Intel'in yeni nesil Atom platformu gecikiyor

Intel çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Cedar Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunda ertelemeye gidiyor. AMD'nin çoklu ortam yetenekleri ve grafik performansıyla öne çıkan Fusion C serisi çözümlerine karşı yeni platformunu lanse etmeye hazırlanan Intel, gelen son haberlere göre sürücü tarafındaki onay sıkıntılarından ötürü ertelemeye gidiyor.

Mevcut Atom platformuyla kıyaslandığında DirectX 10.1 destekli yeni bir entegre grafik birimine yer verilen Cedar Trail platformunun henüz Windows 7 onaylı grafik sürücüsüne sahip olmadığı dolayısyla daha önce Eylül ayında çıkacağı telaffuz edilen platformun Kasım ayına ötelendiği ifade ediliyor. Cedar Trail platformu, Intel'in güncel Atom çözümünde olduğu gibi iki farklı versiyon ile gelecek ve Cedar Trail-M ile netbook'lar, Cedar-Trail-D ile de nettop yani masaüstü için hazırlanan maliyet odaklı kompakt sistemler hedeflenecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden Atom N2600 ve Atom N2800 moellerinin her ikisi de çift çekirdekli yapıda olup entegre grafik birimi üzerinden 1080p video oynatabilecekler. N2600 modeli 1.6GHz, N2800 modeli ise 1.86GHz'de görev yapan yeni nesil Atom işlemcilerin fiyatı ise sırasıyla 42$ ve 47$ düzeyinde olacak.

Şu anki Atom platformunda kullanılan NM10 çipsetinin eşlik edeceği yeni Atom işlemcilerinin nettoplar için hazırlanan versiyonları Atom D2500 ve Atom D2700 ise sırasıyla 1.8GHz ve 2.13GHz'de görev yapacak. Hali hazırda önde gelen bilgisayar üreticilerinin tamamı Cedar Trail tabanlı netbook ve nettop hazırlarken, piyasa sunmak için Intel'den yeşil ışık bekliyorlar.