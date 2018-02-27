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Oyun geliştiricilere KDV istisnası geliyor

Eğer teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan bir oyun geliştirme stüdyonuz varsa KDV muafiyeti alabilirsiniz. Meclise sunulan KDV kanun tasarısı ile ilgili değişiklikler haberimizde.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meclis’te görüşülmeye başlanacak olan Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısı teknoloji tarafında da bazı önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle oyun sektörüne büyük bir müjde var.

Oyun geliştirenlere KDV istisnası

25 maddeden oluşan kanun tasarısının bazı maddeleri teknoloji dünyasına da hitap ediyor. Yeni tasarıya göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Moleskine’den yazdığınızı kaydedebilen kalem"

Yani tüm oyun geliştiricileri kapsayan bir değişiklik değil ancak teknokentlerimizde önemli yapımlara imza atmış stüdyolar faaliyet gösteriyor. Ayrıca yeni bir stüdyo kurmak isteyenler ve KDV muafiyeti arayanlar böylelikle teknoloji geliştirme bölgelerini tercih edecektir. Kısaca bu maddenin teknoloji geliştirme bölgelerini hareketlendireceğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına da KDV istisnası getiriliyor. Böylelikle ülkemizde teknoloji geliştirmek isteyenler için maliyetlerin biraz daha düşürülmesi söz konusu olacak.

 

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/kdv-tasarisi-meclise-sevk-edildi/1075236 Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Hangi haber olursa olsun KDV görünce bana bişeyler oluyor.
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denizbay1 1 yıl
Dur şimdi ilk önce ürkütme ki, biraz gelişsin, sonra nasıl olsa geçirgeçlerimizi geçirgenleştirip geçirmişlerolsuna genişçe gireriz. Ürkütmeden ürkütmeden, haaah bak çok iyi oldu.

Abi ötv mi alırız?
Yav ötv de alırııız, göteve de alırııız. Sen dur hele bi ya.
Dur şimdi ilk önce ürkütme ki, biraz gelişsin, sonra nasıl olsa geçirgeçlerimizi geçirgenleştirip geçirmişlerolsuna genişçe gireriz. Ürkütmeden ürkütmeden, haa...
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hacı.basat 1 yıl
En basit açıklamayla oyun üreticisi devlete teşviğini istemeye gittiğinde teknokentte yeriniz yok deyip kapıdan çeviriyorlar, olay bundan ibarettir. Teknokentten yer almaksa işletmeniz için kiralık yada satılık yer tutmaya benzemiyor, insanın feleği şaşıyor.
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JeamBeam 1 yıl
Başımızdakilerin hiçbiri ne modern dünyadan , ne teknolojiden , ne know-how 'dan , ne iş geliştirme methodlarından haberdar değil. İnanılmaz bir çöküş içerisindeyiz. Kimse farkında değil ve alkış tutuluyor.
Herşeyin düzeninin değiştiği son 15 yılda ve özellikle son 10 yılda iş akışı , iş yapma biçimleri , ithalat - ihracat efsane şekilde yol değiştirmişken , gelen kdv güncelleme içeriğine bakıyoruz ve alakasız özellikler , hala esnaf - mahalle bakkalı kafası başka hiçbirşey yok.
Resmen karaborsa bir ülkede yaşıyoruz. Emin olun Türkiye'de verdiğimiz emeğin daha azı ile yurtdışında daha iyi bir yaşama sahip olabilirdik ama kim takar. İnşaat Ya Mümin!
Sene olmuş 2018 , yazılım , online teknolojiler almış yürümüş , tek tıkla sipariş veriyorsun kapında , millet artık evinden çalışıyor , freelance çalışma gibi bir iş sektörü almış yürümüş , sen bunların hepsini atlayıp , ne halta derman olduğu belli olmayan teknokentlerdeki firmaları savunuyorsun. Sonra da wix gibi firmalar gelir , senin Türk müşterilerinin parasını usd/tr paritesi ile alır gider yurtdışına sen de arkadan bakarsın.
Arkadaş bu kadar mı zor serbest çalışan (freelance olarak serbest meslek değil) kişilere özel bir basit usül vergisi çıkartmak, sadece marka tescili şartı getirip, sanal ofis açma şartı koymak ve stopajdan vs den mahrum tutmak , çünkü adamın sabit bir yeri olmaması gibi nedenlerden dolayı , ayrıca gelir vergisini düşürmek %5 lere , çünkü adam küçük , kendi ekmeğine bakıyor, ama olur mu freelance mi çalışıyorsun , sana sgk yok , ölsen umrumda değil geber , ha sgk mı istiyorsun , şirket aç , %18 kdv %20 gelir vergisi , %70 kira bedelinin stopajı , kısacası eğil ben arkada hallederim demek hangi akla mantığa sığıyor. Bırakın yurtdışına satalım diyorsun , hooooooooop paypal yasak.
Allahım 32 yaşındayım kafayı yiyeceğim , resmen tımarhaneye döndük.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mianfei 1 yıl JeamBeam
JeamBeam
Başımızdakilerin hiçbiri ne modern dünyadan , ne teknolojiden , ne know-how 'dan , ne iş geliştirme methodlarından haberdar değil. İnanılmaz bir çöküş içerisindeyiz. Kimse farkında değil ve alkış tutuluyor.
Herşeyin düzeninin değiştiği son 15 yılda ve özellikle son 10 yılda iş akışı , iş yapma biçimleri , ithalat - ihracat efsane şekilde yol değiştirmişken , gelen kdv güncelleme içeriğine bakıyoruz ve alakasız özellikler , hala esnaf - mahalle bakkalı kafası başka hiçbirşey yok.
Resmen karaborsa bir ülkede yaşıyoruz. Emin olun Türkiye'de verdiğimiz emeğin daha azı ile yurtdışında daha iyi bir yaşama sahip olabilirdik ama kim takar. İnşaat Ya Mümin!
Sene olmuş 2018 , yazılım , online teknolojiler almış yürümüş , tek tıkla sipariş veriyorsun kapında , millet artık evinden çalışıyor , freelance çalışma gibi bir iş sektörü almış yürümüş , sen bunların hepsini atlayıp , ne halta derman olduğu belli olmayan teknokentlerdeki firmaları savunuyorsun. Sonra da wix gibi firmalar gelir , senin Türk müşterilerinin parasını usd/tr paritesi ile alır gider yurtdışına sen de arkadan bakarsın.
Arkadaş bu kadar mı zor serbest çalışan (freelance olarak serbest meslek değil) kişilere özel bir basit usül vergisi çıkartmak, sadece marka tescili şartı getirip, sanal ofis açma şartı koymak ve stopajdan vs den mahrum tutmak , çünkü adamın sabit bir yeri olmaması gibi nedenlerden dolayı , ayrıca gelir vergisini düşürmek %5 lere , çünkü adam küçük , kendi ekmeğine bakıyor, ama olur mu freelance mi çalışıyorsun , sana sgk yok , ölsen umrumda değil geber , ha sgk mı istiyorsun , şirket aç , %18 kdv %20 gelir vergisi , %70 kira bedelinin stopajı , kısacası eğil ben arkada hallederim demek hangi akla mantığa sığıyor. Bırakın yurtdışına satalım diyorsun , hooooooooop paypal yasak.
Allahım 32 yaşındayım kafayı yiyeceğim , resmen tımarhaneye döndük.

