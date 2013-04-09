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Intel'in yeni nesil Thunderbolt teknolojisi 20Gbps hızlara kadar çıkabilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in yeni nesil Thunderbolt teknolojisi 20Gbps hızlara kadar çıkabilecek

Intel'in Apple ile birlikte 2011 yılında tanıttığı ve teorik olarak 10Gbps hızlarında veri transferi sunan Thunderbolt aktarım teknolojisi ilk olarak MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkmış ve bugüne kadar pek çok firmanın desteğini arkasına almıştı. 

Ancak yüksek maliyetler nedeniyle Thunderbolt teknolojisi son kullanıcıdan ziyade profesyonellere hitap eden bir teknoloji oldu. Teorik olarak 5Gbps hızlarına çıkabilen USB 3.0'ın daha yaygın bir kullanım imkanı bulması da Thunderbolt'un hedef kitlesini kısıtladı. Bununla birlikte Intel'in teknoloji üzerinde çalışmaları devam ediyor.

NAB 2013 görüntüleme teknolojileri fuarında dün bir tanıtım gerçekleştiren Intel, Thunderbolt teknolojisinin yeni neslini canlı demolarla katılımcılara sergiledi.

Falcon Ridge kod adı verilen yüksek hızlı aktarım teknolojisi ile Thunderbolt artık 20Gbps teorik hızlarına kadar aktarım imkanı sunabilecek. Ayrıca iki kanal üzerinden simültane olarak hem 4K görüntü aktarımı hem de 4K içerik görüntüleme mümkün olacak.

Arabirimde yer alacak yeni Thunderbolt kontrolcüsü ise Intel'in Haswell mimarisini temel alan 4. nesil Core işlemci ailesi ile de entegre olacak. Önceki Cactus Ridge kontrolcüsü üzerine ise yerleşik DP ekranlara bağlandığında DisplayPort 1.2 yeteneği, gelişmiş güç yönetimi ve materyal maliyetinde azalma gibi iyileştirmeler sunacak.

Yeni nesil Thunderbolt teknolojisinin yıl sonuna doğru üretime başlayarak 2014 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Intel, 200'den fazla firmaya teknolojisini lisanslamış durumda ve ilerleyen aylarda daha ince kablolar, uyumlu yeni cihazlar pazarda olacak. 

Geriye dönük uyum da sunan teknoloji, canlı demoda 1200Mbps aktarım hızlarına çıkmayı başardı.

http://appleinsider.com/articles/13/04/08/intel-announces-next-gen-thunderbolt-with-4k-resolution-support-coming-in-2014 Yorum Yaz
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oem84 6 yıl en beğenilen
usb 2.0 480 m/s
usb 3.0 5 gb/s
s burda saat heralde...
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DH Misafiri 6 yıl
@oem84 oradaki değerler Mb/s (megabit/saniyedir) Gb/s ise (gigabit/saniye) dir ve bu değerler teorik ulaşılabilen en yüksek hızlardır.
Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. :)
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OverClocK1ng 6 yıl
oem84
USB2.0 480Mbit/s , USB3.0 5Gb/s. S=burada saat herhalde...

Doğru konuşmak gerekirse neredeyse haklı olduğunu söyleyebilirim.
USB2.0 ın hızı 480 Mbit yani 480/8 = 60 Megabyte saniye. (kısaltma yerine açık olarak yazdım ki anlaşılsın.)
Bu kadar yıldır her türden flash belleğim oldu. Her zaman da en hızlılarını kullandım. Şu an kullandığımda dahi USB2.0 da 33-34 Megabyte saniye üzerini bir kere dahi görmedim.
60 Megabyte saniyeymiş. O 480 Megabit teori hızı anca teoride.
272 Megabit'in üzeri sallamasyon...
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dockhanger 6 yıl
eski teknoloji al 1 ay sonra yenisi bu daha hızlı ona ayrı para ver bildiğin sömürü sistemi zincirleri
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milyondabir 6 yıl
e sata usb 3 den hızlı biliyordum bir yanlış var sanırım.
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aozgec 6 yıl
oem84
usb 2.0 480 m/susb 3.0 5 gb/ss burda saat heralde...

rakamların 8'e bölcen :) o zaman accık daha mantıklı olacak. bir de bunlar teorik hızlar. iki hd arasında bu rakamları yakın/orta/uzun gelecekte görmeniz ne kadar münkün bilmiyorum.
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northwood 6 yıl
usb 3.0 çıktı 5 GB/s
thunderbolt'un şu andaki versiyonu 10 GB/s
bundan bir kaç ay önce toplanan USB 3.0 Promoter Group da zaten 2013 'ün yarısı gibi usb 3.0 'ın ikinci neslini 2013'ün ortaları gibi geliştirmeleri tamamlaması bekleniyor ve 2014'de son kullanıcıya sunulması beklenirken 10 GB/s hız sunması bekleniyor.
thunderbolt ise 20 GB/s 'e kolları sıvamış.
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unicorneo 6 yıl
SATA ölmüş ağlayanı yok. Siz açın veriyolunu harddiskler yetişmeye çalışsın. Tam tersi olmasın!
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V4LKyR 6 yıl
oem84
usb 2.0 480 m/susb 3.0 5 gb/ss burda saat heralde...

Çok ince... :)
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HumbiGumbi 6 yıl
oem84
usb 2.0 480 m/susb 3.0 5 gb/ss burda saat heralde...

bildiğim kadarıyla aktarım hızı mb değil mbit yada gbit cinsinden ama güzel espri olmuş :)
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CommandPrompt 6 yıl
oem84
usb 2.0 480 m/susb 3.0 5 gb/ss burda saat heralde...

bu mesajın neyine gülüyorsunuz einsteinler onu anlayalım önce...
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