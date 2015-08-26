Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in başını çektiği grup, bulut altyapısı firması Mirantis'e 100 milyon dolar yatırım yaptı

3 yıl
2b
1
3
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in başını çektiği grup, bulut altyapısı firması Mirantis'e 100 milyon dolar yatırım yaptı

Son dönemde bulut bilişim altyapılarına yapılan yatırımlar arttı ve bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma mevcut. Bu sektördeki firmalar hızlı bir büyüme içerisinde ve halen boşluk olduğu için katılan yeni firmalar da hızlı bir şekilde sektöre adapte oluyor. Mirantis bunlardan birisi

Firma 1999 yılında kurulmuş olsa da OpenStack adıyla bilinen açık kaynak bulut altyapısı platformunun kuruluşunda yer aldı ve bu altyapı üzerinden müşterilerine hizmet vermeye başladı. 

OpenStack aslında ilk olarak 2010 yılında Rackspace Cloud ve NASA tarafından geliştirilmişti. Sonrasında Mirantis, AMD, Dell, Intel, Red Hat gibi pek çok dev platformun büyümesinde rol aldı. OpenStack gelir açısından olmasa da popülerlik açısından bulut sektöründe ilk beşte yer alıyor. 

Geçen yıl toplamda 100 milyon dolar yatırım elde ederek açık kaynak tarihindeki en büyük yatırıma imza atan firma bu yıl da aynı seviyeye ulaşmayı başardı. Intel'in başını çektiği ve Goldman Sachs, August Capital, Insight Venture Partners, Ericsson, Sapphire Ventures gibi firmaların oluşturduğu grup Mirantis'e 100 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı. 

Amazon'un lider olduğu 16 milyar dolar büyüklüğündeki bulut bilişim pazarında Mirantis, özel bulut birimleri oluşturarak müşterilerine daha yenilikçi hizmetler sunmayı amaçlıyor. Mirantis yıllık yüzde 150 büyüme sağladı ve 70 yeni kurumsal müşteri elde etti. 

Intel bu yatırımda kendi cephesini ilgilendiren ortaklıklara da imza atıyor. Clouds for All girişimi sayesinde daha kolay inşa edilen bulut bilişim hizmetleri sunmayı hedefleyen Intel, teknik olarak performans iyileştirme, depolama, ağ entegrasyonu, büyük veriye uygunluk gibi konularda Mirantis'e yardım edecek.  

http://www.newsfactor.com/story.xhtml?story_id=120001ZN29DC# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
by.eralp 3 yıl
Mode03
Bu bulut herkesin içine bir şeyler atıp sonra gerekenleri aldığı şey değil mi ne gerek var bu kadar paralara ??

O kadar basit düşünme sadece bulutun bir fonksiyonu veri saklamak.Diğer tarafta bulut bilişim ile çalışan programlar erp'ye bile kafa tutar oldu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 3 yıl by.eralp
Temel amaç toplulukların ve şirketlerin verilerini toplamaktır. Dolaylı istihbarat. Fonksiyon yerine, 'İşlev' sözcüğünü kullanabiliriz.
Türkçe 'ye duyarlı davranmak gerekir. Dil, Vatan 'nın direğidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mode03 3 yıl
Bu bulut herkesin içine bir şeyler atıp sonra gerekenleri aldığı şey değil mi ne gerek var bu kadar paralara ??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG ile yeni nesil OLED Televizyonlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim