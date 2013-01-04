Intel'in son kullanıcılar için 8 çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-3980X olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin FX işlemci ailesinden sonra Intel de son kullanıcılar için 8 çekirdekli işlemci sunabilir. Bulldozer mimarisinin farklı tasarım anlayışı çerçevesinde, her birinde iki adet bağımsız tam sayı ünitesi ve bir adet ortak kayar nokta birimi bulunan dört adet modüle sahip işlemcilerini 8 çekirdekli olarak piyasaya süren AMD'den sonra Intel'in çözümü olması beklenen modelin de Sandy Bridge-E ailesine üye Core i7-3980X Extreme Edition olacağı ifade ediliyor.
En yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak, 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ve şu an tepe model olarak Turbo Boost ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 6 çekirdekli Core i7-3970X Extreme Edition modeliyle temsil edilen aile, ikinci çeyrekte yani Temmuz ayına kadar olan dönem zarfında 8 çekirdekli ilk üyesine kavuşacak gibi görünüyor. Temmuz ayı ile birlikte 22nm Tri-Gate düzlemsel transistör teknolojisine sahip Ivy Bridge-E işlemcilerini lanse edecek olan Intel, bu seri altında 6-12 çekirdekli modeller planlarken, Core i7-3980X karakteristiği itibariyle 8 çekirdekli ilk model olarak yeni modellere zemin hazırlayacak.
Saat hızları hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte Core i7-3980X'in, 8 çekirdek ve 16 izleklik yapısı ile Core i7-3970X'e kıyasla daha fazla güç tüketen ve daha fazla ısınan bir yapıda olacağından saat frekansının daha düşük olması yani baz değerin 3.5GHz'in altında tutulması beklenebilir. LGA2011 soket yapısında olacak ve BIOS güncellemesi ile X79 anakartlarda kullanılacak olan yeni işlemcinin satış fiyatı ise 999$+ seviyesinde olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazın bir yere kadar beğendim ama İntel kullanan, memnun olan arkadaşlara israil yalakası gibi yakıştırma yapmak yanlış. Adam işlemci alırken ''alayımda israil kazansın'' mantığı ilemi haraket ediyor saçmalık. Yok kola içmeyin israile gidiyor yok şu markayı kullanmayın yok şu pozisyonu kullanmayın yok şunu yemeyin israile gidiyor malı ''SİZE NE ULAN'' Müslümanlar adam gibi işlemci, cola, araba bilmem ne yaptıda bizmi almadık !! Her konunun altına din ve siyaset sokmaktan vazgeçin özellikle bilim ve teknoloji sitesinde bu parazitlerin varlığı gerçekten katlanılmaz bir hal aldı..
Şimdi bu işlemciyi almak isteyen bireylerin paraya önem vermediğini algılayamadığınız için x kadar y kadar sistem kurarsın diye söylemlerde bulunuyorsunuz. Tek bir pc kullanmak isteyen ve para sorun olmayan üst düzey bir kullanıcı ihtiyaçlarını gidermek için hangi platform daha iyiyse onu seçer. Bu işlemcilerin %5'i falan ev kullanıcıları tarafından satın alınır. Onlar da en iyi işlemci ben de olsun düşüncesiyle bunu alıp parayı dert etmedikten sonra senin onun bunun ne haddine bunu dert edinmek.
Extreme ürünleri F/P mantığıyla değerlendirmeyi bırakırsanız durumu idrak edeceksiniz. Aynı mantığa göre parası olan Ferrari yerine gidip Doğan falan almalı ki siz alamadığınız için eksiklik hissetmeyin ve herkes mutlu olsun, öyle mi ? Bu düşünce biçimi çok yanlış ve hiç olgun değil.
Zaten üyesin bilen biliyor kullanıcı adını merak etme.
İşin gücün oyun performansı aklı kısıtlı insancık. Eğer donanım üzerine bir platformda işlemcilerin belli bir seviye sonrası fps üzerinde etkili olamayacağını ve işin ekran kartı ile alakalı olacağını bilmiyorsan hem cahilsin hem de troll olamayacak kadar aptal.
