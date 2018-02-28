Vergi işlemleri internete taşındı: İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Nasıl kullanılır?

Vergi işlemlerin elektronik ortamda yapılması adına Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması hizmete girdi.

İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

İnteraktif Vergi Dairesi sayesinde vergi işlemleri online ortamda yapılabiliyor. Yapılan başvuru ve taleplerin hangi aşamada olduğu takip edilebiliyor. Bazı işlemler internet üzerinden başlatılıp sonlandırılabiliyor. Borçlar ve ceza ihbarnameleri görüntülenip ödenebiliyor. Ayrıca vergisel işlemlerle ilgili olarak sistem üzerinden dilekçe verilebiliyor.

İşlemlerin online ortama taşınması ile vatandaş zamandan kazanacak, hizmet kalitesi artacak ve kırtasiye malzemelerinin kullanılması azaltılacak.

İnteraktif Vergi Dairesi nasıl kullanılır? İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasını kullanmak için herhangi bir resmi başvuru gerekmiyor. Elektronik ortamdan erişim için kullanıcı kodu-şifresi olanlar veya e-devlet şifresi bulunanlar doğrudan giriş yapabiliyor. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayanlar da web site üzerinden sisteme kaydolarak şifre edinebiliyor. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller İnteraktif Vergi Dairesini ücretsiz olarak kullanabilir.

İnteraktif Vergi Dairesine buradan ulaşabilirsiniz.