Intel'in başını çektiği grup, bulut altyapısı firması Mirantis'e 100 milyon dolar yatırım yaptı

Son dönemde bulut bilişim altyapılarına yapılan yatırımlar arttı ve bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma mevcut. Bu sektördeki firmalar hızlı bir büyüme içerisinde ve halen boşluk olduğu için katılan yeni firmalar da hızlı bir şekilde sektöre adapte oluyor. Mirantis bunlardan birisi





Firma 1999 yılında kurulmuş olsa da OpenStack adıyla bilinen açık kaynak bulut altyapısı platformunun kuruluşunda yer aldı ve bu altyapı üzerinden müşterilerine hizmet vermeye başladı.





OpenStack aslında ilk olarak 2010 yılında Rackspace Cloud ve NASA tarafından geliştirilmişti. Sonrasında Mirantis, AMD, Dell, Intel, Red Hat gibi pek çok dev platformun büyümesinde rol aldı. OpenStack gelir açısından olmasa da popülerlik açısından bulut sektöründe ilk beşte yer alıyor.





Geçen yıl toplamda 100 milyon dolar yatırım elde ederek açık kaynak tarihindeki en büyük yatırıma imza atan firma bu yıl da aynı seviyeye ulaşmayı başardı. Intel'in başını çektiği ve Goldman Sachs, August Capital, Insight Venture Partners, Ericsson, Sapphire Ventures gibi firmaların oluşturduğu grup Mirantis'e 100 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.





Amazon'un lider olduğu 16 milyar dolar büyüklüğündeki bulut bilişim pazarında Mirantis, özel bulut birimleri oluşturarak müşterilerine daha yenilikçi hizmetler sunmayı amaçlıyor. Mirantis yıllık yüzde 150 büyüme sağladı ve 70 yeni kurumsal müşteri elde etti.





Intel bu yatırımda kendi cephesini ilgilendiren ortaklıklara da imza atıyor. Clouds for All girişimi sayesinde daha kolay inşa edilen bulut bilişim hizmetleri sunmayı hedefleyen Intel, teknik olarak performans iyileştirme, depolama, ağ entegrasyonu, büyük veriye uygunluk gibi konularda Mirantis'e yardım edecek.

http://www.newsfactor.com/story.xhtml?story_id=120001ZN29DC#