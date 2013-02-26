Internet Explorer 10'un son sürümü Windows 7 kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı

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Geride bıraktığımız yılın kasım ayı içerisinde Windows 7 için ön izleme sürümü yayınlanan İnternet Explorer 10'un son sürümü de nihayet Windows 7 kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.
Tarayıcının son ön izleme sürümünü kullanan Windows 7 kullanıcıları Internet Explorer 10'a ilk ulaşanlar arasında yerini alacakken, güncelleme diğer kullanıcılara önümüzdeki haftalarda otomatik olarak tamamen ulaşmış olacak. Halihazırda Windows 8 kullanıcılarının geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana kullandığı Internet Explorer 10, Windows 7 kullanıcılara gelişmiş bir JavaScript performansı vaat ederken; yazım kontrolü, otomatik düzeltmeler ve gelişmiş web standartlarında %60'lık bir artışı da beraberinde getiriyor.
Tasarım anlamında Internet Explorer 9'dan çok da farklı olmayan Internet Explorer 10'da taşınabilir bilgisayarlar için GPU kullanımı azaltılarak güç tüketimi konusunda birtakım düzeltmelere de yer verilirken, gerçek web sayfalarında eski sürüme göre %20'lik bir artış yaşandığı da belirtiliyor. Microsoft'un Internet Explorer 10 ile birlikte Window 7 kullanıcılarını ne denli memnun edeceğini ise, ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz.
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/02/26/ie10-for-windows-7-globally-available-for-consumers-and-businesses.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya arada kullanıyorum. O da Chrome da giriş yaptığım bir sitede başka bir hesabım daha var. Ondan çıkmamak için 2. hesabı IE ile açıyorum.
Hızlı olmasına hızlı ama takoz gibi browser. Ne eklentisi var, ne bir şeyi. Tam bir takoz. İsterse 2 kat hızlı olsun, beş para etmez gözümde...
Hem chrome hem IE10 kullanıyorum, IE10 hoşuma gitti, gayet güzel ve hızlı
Yazmayı unutmuşum indirmek isteyenler için windows.microsoft.com/...
win8de ie10 beraber geliyor sanırım...
Microsoft
sayfasından indirebilirsiniz. Türkçe versiyonu da var
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