Güzel mesaj. Bende freelance tutunmaya çalışıyorum ne yapıyorsunuz hangi sitelerden çalışıyorsunuz ?
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Akasha_Ether 1 yıl
bu zaten var. hatta bu yüzden teknoparklar, teknokentler kiralanmış boş ofislerle dolu.
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maximus8282 1 yıl
Muhasebe de çalışan biri varsa aydınlatsın ama zaten aldığınız benzinden cep telefonuna kadar herşeyi şirket üzerine alınca vergi iadesi oluyor diye biliyorum. Bu zaten bütün şirketler için geçerli değil mi?
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emre1393 1 yıl
O da bir şey mi, saç ektiren kel Araplara da KDV sıfırlandı.
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FatihAsl 1 yıl emre1393
aynı zamanda kalp nakli yaptıran ingilizlere de KDV sıfırlandı
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smart1978 1 yıl
Sirket arabalarina ve o sirketin benzinine ( ulasim giderlerindeki vergiler )
Elektrik su vs sirketi ile ilgili tum vergiler de istisna olmayacagi icin bos birsey olacaktir .
Devlet in dolayli ve turlu turlu vergileri tum dunyaya ibretliktir ....
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General. 1 yıl
Hadi canım daha neler, bunlar oy kaybetmek istiyor herhalde.
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redoracle 1 yıl
Yediğimiz içtiğimiz en basit şeylerden bile kdv(ekmek vs),ötv(meyveli soda,limonata,gazoz vs) alınırken çok gerekli olmuş hakketen.
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Dexter Morgan 1 yıl
Taleworlds açısından iyi haber
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FrknEgeOztrk 1 yıl
Geliştirilen oyun ve yazılımlara sanırım. Diğer türlü ise zaten tüm küçük ve orta ölçekli şirketlerde şirket gideri göstererek kdv den kaçırıyorlar.
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