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Intel'in son kullanıcılar için 8 çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-3980X olacak

6 yıl
2b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin FX işlemci ailesinden sonra Intel de son kullanıcılar için 8 çekirdekli işlemci sunabilir. Bulldozer mimarisinin farklı tasarım anlayışı çerçevesinde, her birinde iki adet bağımsız tam sayı ünitesi ve bir adet ortak kayar nokta birimi bulunan dört adet modüle sahip işlemcilerini 8 çekirdekli olarak piyasaya süren AMD'den sonra Intel'in çözümü olması beklenen modelin de Sandy Bridge-E ailesine üye Core i7-3980X Extreme Edition olacağı ifade ediliyor.
En yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak, 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ve şu an tepe model olarak Turbo Boost ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 6 çekirdekli Core i7-3970X Extreme Edition modeliyle temsil edilen aile, ikinci çeyrekte yani Temmuz ayına kadar olan dönem zarfında 8 çekirdekli ilk üyesine kavuşacak gibi görünüyor. Temmuz ayı ile birlikte 22nm Tri-Gate düzlemsel transistör teknolojisine sahip Ivy Bridge-E işlemcilerini lanse edecek olan Intel, bu seri altında 6-12 çekirdekli modeller planlarken, Core i7-3980X karakteristiği itibariyle 8 çekirdekli ilk model olarak yeni modellere zemin hazırlayacak. 
Saat hızları hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte Core i7-3980X'in, 8 çekirdek ve 16 izleklik yapısı ile Core i7-3970X'e kıyasla daha fazla güç tüketen ve daha fazla ısınan bir yapıda olacağından saat frekansının daha düşük olması yani baz değerin 3.5GHz'in altında tutulması beklenebilir. LGA2011 soket yapısında olacak ve BIOS güncellemesi ile X79 anakartlarda kullanılacak olan yeni işlemcinin satış fiyatı ise 999$+ seviyesinde olacak.

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Sanat Günesi 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
şimdiye kadar 8 çekirdeğe ne gerek var diyen intelfanlar şimdi işlerine geldiğinden 8 çekirdeği gelişme olarak görüyorlar üstüne 8 çekirdeği performans göstergesi olduğunu belirten rekabet severlerden hayıflanıyorlar [bunun adı düpedüz iki yüzlülüktür! (yazımda belierttiğim rekabet severler amd fan diye damgalanırlar ki bu kişiler aynı zamanda via işlemcileride sever ve desteklerler)TRİLYONUNCU BASKI! (büyük yüzsüzlükle görmezden gelmek işlerine gelmeninde ötesinde hala intel`in çok uygun olduğu palavralarını sallamakta ısrar etmekte hırs gösterince trilyoncu baskı kaçanılmaz oluyor:http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Core-i7-3960X-Extreme-Edition-En-hizli-masaustu-islemci-video-inceleme.htmkotalı interneti olanlar için video hakkında açıklama:intel`in 2012 senesinde piayasaya sürdüğü ve 1200 dolara sattığı core i7 3960x extreme edition işlemci benchmark gibi testlerde amd işlemcilere %50 fark atıyor ama gerçek performans karşılaştırmasına gelince 1200 dolarlık intel işlemcisi 2008 senesinde piyasaya sürülmüş 170 dolarlık amd phenom işlemcsinden sadece 4-5 fps hızlı !bunun adı düpedüz soygundurhttp://www.youtube.com/watch?v=NnOJvgI7_gs youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... bu videoları israil yalakoşlarına adıyorum! (bunlar 10 saniyede bulduğum videolar youtube`da intel israil hakkında yığınla video var)

