Intel'in son kullanıcılar için 8 çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-3980X olacak

AMD'nin FX işlemci ailesinden sonra Intel de son kullanıcılar için 8 çekirdekli işlemci sunabilir. Bulldozer mimarisinin farklı tasarım anlayışı çerçevesinde, her birinde iki adet bağımsız tam sayı ünitesi ve bir adet ortak kayar nokta birimi bulunan dört adet modüle sahip işlemcilerini 8 çekirdekli olarak piyasaya süren AMD'den sonra Intel'in çözümü olması beklenen modelin de Sandy Bridge-E ailesine üye Core i7-3980X Extreme Edition olacağı ifade ediliyor.

En yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak, 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ve şu an tepe model olarak Turbo Boost ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 6 çekirdekli Core i7-3970X Extreme Edition modeliyle temsil edilen aile, ikinci çeyrekte yani Temmuz ayına kadar olan dönem zarfında 8 çekirdekli ilk üyesine kavuşacak gibi görünüyor. Temmuz ayı ile birlikte 22nm Tri-Gate düzlemsel transistör teknolojisine sahip Ivy Bridge-E işlemcilerini lanse edecek olan Intel, bu seri altında 6-12 çekirdekli modeller planlarken, Core i7-3980X karakteristiği itibariyle 8 çekirdekli ilk model olarak yeni modellere zemin hazırlayacak.

Saat hızları hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte Core i7-3980X'in, 8 çekirdek ve 16 izleklik yapısı ile Core i7-3970X'e kıyasla daha fazla güç tüketen ve daha fazla ısınan bir yapıda olacağından saat frekansının daha düşük olması yani baz değerin 3.5GHz'in altında tutulması beklenebilir. LGA2011 soket yapısında olacak ve BIOS güncellemesi ile X79 anakartlarda kullanılacak olan yeni işlemcinin satış fiyatı ise 999$+ seviyesinde olacak.