yeni işlemcilerin, bu yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.



