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Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı

Mat siyah renkli iPhone 7'ye sahip bazı kullanıcılar, cihazlarını kılıfla kullanmalarına ve herhangi bir yere çarpmamalarına rağmen üzerindeki boyanın dökülmeye başladığını söylüyorlar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,5b
2
98
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı
Bazı Apple müşterileri, mat siyah iPhone 7 telefonlarının boyasının dökülmesinden şikayetçi olmaya başladılar. Kullanıcılar cihazlarını düşürmemelerine ve herhangi bir yere çarpmamalarına rağmen üzerindeki boyanın soyulup dökülmeye başladığını söylüyorlar. Apple'ın web sitesinde yayınlanan bir tartışma başlığında, çok sayıda iPhone 7 kullanıcısı, Kasım 2016'dan bu yana yaşadıkları renk dökülmesi ve soyulma problemlerini paylaşmaya başlamış durumdalar.
Dökülmeler çoğunlukla hoparlör ızgarası ve cihazın üzerindeki düğmelerin etrafında meydana gelmiş gibi görünüyor. Çok sayıda kullanıcı, iPhone'larını kılıfla kullanmalarına ve zarar verecek bir şey yapmamalarına rağmen bu sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bir kullanıcı, "Hoparlör ızgarasında boya dökülmesi başladı ve hayal kırıklığına uğradım. Telefonumu asla düşürmedim veya bir yere çarpmadım" dedi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8+ modelinin logosu ortaya çıktı"
Apple'ın destek forumlarındaki ifadelere göre şirket, "kozmetik hasar" garanti kapsamına girmiyor gerekçesiyle hasar gören telefonları değiştirmeyi reddetmiş. Olay endişe verici olsa da sınırlı bir tüketici grubunu kapsıyor gibi görünüyor. Satılan milyonlarca iPhone'a karşılık yalnızca bir düzine kadar şikayet yaşanmış durumda.
Öte yandan Apple'ın destek forumlarındaki bir başka başlıkta ise birçok kullanıcı, siyah bir iPhone 7'ye sahip olduklarını ve boyayla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını söylüyorlar. Ancak her ne olursa olsun son derece yüksek fiyatlı premium bir cihazda böyle bir sıkıntının ortaya çıkmış olması sinir bozucu. Bazı iPhone 7 sahipleri, konuyla ilgili kendi çözümlerini de üretmiş durumdalar. Kullanıcılar, soyulan yerleri 5 dolara mal olan siyah akrilik boya ile yamayarak sorunu bir nebze de olsa düzeltebildiklerini söylüyorlar.
Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı
 

https://9to5mac.com/2017/02/09/chipped-matte-black-iphone-7/ Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 2 yıl en beğenilen
Inovasyondandir o
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clb12 2 yıl
S serisinde "Bakin artik boyasi dokulmuyor bilmem ne serisi boya kullandik" diye reklamini yaparlar artik duzelttik ayagina.
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eAkman 2 yıl
Boya mıymış o?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 ay
kardeşim şimdiye kadar bir sorun oldumu bende bugün alıcm
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nightsoldier 2 yıl
S plus kullaniyorum, 3.5mm jack girisinin kenarlarinin boyasi atmaya basladi. Gerci kulakliktan dolayi oluyor ama daha bir senesi dolmadan boyasi atmasi ilginc geldi..
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abboww 2 yıl
7s ile giderirler mükemmel işçilikle boyanmış muhteşem kasa şimdiye kadarki en canlı en sağlam iphone kasası
- 2.nesil 3d touch
- 2.nesil basınca duyarlı home butonu
Blah blah
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drjacob 2 yıl
Jet Black'de çabuk çiziliyor ne yapalım yani kullanmayalım mı iPhone ?
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_turbo_ 2 yıl
Yeni bir iPhone5 vakasi, 7S in tek farki boyasinin dökülmemesi olacaktir, birde kicina S koydularmi tamamdir
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Technical_Support 2 yıl
Sorunu buldum arkadaşlar, boya öncesi astar atmamışlar. İyi bi kaporta boyacı buldum cihazı komple boyatıcam.
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TurboBoosted 2 yıl Technical_Support
Elektrostatik boya attır. Daha şık olur bence.
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TurboBoosted 2 yıl Technical_Support
Elektrostatik boya attır. Daha şık olur bence.
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DH Misafiri 2 yıl
Selam aleyküm cümletten ben yaklaşık 3 aya yakın iphone 7 plus aldım fatura üzeri 2 yıl faturalı aylık 241 tl ödeme şartıyla aldım ve alttaki müzik sesin geldiği aparlör ızgara üztü boyası kalktı ve özel kılıf kulanıyorum ve kesinlikle telefonum yere düşmemiştir ve bu konuda telefon boyası garanti kısmına giryormu bhu konuda bana yardımcı olursanız Çok sevinirim şimdiden tşkler kolay gelsin ..
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Gabriellini 2 yıl
Kullanıcı hatası. Kılıfsız telefon mu kullanılır? [8\|]
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DH Misafiri 2 yıl
Okadar para ver ondan sonra teknoloji şans işi yok öyle bir köy. Düpe düz haksızlık.
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@BJK@ 2 yıl
Aynı muhabbet 6s lerdede vardı bi ara,sanki cebinizde bozuk paralar ile temas etmiş gibi nokta nokta dökülmeler görmüştüm halbuki alındığından beri kılıfla kullanılan cihazlar olduğunu söylüyorlardı kullanıcıları ve değişimde yapılmıyordu.Ama tümünde bu şekil değildi elbet.
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