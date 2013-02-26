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Internet Explorer 10'un son sürümü Windows 7 kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı

6 yıl
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Tarayıcılar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Internet Explorer 10'un son sürümü Windows 7 kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı
Geride bıraktığımız yılın kasım ayı içerisinde Windows 7 için ön izleme sürümü yayınlanan İnternet Explorer 10'un son sürümü de nihayet Windows 7 kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.

Tarayıcının son ön izleme sürümünü kullanan Windows 7 kullanıcıları Internet Explorer 10'a ilk ulaşanlar arasında yerini alacakken, güncelleme diğer kullanıcılara önümüzdeki haftalarda otomatik olarak tamamen ulaşmış olacak. Halihazırda Windows 8 kullanıcılarının geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana kullandığı Internet Explorer 10, Windows 7 kullanıcılara gelişmiş bir JavaScript performansı vaat ederken; yazım kontrolü, otomatik düzeltmeler ve gelişmiş web standartlarında %60'lık bir artışı da beraberinde getiriyor. 

Tasarım anlamında Internet Explorer 9'dan çok da farklı olmayan Internet Explorer 10'da taşınabilir bilgisayarlar için GPU kullanımı azaltılarak güç tüketimi konusunda birtakım düzeltmelere de yer verilirken, gerçek web sayfalarında eski sürüme göre %20'lik bir artış yaşandığı da belirtiliyor. Microsoft'un Internet Explorer 10 ile birlikte Window 7 kullanıcılarını ne denli memnun edeceğini ise, ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz.  

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/02/26/ie10-for-windows-7-globally-available-for-consumers-and-businesses.aspx Yorum Yaz
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ShotgunPadre 6 yıl en beğenilen
baslik kamyondan kurekle internet explorer atiyorlarmis gibi
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ALLAME.1 4 yıl
Yorumlara bakıp deneme kararı aldım.
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OverClocK1ng 6 yıl
erci501
şimdi bize iyilik yaptıklarını mı zannediyorlar. sanki çok özel bir tarayıcı gibi windows7 ye verme sonra büyük bir hediye gibi sunmaya çalış. En son 1 yıl önce bilgisayarıma format attıktan sonra chrome yükleyebilmek için kullanmıştım internet explorer ı :)

Ya arada kullanıyorum. O da Chrome da giriş yaptığım bir sitede başka bir hesabım daha var. Ondan çıkmamak için 2. hesabı IE ile açıyorum.
Hızlı olmasına hızlı ama takoz gibi browser. Ne eklentisi var, ne bir şeyi. Tam bir takoz. İsterse 2 kat hızlı olsun, beş para etmez gözümde...
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BoRaXiN 6 yıl
Ben yükledim win 7 için IE10, gayet güzel.
Hem chrome hem IE10 kullanıyorum, IE10 hoşuma gitti, gayet güzel ve hızlı
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FlyingUnderpants 6 yıl
Valla çocukluğumdan beri o kadar alışmışım ki IE'a vazgeçemiyorum. Chrome veya Mozilla fln kurdum, hepsi var ama yine de IE kullanıyorum.
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28tatar 6 yıl
Zamanında çok direnmiştim IE'da kalmak için fakat en sonunda chrome'a geçiş yaptım. Windows 8'de bi nebze daha iyi gerçi performansı.
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Rangle 6 yıl
StageTR
Merak ettim kurdum şaka maka diğer IE sürümlerine göre hissedilebilir artış var.Ama gene chrome ile kıyaslanamaz.

Yazmayı unutmuşum indirmek isteyenler için windows.microsoft.com/...
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Rangle 6 yıl
Merak ettim kurdum şaka maka diğer IE sürümlerine göre hissedilebilir artış var.Ama gene chrome ile kıyaslanamaz.
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umutarslan.com 6 yıl
Celtic Warrior
Baktılar Windows 8 satmıyor. Windows 7e sürelim demişlerdir.





win8de ie10 beraber geliyor sanırım...
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DH Misafiri 6 yıl
Buton, liste efektleri, metinlerin kalınlığı özellikle Windows 8'de çok güzel
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mehmednaim 6 yıl
Beklememek için;

Microsoft

sayfasından indirebilirsiniz. Türkçe versiyonu da var
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genc34 6 yıl
chrome akar aga
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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ZenithSoole 6 yıl
IE 10 haricinde hiçbir IE işe yaramaz.Ama IE 10 çok hızlı denemeden teorik olarak konuşmayalım.Ama hala Bi Chrome değil.Fakat eskisine göre çok iyi...Ama mobil IE 10 a sözüm yol süper Bi şey...
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