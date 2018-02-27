Oyun geliştiricilere KDV istisnası geliyor

Meclis’te görüşülmeye başlanacak olan Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısı teknoloji tarafında da bazı önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle oyun sektörüne büyük bir müjde var.

Oyun geliştirenlere KDV istisnası

25 maddeden oluşan kanun tasarısının bazı maddeleri teknoloji dünyasına da hitap ediyor. Yeni tasarıya göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor.

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Yani tüm oyun geliştiricileri kapsayan bir değişiklik değil ancak teknokentlerimizde önemli yapımlara imza atmış stüdyolar faaliyet gösteriyor. Ayrıca yeni bir stüdyo kurmak isteyenler ve KDV muafiyeti arayanlar böylelikle teknoloji geliştirme bölgelerini tercih edecektir. Kısaca bu maddenin teknoloji geliştirme bölgelerini hareketlendireceğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına da KDV istisnası getiriliyor. Böylelikle ülkemizde teknoloji geliştirmek isteyenler için maliyetlerin biraz daha düşürülmesi söz konusu olacak.