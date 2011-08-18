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Intel'in yeni nesil Atom platformu gecikiyor

7 yıl
9,5b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Cedar Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunda ertelemeye gidiyor. AMD'nin çoklu ortam yetenekleri ve grafik performansıyla öne çıkan Fusion  C serisi çözümlerine karşı yeni platformunu lanse etmeye hazırlanan Intel, gelen son haberlere göre sürücü tarafındaki onay sıkıntılarından ötürü ertelemeye gidiyor.
Mevcut Atom platformuyla kıyaslandığında DirectX 10.1 destekli yeni bir entegre grafik birimine yer verilen Cedar Trail platformunun henüz Windows 7 onaylı grafik sürücüsüne sahip olmadığı dolayısyla daha önce Eylül ayında çıkacağı telaffuz edilen platformun Kasım ayına ötelendiği ifade ediliyor. Cedar Trail platformu, Intel'in güncel Atom çözümünde olduğu gibi iki farklı versiyon ile gelecek ve Cedar Trail-M ile netbook'lar, Cedar-Trail-D ile de nettop yani masaüstü için hazırlanan maliyet odaklı kompakt sistemler hedeflenecek.
 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden Atom N2600 ve Atom N2800 moellerinin her ikisi de çift çekirdekli yapıda olup entegre grafik birimi üzerinden 1080p video oynatabilecekler. N2600 modeli 1.6GHz, N2800 modeli ise 1.86GHz'de görev yapan yeni nesil Atom işlemcilerin fiyatı ise sırasıyla 42$ ve 47$ düzeyinde olacak. 
Şu anki Atom platformunda kullanılan NM10 çipsetinin eşlik edeceği yeni Atom işlemcilerinin nettoplar için hazırlanan versiyonları Atom D2500 ve Atom D2700 ise sırasıyla 1.8GHz ve  2.13GHz'de görev yapacak. Hali hazırda önde gelen bilgisayar üreticilerinin tamamı Cedar Trail  tabanlı netbook ve nettop hazırlarken, piyasa sunmak için Intel'den yeşil ışık bekliyorlar.

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abdulmusavvir 7 yıl
Kendi adıma ben Via Nano işlemcili dizüstü yada netbook'da bulsam alırım, mini-itx Via Nanolu sistem kullanıyorum, bu işlemcinin gücünü biliyorum, bunu 32 nm üretseler ATX kasaların işlemcilerini de hız rekorunda sollar. Via'nın 1.2 Ghz'i intelin 1.8ghz'ine %40 fark atıyor.
Neden piyasada Via işlemcili bilgisayar sadece mini-itx kasalar da var anlamamki.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Via işlemcili mini-itx isteyen birine ikna yoluyla amd mini-itx toplattıydım, sonra bir yerde Via nano'lu mini-itx gördüm, hatayı anladım.
Şu an için fikrim Dizüstü netbook falan olursa AMD fusion, Mini-itx ise Via Nano olmalı. Gerçektende Atom skandaldır, sattıkları atom işlemcilerin paralarını intel geri iade etse yeridir.
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hacı.basat 7 yıl
Çıkmasa da olur, Via Nano mevcut durumuyla Atomu 2'ye katlıyor, Via işlemciler olduğu sürece piyasada bir eksik yada talep söz konusu değil, AMD fusion'da biraz performans kazanırsa Nano-Fusion rekabeti ile çok güzel uyuşurlar. Mevcut haliyle Atom diye bir şey de yok zaten, intelin kuruluşundan beridir yaşadığı en büyük hayal kırıklığıdır Atom.
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WinteR 7 yıl
Üstüne basıla basıla söylenmiş gibi olmuş, 1080p film izlemekten öteye geçemeyecek grafik birimleri, zaten bu ürünleri alanlar oyuncu profilinde olmadığı için çok da önemli değil, internete girsin, mail atıyım alıyım, müzik dinleyeyim şeklinde istekleri. Gecikme de stockları bitirme için olabilir, yeni seri daha iyi olacaktır. Bir de AMD gibi stratejik bir karar dememişler, zaten kararlaştırılmış bir tarih de yok, 7 temmuzda, pardon eylülde :))
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Confusion 7 yıl
VIA ve AMD bu gecikmeyi kendi faydalarına göre değerlendirirse iyi olur çünkü intel yeni ürününü piyasaya sürdüğünde performansı iyi/kötü farketmeksizin satacaktır.
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OverClocK1ng 7 yıl
Sajuuk
Bir de AMDye laf ederler. Bütün firmalar gecikebilir, bunu da burda görmüş olduk

