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Intel'in VR gözlüğü yakında geliyor

Sanal gerçekliğe hem kullanıcıların hem de üreticilerin ilgisi artıyor. Bunu gören Intel uzun süre önce VR gözlük tanıtmıştı ancak üretime geçilmemişti. Üretim yakın zamanda başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Alper Çakan
Yazar
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Intel'in sanal gerçeklik alanına ilgisi olduğu bir süredir biliniyordu. Yarıiletken dünyasının en önde gelen firmalarından biri olan Intel, sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren şirketleri satın alıyor, bu alana yatırım yapıyordu. Hatta uzun bir süre önce de Project Alloy ismi verilen bir sanal gerçeklik gözlüğü tanıttı. Şimdi ise üst düzey bir yönetici tarafından bu gözlüğün üretimine yakında geçileceği açıklandı ve CES 2017'de bir demo gösterimi yapıldı. 
Project Alloy isimli VR gözlük ile odanın daha önceden taranmış mobilyaları yerine oyun görüntüleri gösterilebiliyor. Ayrıca bu gözlüğün kendi bilgisayarı ve bataryası olduğu, böylece dışarıdan hiç bir kaynağa bağlanmadan kullanılabildiği açıklandı. Intel üst düzey yöneticisi Brian Krzanich tarafından CES 2017'de yapılan basın toplantısında gözlüğün halen geliştirilme aşamasında olduğu ancak 2017 sonuna kadar şirketlere üretim lisansı verileceği açıklandı.
Toplantıda sahnede iki oyuncu tarafından gerçekleştirilen demoda kurgusal olarak hazırlanmış bir oturma odası kullanıldı. Daha önceden taranmış mobilyalar oyuncuların gözlüğünde bir uzay gemisinin iç mekan eşyalarıyla değiştirildi. Intel'in "birleştirilmiş gerçeklik" adını verdiği bu teknoloji uzmanlar tarafından genel olarak beğenilmiş olsa da mobilyaların "önceden taranmış" olması hayal kırıklığı yarattı. Uzmanların beklentisi, mobilyaların gözlüğün kendisi tarafından taranıp işlenmesi yönünde.
Etkileyici demosuyla ilgi çekmeyi başaran Project Alloy VR gözlüklerin, Ağustos 2016'da tanıtıldığını ve her şey Intel'in umduğu gibi giderse 2017'nin son çeyreğinde piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Rakiplerinden farklı özellikleriyle heyecanlandıran Project Alloy'un piyasada nasıl bir performans göstereceğini hep beraber göreceğiz.

http://www.bbc.com/news/technology-38514888 Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
rekabet iyidir gelsin...
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hector_1990 2 yıl
ya bir sen eksiktin intel vr işinde
ona saçma sapan fiyattan çıkarlar yada düzgün performans vermez
vr işinde bir microsoftun grubu asus lenovo hp dell vb üreticileri dahil ettiği düzgün platform onu beklemek daha mantıklı 300 usd gibi rakamlardan söz ediliyor
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dere.beyi 2 yıl
2k yada 4k olmadıkça biz daha çook pixel sayarız
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selahattın ısık 2 yıl
İntel ise cüzdanı tapusu ile isteyecektir...
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Spider_hip 2 yıl selahattın ısık
Bursa Çözüm Bilgisayar

İntel ise cüzdanı tapusu ile isteyecektir...

İçinde bilgisayarı olmasına rağmen evinizde intel işlemcili bir bilgisayar olduğunu kanıtlayan fatura, Windows 10 kesinlikle zaten, 7-8 ise asla olmaz. Bir de Vr uygulamalarına chrome ya da firefoxtan değil sadece ie ya da edge den erişim sağlanacaktır.
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