Yazın bir yere kadar beğendim ama İntel kullanan, memnun olan arkadaşlara israil yalakası gibi yakıştırma yapmak yanlış. Adam işlemci alırken ''alayımda israil kazansın'' mantığı ilemi haraket ediyor saçmalık. Yok kola içmeyin israile gidiyor yok şu markayı kullanmayın yok şu pozisyonu kullanmayın yok şunu yemeyin israile gidiyor malı ''SİZE NE ULAN'' Müslümanlar adam gibi işlemci, cola, araba bilmem ne yaptıda bizmi almadık !! Her konunun altına din ve siyaset sokmaktan vazgeçin özellikle bilim ve teknoloji sitesinde bu parazitlerin varlığı gerçekten katlanılmaz bir hal aldı..
DH Misafirişimdiye kadar 8 çekirdeğe ne gerek var diyen intelfanlar şimdi işlerine geldiğinden 8 çekirdeği gelişme olarak görüyorlar üstüne 8 ç...
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Nessarien 6 yıl Ahm3tt
Ahm3tt

" AMD kullanıp 2 saatte bir işi bitirmek yerine Intel kullanıp 1 saatin altında bitirmek"

fiyasko
skandal

o zaman 2 amd sistem kurarsın aynı paraya....

Şimdi bu işlemciyi almak isteyen bireylerin paraya önem vermediğini algılayamadığınız için x kadar y kadar sistem kurarsın diye söylemlerde bulunuyorsunuz. Tek bir pc kullanmak isteyen ve para sorun olmayan üst düzey bir kullanıcı ihtiyaçlarını gidermek için hangi platform daha iyiyse onu seçer. Bu işlemcilerin %5'i falan ev kullanıcıları tarafından satın alınır. Onlar da en iyi işlemci ben de olsun düşüncesiyle bunu alıp parayı dert etmedikten sonra senin onun bunun ne haddine bunu dert edinmek.

Extreme ürünleri F/P mantığıyla değerlendirmeyi bırakırsanız durumu idrak edeceksiniz. Aynı mantığa göre parası olan Ferrari yerine gidip Doğan falan almalı ki siz alamadığınız için eksiklik hissetmeyin ve herkes mutlu olsun, öyle mi ? Bu düşünce biçimi çok yanlış ve hiç olgun değil.


DH Misafiri

görüyorum ki intelfanlar site yönetimine baskıları sonucu bütün yazılarımı sildirmişler (intelfanların usta olduğu diğer yöntemdir eğer siteye üye olsaydım banlatmışlardı da)


Zaten üyesin bilen biliyor kullanıcı adını merak etme.

DH Misafiri

ancak bu konu 2. sayfaya düşene kadar millet sizlerin intel`in 2012 sürümü 1200 dolarlık işlemcisinin amd`nin 170 dolarlık 2008 sürümü işlemcisinden sadece 4-5 fps hızlı olabilmesi komedisine cevap veremdiğinizi


İşin gücün oyun performansı aklı kısıtlı insancık. Eğer donanım üzerine bir platformda işlemcilerin belli bir seviye sonrası fps üzerinde etkili olamayacağını ve işin ekran kartı ile alakalı olacağını bilmiyorsan hem cahilsin hem de troll olamayacak kadar aptal.

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Zamanında AMD extreme modeline denk gelen ve 1000 doların üzerinde fiyatı olan işlemcilerden Fx60'a ve yüzdesel olarak performans getirisine bakalım.

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Al sana o çok bayıldığın oyunlar

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hiç olmazsa Intel aldığında performans olarak yerle bir ediyor AMD'yi ihtiyaç duyulan uygulamalarda. Lakin yıllar önce yüzdesel olarak kazanım AMD adına böylesine uçuk değildi tablolardan da görebileceğin üzere.

Sen şimdi kalkıp olmayan bilgin ve cehalatin ile sadece rüyanda görebileceğin üst model işlemciler hakkında neyin hükmünü veriyorsun
Acil iş bul ve güzel bir gelire sahip ol ki bu öfke bu fesatlık ortadan kalksın.




