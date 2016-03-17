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Intel'in yeni ortaklığı Siri'yi masaüstüne getirebilir

Sensory ile ortaklığıyla birlikte kendi yonga setlerine ses tanıma özelliği ekleyecek Intel'in bu hamlesi, dijital asistanını masaüstüne taşıma planları yapan Apple'ın işine yarayacak.
3 yıl
3,6b
1
10
İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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Intel, Sensory ile gerçekleştireceği ortaklık sayesinde kendi SoC mikroçiplerine ses tanıma özelliği ekliyor. Intel'in Skylake, Anniedale, Broxton, Broadwell ve Merrifield SoC'larını kullanan herhangi bir üretici Sensory’nin TrulyHandsfree konuşma tanıma özelliklerine sahip olabilecek. Sensory, TrulyHandsfree özellikli SoC'ların doğrudan Intel tarafından gönderileceğini söylüyor.
Teknoloji sadece “Hey Siri” veya “Okay Google” gibi anahtar kelimelerle ses tanıma motorunu uyandıran tescilli bir "düşük güç ses algılama" özelliğine sahip. Sensory ayrıca arka plan gürültüsünün çok olduğu zamanlarda TrulyHandsfree'nin doğru sonuç verdiğini söylüyor. Sensory CEO'su Todd Mozer, "En son yonga setlerinde TrulyHandsfree özelliği sunmak için Intel ile birlikte çalışarak, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon üreticilerine, arama veya diğer işlevlerde kullanabilecekleri düşük güç tüketimine sahip "sürekli dinlemede" bir ses tanıma çözümü sunuyoruz" dedi.
Açıkça belirtilmiş olmasa da bu, masaüstü cihazlara Siri işlevselliğini taşımak isteyen Apple'ın önündeki engelleri azaltmaya yönelik bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Siri'nin önümüzdeki sonbaharda masaüstü platformına geleceğini duymuştuk ancak bunun nasıl sağlanacağı konusunda hiçbir detaya sahip olamamıştık.
Bu hamle zaten masaüstünde veya bir başka formda dijital asistana sahip olan Google ve Microsoft karşısında Apple'ın daha rekabetçi bir hale gelmesini sağlayacak. TrulyHandsfree'nin avantajlarından yararlanacak geniş Intel SoC ailesiyle birlikte Apple, donanım güncellemeleriyle dijital asistanı Siri'yi masaüstü serisinin geneline taşıyabilecek.

http://thenextweb.com/apple/2016/03/17/intel-socs-now-capable-of-siri-integration/ Yorum Yaz
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chtsydn 3 yıl
Mevzuyu tam anlayamadım biri açıklayabilir mi? W10 laptopumda hey cortana deyince açılıyor mesela burada anlatılan farklı bişey mi?
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mehmedaltair 3 yıl chtsydn
chtsydn
Mevzuyu tam anlayamadım biri açıklayabilir mi? W10 laptopumda hey cortana deyince açılıyor mesela burada anlatılan farklı bişey mi?

Normalde işlemci ses tanımlama için sürekli bir thread açıp çalıştırıyor ve işlemciye belirli bir yük biniyor. Ama bu şekilde işlemciye 0 yükle ve belirli bir durum olduğu için çok daha az enerji tüketimiyle ek işlemci üzerinden ses tanımlama yapılıyor.

Apple'ın şu m8 m9 diye bahsedilen işlemcileri buna en güzel örnek. Sensörlerden gelen verileri direk a8/a9 ile de işleyebilirler ama sadece bu iş için yapılan işlemcinin belki 10 belki 20 katı enerji harcar üstüne işlemci gücünden de çalar.
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murat-smsk 3 yıl
Yakında siri sesli olarak evdeki eşyaları kontrol edecek
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There goes your life 3 yıl
windows da bir iş görmez
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join4freee 3 yıl
Intel'in kullanmayı planladığı bir teknolojiyi sadece Apple'a ait olacakmış gibi haber yapmak, sitenin kalitesinin ve tarafsızlığının sorgulanmasına neden olur.
Böyle haberlerle daha önce de karşılaştığım için bu yorumu yapmak zorunluluğunu hissettim...
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theJuDGe_41 3 yıl join4freee
join4freee

Intel'in kullanmayı planladığı bir teknolojiyi sadece Apple'a ait olacakmış gibi haber yapmak, sitenin kalitesinin ve tarafsızlığının sorgulanmasına neden olur.
Böyle haberlerle daha önce de karşılaştığım için bu yorumu yapmak zorunluluğunu hissettim...

Çünkü Sensory'e sadece macbook ve mac pro bilgisayarlarda yer verilecek.
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abraxsas 3 yıl
Windows'a gelse müthiş olurdu.
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kadirirdem 3 yıl
gelirse güzel olur hatta windows'a gelsin....
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36 3 yıl
Gelsin gelsin lazım bize o :)
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siri, intel ve
7 etiket daha soc ses tanıma sensory speech recognition İşlemci Donanım Onur Seven
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