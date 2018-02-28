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Vergi işlemleri internete taşındı: İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Nasıl kullanılır?

Hemen hemen tüm vergi işlemlerini online platforma taşıyan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması hizmete girdi. İnteraktif Vergi Dairesi nedir? İnteraktif Vergi Dairesi nasıl kullanılır?
1 yıl
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11
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vergi işlemlerin elektronik ortamda yapılması adına Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması hizmete girdi. 

İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

İnteraktif Vergi Dairesi sayesinde vergi işlemleri online ortamda yapılabiliyor. Yapılan başvuru ve taleplerin hangi aşamada olduğu takip edilebiliyor. Bazı işlemler internet üzerinden başlatılıp sonlandırılabiliyor. Borçlar ve ceza ihbarnameleri görüntülenip ödenebiliyor. Ayrıca vergisel işlemlerle ilgili olarak sistem üzerinden dilekçe verilebiliyor.

İşlemlerin online ortama taşınması ile vatandaş zamandan kazanacak, hizmet kalitesi artacak ve kırtasiye malzemelerinin kullanılması azaltılacak.

İnteraktif Vergi Dairesi nasıl kullanılır?

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasını kullanmak için herhangi bir resmi başvuru gerekmiyor. Elektronik ortamdan erişim için kullanıcı kodu-şifresi olanlar veya e-devlet şifresi bulunanlar doğrudan giriş yapabiliyor. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayanlar da web site üzerinden sisteme kaydolarak şifre edinebiliyor. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller İnteraktif Vergi Dairesini ücretsiz olarak kullanabilir.
İnteraktif Vergi Dairesine buradan ulaşabilirsiniz.

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EneRGy. 1 yıl en beğenilen
Para almaya gelince, hukumetimiz maşallah süper hizmet veriyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Burada yeni sunulan hizmet ile birlikte mükellefler vergisel yükümlülüklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler. Bu tip sistemlerin ilk devreye girmesinde bazı teknik sıkıntılar çıkabiliyor ama zamanla bu sorunlar çözülüyor. Bu yüzden eleştirirken biraz daha insaflı olmanızı rica ederim. Bu sistemleri tasarlayan insanlar yoğun mesai harcayarak büyük bir özveriyle bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Pek çok bürokratik, ekonomik, teknik vs. engellere rağmen...
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İl teber 1 yıl
Vergi cezası indirim talebi internete eklenmesi süper olmuş. Kaç haftadır üşeniyordum vergi dairesine gitmeye.
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EneRGy. 1 yıl en beğenilen
Para almaya gelince, hukumetimiz maşallah süper hizmet veriyor.
1 Yanıt Yanıtla +20
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kadirirdem 1 yıl EneRGy.
:D Haklısın.
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everyonelovebisco 1 yıl
sonunda suriyeli kardeşlerimize daha iyi hizmet edebilicem be
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the flying dutchman 1 yıl
"vergisel" kelimesini açıklar mısın editör?
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tobepeople 1 yıl
Biraz server kursunlar da öncelikle sistemleri çökmesin , her uygulamada daha fazla çöküyor işte, daha neyi bekliyorlar?
Ayrıca e-devlet yeterince güvenli mi? Neredeyse her şeyimiz orada , hacklendiğinde ne halt yapacağız misal android versiyonu çok kolay hacklenebilir hatta çoktan hacklenmiş de olabilir!
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LeonEyes 1 yıl
kayıt fln olunmuyor,hemen çökmüş
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BaatılRhymer 1 yıl
Eyvallahta o kadar çok vergi veriyoruz ki bu da çökmesin yoğunluktan. Bir daha da kurtaramazlar vergi bu; uykudan alınmadığı kaldida ondan diyorum
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balcis 1 yıl BaatılRhymer
yataklara uygulanabilir hocam keşke dile getirmeseydin.
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