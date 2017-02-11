Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı

Bazı Apple müşterileri, mat siyah iPhone 7 telefonlarının boyasının dökülmesinden şikayetçi olmaya başladılar. Kullanıcılar cihazlarını düşürmemelerine ve herhangi bir yere çarpmamalarına rağmen üzerindeki boyanın soyulup dökülmeye başladığını söylüyorlar. Apple'ın web sitesinde yayınlanan bir tartışma başlığında, çok sayıda iPhone 7 kullanıcısı, Kasım 2016'dan bu yana yaşadıkları renk dökülmesi ve soyulma problemlerini paylaşmaya başlamış durumdalar.

Dökülmeler çoğunlukla hoparlör ızgarası ve cihazın üzerindeki düğmelerin etrafında meydana gelmiş gibi görünüyor. Çok sayıda kullanıcı, iPhone'larını kılıfla kullanmalarına ve zarar verecek bir şey yapmamalarına rağmen bu sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bir kullanıcı, "Hoparlör ızgarasında boya dökülmesi başladı ve hayal kırıklığına uğradım. Telefonumu asla düşürmedim veya bir yere çarpmadım" dedi.

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Apple'ın destek forumlarındaki ifadelere göre şirket, "kozmetik hasar" garanti kapsamına girmiyor gerekçesiyle hasar gören telefonları değiştirmeyi reddetmiş. Olay endişe verici olsa da sınırlı bir tüketici grubunu kapsıyor gibi görünüyor. Satılan milyonlarca iPhone'a karşılık yalnızca bir düzine kadar şikayet yaşanmış durumda.

Öte yandan Apple'ın destek forumlarındaki bir başka başlıkta ise birçok kullanıcı, siyah bir iPhone 7'ye sahip olduklarını ve boyayla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını söylüyorlar. Ancak her ne olursa olsun son derece yüksek fiyatlı premium bir cihazda böyle bir sıkıntının ortaya çıkmış olması sinir bozucu. Bazı iPhone 7 sahipleri, konuyla ilgili kendi çözümlerini de üretmiş durumdalar. Kullanıcılar, soyulan yerleri 5 dolara mal olan siyah akrilik boya ile yamayarak sorunu bir nebze de olsa düzeltebildiklerini söylüyorlar.

https://9to5mac.com/2017/02/09/chipped-matte-black-iphone-7/