DH Misafiri

intel`in israil`deki fabrikaları konusuna cevap vermek yerine kaçamak yazılar yazdığınızı okudu


Bu ne alaka şimdi ? Çok basit, gereksiz ve içi boş bir söylem. İsrail ile derdin varsa git başka platformlarda dile getir. Bilişim, donanım ve teknoloji üzerine kurulu bir platformda millet bu saçmalıkları görmek zorunda değil ki..

Bu kadar yeter sana şimdi saçmala dur sabaha kadar. Gerçek hesabınla mesaj at gelecek sefere ki en azından ayar ala ala iyi bir troll olma yolunda ilerlemiş olursun.
Ahm3tt" AMD kullanıp 2 saatte bir işi bitirmek yerine Intel kullanıp 1 saatin altında bitirmek"fiyaskoskandal
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Nessarien 6 yıl
İslam dünyasının güçsüzlüğünün ve geri kalmışlığının verdiği çaresizlik ile İsrail'e, Amerika'ya karşı internet üzerinden cihad başlatan klasik yurdum insanı, heyt be kim tutar sizi gazanız mübarek olsun


Öncelikle oyun performansı demek her şey demek değildir bunu idrak etmek lazım. O bahsettiğin oyun testlerinin yanında render vs benchmarkları da mevcut. Olur da bunlara bir bakmayı denerseniz bu işlemcilerin kimlere hitap ettiğini kolaylıkla anlayacaksınız zira bu tür işlerle uğraşanlar için amd işlemci kullanıp 2 saatte bir işi bitirmek yerine Intel kullanıp 1 saatin altında bitirmek son derece önemli bir meseledir. Oyunlar zaten ekran kartını %100 verimlilikle çalıştıracak cpulara sahip olduktan sonra geriye kalan iş ekran kartına kalır ee bu durumda daha iyi işlemci alıp daha fazla fps görmeyi ümit etmek ayrı bir bilgisizlikten başka bir şey değildir.

Bu kadar ağlamayı ve dert yanmayı gören biri de sanır ki Intel, bu işlemcileri alırsanız 2-3 katı daha fazla fps elde edersiniz demiş sen de almış ve dolandırılmışsın. Bildiğim kadarıyla İsrail, ordusunu gönderip ev ev baskın yaptırıp zorla senet imzalatarak bu işlemcileri satmıyor, ee daha ne ?

Senin çocukluğunun geçtiği günlerde Amd performans lideriydi. İşte o günlerde Fx57 (Erdi'nin nicki buradan gelir mesela), Fx60 ve Fx70 gibi performans lideri Amd işlemciler vardı. Bu işlemciler o günlerde release fiyatı olan 999 dolardan satılırken sorun yoktu lakin Intel performans lideri olup en tepe işlemcilerini bu şekilde fiyatlandırırken pis İsrail oluyor demek.


En iyi, en kaliteli ve en performanslı işlemcileri/donanımları üreten pazarı yönetir ve fiyatları belirler. Amd eline geçen her fırsatta bunu yaptı mı ? Yaptı. Peki Intel neden yapmasın ?

Sürücüsü çalışmayan çöküp duran 7970'leri 1 yıl önce Nvidia'nın 3-4 ay kart çıkartmayacağını bilerek nasıl fırsat bu fırsat diyerek 550+ dolardan piyasaya sürdü unutmadık. Halbuki ben bunları 300 dolardan satıyorum dese ne olurdu ? Nvidia 680leri çıkartınca 300 doları baz alıp fiyatlandırmaya giderdi, 550'yi değil. Peki daha çok para kazanmak varken bunu neden yapsın ?

