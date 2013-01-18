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Intel'in Rangeley kod adlı yeni nesil Atom işlemcileri detaylandı

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom işlemci ailesine yönelik yatırımlarına hız veren Intel, Silvermont mimarisini kullanan modellere yeni bir ekleme daha  yapıyor. ValleyView serisi düşük güç tüketimli Atom işlemci modellerini tablet, masaüstü/mobil ve gömülü sistem pazarları için konumlandıran Intel, Avoton kod adlı modelleri ise mikro-sunucu pazarı için geliştirmişti. Aileye eklenen üçüncü seri ise Rangeley kod adını taşıyor ve ağ/iletişim cihazlarını hedef alıyor.
SoC yani yongada sistem formunda üretilen yeni işlemciler, modeline göre 8'e kadar işlemci çekirdeği ile çok sayıda I/O komponentini entegr olarak getiriyor. Avoton serisi işlemciler ile büyük benzerlikler taşıyan yeni modellerin en büyük farklılıklarının başında, Intel'in ileri seviye güvenlik için geliştirdiği Crypto motorunu kullanmaları gösterilebilir. Model karakteristiğine bağlı olarak en az çift çekirdekli olmak üzere 2.4GHz'e kadar farklı saat hızlarında görev yapması beklenen yeni işlemciler, Silvermont mimarisinin OoO sırasız işlem mimarisi gereği, Saltwell mimarisine sahip modellerden %35'e kadar daha fazla performans sunuyorlar. SSE4 ve AES de olmak üzere güncel komut setlerini bünyesinde barındıran yeni işlemcilerde, bu sınıftan beklenebileceği üzere sanallaştırma özelliği de es geçilmemiş.
Seviye 2 bellek kapasitesinin 1MB olarak belirlendiği yeni nesil Atom işlemci ailesi, çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Tasarım özellikleri gereği standart olarak ECC ya da düşük güç tüketimi konfigürasyonunda DDR3-1600MHz bellek kullanımına olanak tanıyabilen kontrolcü aynı zamanda 64GB'a kadar kapasite desteği içeriyor. 4 PCIe 2.0 kontrolcüsü ile x16 hattı, SATA, Gigabit Ethernet ve USB özelliklerine ek olarak, LPC, UART, SMBus ve SPI gibi görev odaklı çeşitli fonksiyonlar da Rangeley serisi işlemcilerin özellikleri arasında yer alıyor.
QuickAssist teknolojisi ile harmanlanan Crypto motoru, 128,192 ve 256-bit AES, 3DES ve DES şifreleme yapabiliyor. Aynı zamanda rastgele numara oluşturma, kimlik tanımlama ve ortak anahtar oluşturma gibi yeteneklere de sahip olan motor, ağ güvenliği için gerekli zemini oluşturuyor. Bu özelliğe sahip işlemcilerin, 128-bit AES (1 KB buffer) şifreleme için  10Gbps bant genişliğine ulaşabildiğini de not düşelim. Intel tarafından giriş seviyesi, ana akım ve en yüksek performans olmak üzere üç farklı gruba ayrılan Rangeley serisi yeni nesil Atom işlemcilerde, en performanslı modellerin 20 Watt TDP ile geleceği belirtiliyor. Yeni işlemcilerin, bu yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor. 


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Rubisco 6 yıl
Server işlemcisi olacak bunlar ıvır zıvır işler için. 8 çekirdek 2ghz üstü frekans ooo,ecc aes vs. ekleyince 20w tdp yi beğenmemek tuhaf bi durum. Çok yüksek güç gerektirmeyen alanlarda kullanılacak bunlar. Fiyatları da fazla pahalı olmayacak. Bi düşük performanslı Xeon yerine bunlar kullanılabilecek. Hi-density denilen sistemlerde de kullanılabilecek. Şimdi nasıl Atom serverlar var, onların yerini fazlasıyla alacak. Bu alana oynamak isteyen ARM temelli üreticiler var, Applied Micro, Calxeda, Marverll vs. gibi. Calxeda'nın şu an mevcut EnergyCore kartları var(ecx-1000 gibi). Bu kartlar büyük bi board üstüne takılıp, mesela 12 kart 48 işlemciden oluşan ARM serverlar var(fiyatları çok yüksek tabi 50bin $ gibi fiyatları var).
Avanton hem bu tür server sistemlerini, hemde gelecekteki 64 bit ARM sistemlerini hedef alıyor.
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V4LKyR 6 yıl
Ağ/iletişim cihazlarını hedef alıyormuş. Ne yani bir modemin veya router'in içerisinde Intel Atom işlemcilerini mi göreceğiz? :) İlginç.
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OverClocK1ng 6 yıl
Bu ne ya. AES falan.
Vay be!
Atom, Atom'luktan çıkmış, resmen 1.nesil Core ailesinin özelliklerini taşıyor.
Saat hızı da artmış. Daha iyi olacaktır. En azından ilk Atom'lar çok kötüydü.
Bu o intibayı silmek için gelmiş gibi özelliklerinde resmen...
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Rubisco 6 yıl
Avantonun ilk doğru dürüst rakibi Applied Micro X-Gene olacak.
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yenerbalcı 6 yıl
atom için 20 watt yüksek

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