Zamanında AMD extreme modeline denk gelen ve 1000 doların üzerinde fiyatı olan işlemcilerden Fx60'a ve yüzdesel olarak performans getirisine bakalım.
Al sana o çok bayıldığın oyunlar
Hiç olmazsa Intel aldığında performans olarak yerle bir ediyor AMD'yi ihtiyaç duyulan uygulamalarda. Lakin yıllar önce yüzdesel olarak kazanım AMD adına böylesine uçuk değildi tablolardan da görebileceğin üzere.
Sen şimdi kalkıp olmayan bilgin ve cehalatin ile sadece rüyanda görebileceğin üst model işlemciler hakkında neyin hükmünü veriyorsun Acil iş bul ve güzel bir gelire sahip ol ki bu öfke bu fesatlık ortadan kalksın.
Bu ne alaka şimdi ? Çok basit, gereksiz ve içi boş bir söylem. İsrail ile derdin varsa git başka platformlarda dile getir. Bilişim, donanım ve teknoloji üzerine kurulu bir platformda millet bu saçmalıkları görmek zorunda değil ki..
Bu kadar yeter sana şimdi saçmala dur sabaha kadar. Gerçek hesabınla mesaj at gelecek sefere ki en azından ayar ala ala iyi bir troll olma yolunda ilerlemiş olursun.
Öncelikle oyun performansı demek her şey demek değildir bunu idrak etmek lazım. O bahsettiğin oyun testlerinin yanında render vs benchmarkları da mevcut. Olur da bunlara bir bakmayı denerseniz bu işlemcilerin kimlere hitap ettiğini kolaylıkla anlayacaksınız zira bu tür işlerle uğraşanlar için amd işlemci kullanıp 2 saatte bir işi bitirmek yerine Intel kullanıp 1 saatin altında bitirmek son derece önemli bir meseledir. Oyunlar zaten ekran kartını %100 verimlilikle çalıştıracak cpulara sahip olduktan sonra geriye kalan iş ekran kartına kalır ee bu durumda daha iyi işlemci alıp daha fazla fps görmeyi ümit etmek ayrı bir bilgisizlikten başka bir şey değildir.
Bu kadar ağlamayı ve dert yanmayı gören biri de sanır ki Intel, bu işlemcileri alırsanız 2-3 katı daha fazla fps elde edersiniz demiş sen de almış ve dolandırılmışsın. Bildiğim kadarıyla İsrail, ordusunu gönderip ev ev baskın yaptırıp zorla senet imzalatarak bu işlemcileri satmıyor, ee daha ne ?
Senin çocukluğunun geçtiği günlerde Amd performans lideriydi. İşte o günlerde Fx57 (Erdi'nin nicki buradan gelir mesela), Fx60 ve Fx70 gibi performans lideri Amd işlemciler vardı. Bu işlemciler o günlerde release fiyatı olan 999 dolardan satılırken sorun yoktu lakin Intel performans lideri olup en tepe işlemcilerini bu şekilde fiyatlandırırken pis İsrail oluyor demek.
En iyi, en kaliteli ve en performanslı işlemcileri/donanımları üreten pazarı yönetir ve fiyatları belirler. Amd eline geçen her fırsatta bunu yaptı mı ? Yaptı. Peki Intel neden yapmasın ?
Sürücüsü çalışmayan çöküp duran 7970'leri 1 yıl önce Nvidia'nın 3-4 ay kart çıkartmayacağını bilerek nasıl fırsat bu fırsat diyerek 550+ dolardan piyasaya sürdü unutmadık. Halbuki ben bunları 300 dolardan satıyorum dese ne olurdu ? Nvidia 680leri çıkartınca 300 doları baz alıp fiyatlandırmaya giderdi, 550'yi değil. Peki daha çok para kazanmak varken bunu neden yapsın ?
Demek ki neymiş ticaret ortamında milyar dolarlık şirketler sizlerin cebine göre hareket etmezmiş. O yüzden bu saçma argümanları artık geride bırakalım lütfen zira bu iş gayet açık ve net.