Demek ki neymiş ticaret ortamında milyar dolarlık şirketler sizlerin cebine göre hareket etmezmiş. O yüzden bu saçma argümanları artık geride bırakalım lütfen zira bu iş gayet açık ve net.
İslam dünyasının güçsüzlüğünün ve geri kalmışlığının verdiği çaresizlik ile İsrail'e, Amerika'ya karşı internet üzerinden cihad başlatan klasik yurdum insanı, ...
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turbo-powwer 6 yıl
8 cekirdekler yavstan artmaya baslasa iyi olur. Orta ust seviye ye de İntelin 6 cekirdekleri guzel bir hava katar
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SuperSantorelli 5 yıl
Ne oldu çıkamadı bi türli bu 3980x ?
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DH Misafiri 6 yıl
tam 10 gündür bakıyorum Nessarien nickli elemanın elde tutulur bir cevap veremediğinden dolayı köşeye sıkışmanın psikolojisi ile şahsıma yönelik hakaret ve aşağılamaları dizdiği yazıları site yönetiminden kasıtlı olarak noktasına virgülüne dokunulmadan aynen duruyor bu eylemin anlamı Nessarien nickli elemanın bana etttiği hakaretlere site yönetimi aynen katılıyor
ama intelfanların işlerine gelmeyen cevap veremedikleri yazıların hepsi bir bir hiç üşenmeden siliniyor
şimdi site yönetimi nasıl bir suça ortak olduğunu açıklayayım; ben donanımhaber sitesini mahkemeye versem
mahkamede kendilerine; sitede o kadar yazıyı silmişsiniz bu hakaret içeren yazılara neden kasıtlı olarak neden dokunmadınız diye sorulsa ne cevap verecekler!?
sırf intelfanların abuk sabuk yazılarını korumak için kendilerini böylesine riske sokmalarına bir anlam verecek bir babayiğiti davet ediyorum
bu işte taraf tutma olmamasını akıl etmemek için akıldan zoru olunması lazım
ayrıca intel`i öven yazılara +`lar havada uçuşuyor amd`yi öven yazılara tam aksi - bombardımanı yapılıyor, aslında buna hiç şaşırmamak gerek çünkü:
intel1111 nickli arkadaşın bu yazısı bile 2 + artı aldıktan sonra intelfanların yorumlara oy verme haklarını nasıl taraflı kullandıkları gün gibi ortada çıkıyor
"Bazı İntel düşmanı arkadaşlar 1000 dolar diyerek iftira ediyorlar!
1000 dolar değil 999 dolar!"
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IBreak4LoveI 6 yıl
şu tartışmaları okuya okuya sonunda saçlar beyazladı biraz dinlenmem lazım yok yok böyle olmuyor bi sistem kuracaktım amd mi intel mi diye ama kafam çooook karıştı :D
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bkaakco 6 yıl
Pentium 4 ile devam.
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DH Misafiri 6 yıl
@Nessarien
ben israil hakkında değil sizlerin israil hakkında cevaplarınıza değindim! ;)
ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine verdiğim kanıt görmezden gelinmek işine gelmiş cevap vermekten kaçılmış ve ve yine intelfanların her ezaman yapmış olduğu mal bulmuş mağribi gibi sarıldıkları test sonuçlarına yine sımsıkı sarınılmış :)
bilmemek değil öğrenmemek ayıp; bu test programları intel işlemcilere göre tasarlanmıştır işte bu detay sayesinde sanki intel işlemciler amd`den daha hızlıymış gibi gözükür! ;)
al buyur kardeşim intel ve amd işlemcilerin gerçek performansları bunlar:
donanimhaber.com/...
gelmişsiniz performans işlemcisi olduğunu idrak etseniz durumu anlayacaksınız diyorsunuz asıl durumu kendi idrak edemeyenlerin bunu söylemesi ironik
asıl siz performans işlemcisi diyerek 1200 dolara satılan işlemcinin 170 dolarlık işlemci karşısında bile fazladan parayı hak edebilecek bir fark gösterememesini idrak edemiyorsunuz
bu gerçek o işlemciye verilecek 1 dolar fazlayı bile gereksiz kılıyor
hatta hadi benim verdiğim videoyu bir anlığına görmezden gelelim sizin verdiğiniz tablo açısından bakalım
amd işlemcisi 200 dolar intel işlemcisi 1200 dolar aradaki o 1000 dolar fiyat farkına 2. kart alır gtx 690 sli yada crossfire yapar intel sistemden çok daha iyi performans elde ederim

