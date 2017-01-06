Intel'in VR gözlüğü yakında geliyor

Intel'in sanal gerçeklik alanına ilgisi olduğu bir süredir biliniyordu. Yarıiletken dünyasının en önde gelen firmalarından biri olan Intel, sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren şirketleri satın alıyor, bu alana yatırım yapıyordu. Hatta uzun bir süre önce de Project Alloy ismi verilen bir sanal gerçeklik gözlüğü tanıttı. Şimdi ise üst düzey bir yönetici tarafından bu gözlüğün üretimine yakında geçileceği açıklandı ve CES 2017'de bir demo gösterimi yapıldı.

Project Alloy isimli VR gözlük ile odanın daha önceden taranmış mobilyaları yerine oyun görüntüleri gösterilebiliyor. Ayrıca bu gözlüğün kendi bilgisayarı ve bataryası olduğu, böylece dışarıdan hiç bir kaynağa bağlanmadan kullanılabildiği açıklandı. Intel üst düzey yöneticisi Brian Krzanich tarafından CES 2017'de yapılan basın toplantısında gözlüğün halen geliştirilme aşamasında olduğu ancak 2017 sonuna kadar şirketlere üretim lisansı verileceği açıklandı.

Toplantıda sahnede iki oyuncu tarafından gerçekleştirilen demoda kurgusal olarak hazırlanmış bir oturma odası kullanıldı. Daha önceden taranmış mobilyalar oyuncuların gözlüğünde bir uzay gemisinin iç mekan eşyalarıyla değiştirildi. Intel'in "birleştirilmiş gerçeklik" adını verdiği bu teknoloji uzmanlar tarafından genel olarak beğenilmiş olsa da mobilyaların "önceden taranmış" olması hayal kırıklığı yarattı. Uzmanların beklentisi, mobilyaların gözlüğün kendisi tarafından taranıp işlenmesi yönünde.

Etkileyici demosuyla ilgi çekmeyi başaran Project Alloy VR gözlüklerin, Ağustos 2016'da tanıtıldığını ve her şey Intel'in umduğu gibi giderse 2017'nin son çeyreğinde piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Rakiplerinden farklı özellikleriyle heyecanlandıran Project Alloy'un piyasada nasıl bir performans göstereceğini hep beraber göreceğiz.

http://www.bbc.com/news/technology-38514888