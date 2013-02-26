Internet Explorer 10'un son sürümü Windows 7 kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı

Geride bıraktığımız yılın kasım ayı içerisinde Windows 7 için ön izleme sürümü yayınlanan İnternet Explorer 10'un son sürümü de nihayet Windows 7 kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.





Tarayıcının son ön izleme sürümünü kullanan Windows 7 kullanıcıları Internet Explorer 10'a ilk ulaşanlar arasında yerini alacakken, güncelleme diğer kullanıcılara önümüzdeki haftalarda otomatik olarak tamamen ulaşmış olacak. Halihazırda Windows 8 kullanıcılarının geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana kullandığı Internet Explorer 10, Windows 7 kullanıcılara gelişmiş bir JavaScript performansı vaat ederken; yazım kontrolü, otomatik düzeltmeler ve gelişmiş web standartlarında %60'lık bir artışı da beraberinde getiriyor.





Tasarım anlamında Internet Explorer 9'dan çok da farklı olmayan Internet Explorer 10'da taşınabilir bilgisayarlar için GPU kullanımı azaltılarak güç tüketimi konusunda birtakım düzeltmelere de yer verilirken, gerçek web sayfalarında eski sürüme göre %20'lik bir artış yaşandığı da belirtiliyor. Microsoft'un Internet Explorer 10 ile birlikte Window 7 kullanıcılarını ne denli memnun edeceğini ise, ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/02/26/ie10-for-windows-7-globally-available-for-consumers-and-businesses.aspx