sizin açınızdan bile bakınca bile durumun vahameti ortaya çıkıyor
intel işlemciye 1200 dolar para ödeyecek adam bütün gününü bilgisayarda benchmark test programı testi tekrarlayarak geçirecek değil herhalde! oyun oynayacak veya render işlemleri yapacak ve intel`in performans işlemcileri bütün bunlarda amd`nin gerisinde kalıyor!
ülkemizde ne olsa hep ucuz olan tercih edilir ama bir tek intel işlemcide pahalısına kaçılıyor
290 tl`ye satılan fx 6100 yerine daha yavaş olan ve 300 tl`ye satılan i3 en fazla satanlar listesinden 1. sırada
siz intelfanlar insanların maddiyatını gereksiz yere zorlayıp daha pahalıya yavaş işlemci aldırtıyorsunuz sırf siz intelfanların marka fanlığı yüzünden
adam sırf parasını intele yettirebilmek için daha kalitesiz ramleri tercih etmek zorunda kalıyor alacağı birçok şeyi almaktan vazgeçiyor sırf internette veya bütün ortamlarda ballandıra ballandıra intel işlemcileri överek intelfanların yönlendirmeleri yüzünden!
işte siz intelfanlar insanlara bu kötülüğü yapıyorsunuz
sırf intelfanların rakip markalar hakkında isimleri dışında birşey bilmediğiniz ve "birşey pahalı ise en iyisidir" önyargısına dayanan cehaletinize dayanan içiboş marka fanlığı yüzünden!
sanki her pahalıya satılan en iyisi oluyorda o zaman bu mantığa göre ttnet dünyanın en hızlı en kaliteli internetini sunuyor olması lazım siz intelfanların mantığınıza göre
intel`i bir araştırdıkça ttnet ile birçok benzer fırıldaklık olduğu görülür
mesela bir tane örnek vereyim: bildiğim pentium 4 işlemcinin üzerine performans işlemci etiketi yapıştırıp 1000 dolardan satıp kullanıcıları kızdırma uyanıklığı
intel`in bu alandaki listesinin bir hayli kabarık olduğunu bilen bilir!
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OverClocK1ng 6 yıl
CoS43
Tamam,Amd bitmiştir.