Gecikmek vaaaaar, gecikmek var.
2-3 ay gecikmek var.
Bir de 5-6 sene gecikmek var. İkisi bir mi ???
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aceleciburak 7 yıl
dodomoco
fusion iyi vurdu

katılıyorum demekki intel ilk başta fusionları ciddiye almamış olacakki bu gecikme yaşandı ki fusionlardıki gpu yapısıyla yeni nesil atomdaki gpu çok farklı ancak birada AMD ye eleştirim olacak bulunabilirlik ve ürün çeşitliliği noktasında daha fazla çalışması gerekiyor.
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smyrna 7 yıl
Tamamen hazır halde piyasaya sürülsün de isterse 2012 basinda çıksın.
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dodomoco 7 yıl
fusion iyi vurdu
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Rainbow6 7 yıl
bunlar yeni nesil degil mi nasil kullaniyo nm10 anlamadim ... ozaman 500 serisinden pekte farkli olmayacaktir ?
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Stanislas Xavier 7 yıl
djisis
Sajuuk Bir de AMDye laf ederler. Bütün firmalar gecikebilir, bunu da burda görmüş olduk
Ama gecikmenin teklonojileriyle ilgisi yok,Windows 7 onaylı grafik sürücüsüne sahip olmadığından geciktiği yazıyor,Teknolojilerinde çıkan bir sıkıntı değil yani,Rutin evrak işleri diyelim :) (Yada bize öyle söyleniyor)

Arkadaşım o zaman AMD geciktiği zaman da böyle bahaneler söyleyebilirdik belki dediklerin doğrudur ama bu marka sempatizanları anlamaz yani şu yüzden bu yüzden vs. gecikmişse gecikmiştir bu her ikisi içiçnde geçerli o zaman almayın niye suyunu çıkarıyonuz ki ?
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djisis 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

djisis

Sajuuk Bir de AMDye laf ederler. Bütün firmalar gecikebilir, bunu da burda görmüş olduk
Ama gecikmenin teklonojileriyle ilgisi yok,Windows 7 onaylı grafik sürücüsüne sahip olmadığından geciktiği yazıyor,Teknolojilerinde çıkan bir sıkıntı değil yani,Rutin evrak işleri diyelim :) (Yada bize öyle söyleniyor)


Arkadaşım o zaman AMD geciktiği zaman da böyle bahaneler söyleyebilirdik belki dediklerin doğrudur ama bu marka sempatizanları anlamaz yani şu yüzden bu yüzden vs. gecikmişse gecikmiştir bu her ikisi içiçnde geçerli o zaman almayın niye suyunu çıkarıyonuz ki ?


Sende haklısın arkadaşım ama AMD'den iyice soğumaya başladım,
Diğer arkadaşın dediği gibi gecikme var gecikme var,

Şu an Phenom II x4 955 kullanıyorum ve intel i5'lerin performansını gördükçe intele geçmeyi düşünmüyor değilim,

Eski amd'yi arar olduk inan ki,
Benim için performansı önemli (Fiyatta tabi önemli),
Ama Intel hala bu fiyat politikasında olduğu sürece kullanmam,
Keşke demeyi sevmem ama keşke x86'da yeni bir işlemci markası daha girse :)
Yada Via'nın işlemcileri sadece nano platformu için değilde x86 içinde üretse,

Konu amacın dışına çıkıyor biraz, saygılar...
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djisis 7 yıl
Sajuuk
Bir de AMDye laf ederler. Bütün firmalar gecikebilir, bunu da burda görmüş olduk

Ama gecikmenin teklonojileriyle ilgisi yok,
Windows 7 onaylı grafik sürücüsüne sahip olmadığından geciktiği yazıyor,
Teknolojilerinde çıkan bir sıkıntı değil yani,
Rutin evrak işleri diyelim :) (Yada bize öyle söyleniyor)
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knnkpln 7 yıl
Ivy bridge gecikmesinde
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Sajuuk 7 yıl
Bir de AMD'ye laf ederler. Bütün firmalar gecikebilir, bunu da burda görmüş olduk
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