Intel'in yeni nesil Thunderbolt teknolojisi 20Gbps hızlara kadar çıkabilecek





Intel'in Apple ile birlikte 2011 yılında tanıttığı ve teorik olarak 10Gbps hızlarında veri transferi sunan Thunderbolt aktarım teknolojisi ilk olarak MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkmış ve bugüne kadar pek çok firmanın desteğini arkasına almıştı.





Ancak yüksek maliyetler nedeniyle Thunderbolt teknolojisi son kullanıcıdan ziyade profesyonellere hitap eden bir teknoloji oldu. Teorik olarak 5Gbps hızlarına çıkabilen USB 3.0'ın daha yaygın bir kullanım imkanı bulması da Thunderbolt'un hedef kitlesini kısıtladı. Bununla birlikte Intel'in teknoloji üzerinde çalışmaları devam ediyor.





NAB 2013 görüntüleme teknolojileri fuarında dün bir tanıtım gerçekleştiren Intel, Thunderbolt teknolojisinin yeni neslini canlı demolarla katılımcılara sergiledi.





Falcon Ridge kod adı verilen yüksek hızlı aktarım teknolojisi ile Thunderbolt artık 20Gbps teorik hızlarına kadar aktarım imkanı sunabilecek. Ayrıca iki kanal üzerinden simültane olarak hem 4K görüntü aktarımı hem de 4K içerik görüntüleme mümkün olacak.





Arabirimde yer alacak yeni Thunderbolt kontrolcüsü ise Intel'in Haswell mimarisini temel alan 4. nesil Core işlemci ailesi ile de entegre olacak. Önceki Cactus Ridge kontrolcüsü üzerine ise yerleşik DP ekranlara bağlandığında DisplayPort 1.2 yeteneği, gelişmiş güç yönetimi ve materyal maliyetinde azalma gibi iyileştirmeler sunacak.





Yeni nesil Thunderbolt teknolojisinin yıl sonuna doğru üretime başlayarak 2014 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Intel, 200'den fazla firmaya teknolojisini lisanslamış durumda ve ilerleyen aylarda daha ince kablolar, uyumlu yeni cihazlar pazarda olacak.





Geriye dönük uyum da sunan teknoloji, canlı demoda 1200Mbps aktarım hızlarına çıkmayı başardı.

http://appleinsider.com/articles/13/04/08/intel-announces-next-gen-thunderbolt-with-4k-resolution-support-coming-in-2014