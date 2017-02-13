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Intel'in yeni Tehdit Manzarası Panosu, güncel güvenlik tehditlerini listeleyecek

Şirket ağlarını korumakla görevli yöneticiler için kritik güvenlik tehditlerini belirlemek genellikle zordur. Intel Security, önemli güvenlik tehditleri listeleyen yeni bir gösterge panosu tasarladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Sistem yöneticileri için kötü amaçlı yazılımları takip edip buna göre önlemler almak oldukça zor bir iş. Bilgisayar ağlarını güvende tutan bilgi işlem görevlileri, yeni güvenlik açıkları, istismar (exploit) kitleri ve fidye yazılımları (ransomware) hakkında bitmek bilmeyen bir bilgi akışı ile uğraşmak zorundalar. Özellikle de ilk önce hangi açığı yamamak gerektiğine karar vermek zorunda kalındığında iş daha da zorlaşıyor.
Intel Güvenlik Grubu'nun (daha önce McAfee olarak da biliniyordu) yeni 'Tehdit Manzarası Panosu'nu (Threat Landscape Dashboard) yayınlamasının nedeni de tam olarak bu. Gösterge panosu, açıklardan faydalanılarak yapılan saldırıların yoğunluğunu baz alarak güvenlik açısından en önemli ve kritik tehditleri listeliyor.
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Tehdit panosu yalnızca farklı kategorilerdeki ilk on tehdidi değil aynı zamanda popüler istismar kitleri ve fidye yazılımları arasındaki ilişkiyi ve bunları yaygınlaştıran kampanyaları da gösteriyor. Buna ek olarak Intel, ağ yöneticilerinin ilk önce hangi güvenlik açıklarını yamayacaklarına karar vermelerini kolaylaştırmak için her tehdite bir 'Risk Seviyesi' ve 'Medya Skoru' da ekliyor. Ayrıca Intel araştırmacılarının gösterge panelini dokuz aylık bir çalışma sonunda ortaya çıkardıklarını da belirtelim.

https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/intel-security-launches-threat-landscape-dashboard/ Yorum Yaz
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