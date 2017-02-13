Intel'in yeni Tehdit Manzarası Panosu, güncel güvenlik tehditlerini listeleyecek

Sistem yöneticileri için kötü amaçlı yazılımları takip edip buna göre önlemler almak oldukça zor bir iş. Bilgisayar ağlarını güvende tutan bilgi işlem görevlileri, yeni güvenlik açıkları, istismar (exploit) kitleri ve fidye yazılımları (ransomware) hakkında bitmek bilmeyen bir bilgi akışı ile uğraşmak zorundalar. Özellikle de ilk önce hangi açığı yamamak gerektiğine karar vermek zorunda kalındığında iş daha da zorlaşıyor.

Tehdit Manzarası Panosu'nu (Threat Landscape Dashboard) yayınlamasının nedeni de tam olarak bu. Gösterge panosu, açıklardan faydalanılarak yapılan saldırıların yoğunluğunu baz alarak güvenlik açısından en önemli ve kritik tehditleri listeliyor. Intel Güvenlik Grubu'nun (daha önce McAfee olarak da biliniyordu) yeni ''nu (Threat Landscape Dashboard)nedeni de tam olarak bu. Gösterge panosu, açıklardan faydalanılarak ybaz alarak güvenlik açısındanve kritik tehditleri listeliyor.

Ayrıca Bkz.

"Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı"

Tehdit panosu yalnızca farklı kategorilerdeki ilk on tehdidi değil aynı zamanda popüler istismar kitleri ve fidye yazılımları arasındaki ilişkiyi ve bunları yaygınlaştıran kampanyaları da gösteriyor. Buna ek olarak Intel, ağ yöneticilerinin ilk önce hangi güvenlik açıklarını yamayacaklarına karar vermelerini kolaylaştırmak için her tehdite bir 'Risk Seviyesi' ve 'Medya Skoru' da ekliyor. Ayrıca Intel araştırmacılarının gösterge panelini dokuz aylık bir çalışma sonunda ortaya çıkardıklarını da belirtelim.

https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/intel-security-launches-threat-landscape-dashboard/