Gören de zannedecek ki kimse 100 Dolarlık , 200 Dolarlık işlemci almayacak da herkes gidip 1000 Dolarlık işlemciye saldıracak.
Peeehh.
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DH Misafiri 6 yıl
görüyorum ki intelfanlar site yönetimine baskıları sonucu bütün yazılarımı sildirmişler (intelfanların usta olduğu diğer yöntemdir eğer siteye üye olsaydım banlatmışlardı da)
ancak bu konu 2. sayfaya düşene kadar millet sizlerin intel`in 2012 sürümü 1200 dolarlık işlemcisinin amd`nin 170 dolarlık 2008 sürümü işlemcisinden sadece 4-5 fps hızlı olabilmesi komedisine cevap veremdiğinizi
intel`in israil`deki fabrikaları konusuna cevap vermek yerine kaçamak yazılar yazdığınızı okudu
bu saatten sonra neyi gizleyeceksiniz? ben alacağımı aldım!
ulanlı hakaretli mesaj olduğu gibi duruyor birde bu mesaj 9+ almış gerçekten donanımhaber yönetimi çok seviyeli
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DH Misafiri 6 yıl
DETROID
Olum siz neyin davasını yapıyorsunuz.Herkez sizin kadar zengin mi? Parasını savursun.%10 luk gözle görülmeyen bir performans için nediye 2500tl para vereyim sadece bir işlemciye x79 en ucuz bir anakart 450tl.Millet 2500tlye 1500tl bilgisayar 500tl sine ps3 1000tl sine tv alıp evini donatıyor siz 2500tl sadece bir işlemciye veriyorsunuz.Kaç sene kullanmayı düşünüyorsunuz.Zamanında 2500 tl ye satılan core duo quad core extreme edi. nerde şuan.Olum nezaman kafayı kullanıcaksınız.İntelde amd dede amerikaya israile çalışıyor.Ama amd şuan daha az kar ediyor.En pahalı A10 işlemcisi 300tl en pahalı Fx işlemcisi 500tl.2500tl lik intel işlemciyle en kral Amd bilgisayarı toplarsın hemde nvidia 680 de içinde.Bir yerde komple bir bilgisayar bir yerde sadece bir işlemci.
Artık aklınızı başınıza alın.Bu emperyallere nekadar az para kaptırırsak o kadar uzun yaşarız.Ne kadar çok para kaybedersek okadar çabuk işimizi bitirirler.Adamlar bizim sayemizde Teknolojilerini hiç görülmedik seviyelere çıkartılar.Silahlandılar.Forumda bir iki ingiliz emperyalist amerikan israil ingiliz ajanı var.Bunlar doğal olarak ortalığı karıştırıp ülkelerine hizmet ediyorlar.Yorumlarıda ülkelerine hizmet vermektedir.Zaten bunlar diğer insanlardan kolayca ayırt ediliyor.Bazen işlemci kunusunu bile müslüman yahudi tarışmasına sonra ataist tartışmasına çeviriyorlar.Bunlar belli başlı bir amacıda bu ülkeyi bölmek insanların beynini yıkamak emperyal güçlere hizmet etmek ve kendi konumunu güçlendirmek için konuşan kişilerdir.
Aklı başında olan biri amerika israil ingiltere farketmez emperyallere daha az kaynak gitmesine yönelir.Çünkü zamanımız daralıyor.Aldığınız her emperyal mal size teknoloji olarak geri dönecek buda silah uçak robotla.
Kimse kimseyi kandırmasın.Buğün ülkemizde aç gözlü insan çok.İxphone 6 alıyor begenmiyor satıyor gxlasi 6 alıyor satıyor.Adamın işi yeni bir ürün alıp satmak.Aldığınız her üründen emperyaller kazanıyor.Bunu zengin insanlar anlamaz ama fakir halk iyi biliyor.Kısacası ülkenin gidişatı gelişmesi ve dünyanın lideri olması için emperyal güçlerin israil amerika ingilizlerin zayıflaması gerekli.Bunuda ancak ucuz ürünler alarak yada japon çin rus kore gibi diğer ülkelerden ürün alarak emperyallere bir darbe indirirebilir ülkemizin geleceğine katkıda bulunabilirsiniz.Amerikanın israilin ingilterinin acıması yoktur.Daha fazla sömürü daha fazla para için yapmıcakları şey yoktur.Yarın Türkiyede nükleer kimyasal silah vardır deseler amerika israil ingiltere bu ülkeleri kim durdurucak.O yüzden akıllanın artık.jonny nin tommy nin bonnty şaronun laflarına kanmayın.Bunlar sizi Türk kullanıcısı adı altında beyin yıkamayla kandırıyor kendi çıkarlarını güzel güstermek ve emperyalleri savunmak için darvininist atayist fikirlerini öne çıkarıyorlar.Bunuda herzamanki gibi filistin israil le yapıyorlar.Filistin gibi bir ülke olmak istemiyorsanız Emperyallere az para harcayın ucuz ve kaliteli sistemlere yönelin gerekmedikçe elektronik eşşalardan uzak durun az kar eden firmalardan ürün satın alın.Bu Türkiyenin gelecegi için çok önemli.Düşmanlarımızı elinizle beslemeyin.
Amd yi övmemdeki amaçta buydu intel ucuza satsın az kar etsin inteli övelim.
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capoeira_GS 6 yıl
fiyatını çok merak ediyorum
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Evren 6 yıl
DH misafiri arkadas o kadar laf sıkacagını kendı kullanıcı adınla gel gorelım korkmana gerek yok.
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