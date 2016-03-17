Intel'in yeni ortaklığı Siri'yi masaüstüne getirebilir

Intel, Sensory ile gerçekleştireceği ortaklık sayesinde kendi SoC mikroçiplerine ses tanıma özelliği ekliyor. Intel'in Skylake, Anniedale, Broxton, Broadwell ve Merrifield SoC'larını kullanan herhangi bir üretici Sensory’nin TrulyHandsfree konuşma tanıma özelliklerine sahip olabilecek. Sensory, TrulyHandsfree özellikli SoC'ların doğrudan Intel tarafından gönderileceğini söylüyor.

Teknoloji sadece “Hey Siri” veya “Okay Google” gibi anahtar kelimelerle ses tanıma motorunu uyandıran tescilli bir "düşük güç ses algılama" özelliğine sahip. Sensory ayrıca arka plan gürültüsünün çok olduğu zamanlarda TrulyHandsfree'nin doğru sonuç verdiğini söylüyor. Sensory CEO'su Todd Mozer, "En son yonga setlerinde TrulyHandsfree özelliği sunmak için Intel ile birlikte çalışarak, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon üreticilerine, arama veya diğer işlevlerde kullanabilecekleri düşük güç tüketimine sahip "sürekli dinlemede" bir ses tanıma çözümü sunuyoruz" dedi.

Açıkça belirtilmiş olmasa da bu, masaüstü cihazlara Siri işlevselliğini taşımak isteyen Apple'ın önündeki engelleri azaltmaya yönelik bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Siri'nin önümüzdeki sonbaharda masaüstü platformına geleceğini duymuştuk ancak bunun nasıl sağlanacağı konusunda hiçbir detaya sahip olamamıştık.

Bu hamle zaten masaüstünde veya bir başka formda dijital asistana sahip olan Google ve Microsoft karşısında Apple'ın daha rekabetçi bir hale gelmesini sağlayacak. TrulyHandsfree'nin avantajlarından yararlanacak geniş Intel SoC ailesiyle birlikte Apple, donanım güncellemeleriyle dijital asistanı Siri'yi masaüstü serisinin geneline taşıyabilecek.

http://thenextweb.com/apple/2016/03/17/intel-socs-now-capable-of-siri-integration/