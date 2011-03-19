Internet Explorer 9'un 64-bit versiyonu 32-bit'e göre ciddi oranda daha yavaş

Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Internet Explorer 9, 24 saat içerisinde 2.3 milyon kez indirilerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Artan tarayıcı rekabeti karşısında pozisyonunu güçlendirmek isteyen Microsoft'un ciddi bir yatırımla geliştirdiği 9. sürümü ile Internet Explorer, Chrome ve Firefox'a karşı artık daha güçlü.

Hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları yayınlanan Internet Explorer 9 ile yapılan testler, 64-bit olan versiyonunun ciddi şekilde daha yavaş olduğunu ortaya koyuyor, peki ama neden ? Internet Explorer 8 ile kıyaslandığında Internet Explorer 9 yeni bir betik (script) çevirmeni ile geliyor ancak 32-bit ve 64-bit versiyonları arasında performansı farkı yaratan önemli bir fark bulunuyor.

Internet Explorer 9'un 32-bit versiyonu aynı zamanda betikleri çalıştırmadan önce makine koduna dönüştüren Just In Time (JIT) betik derleyicisine de sahip. Ancak aynı derleyici, Internet Explorer 9'un 64-bit versiyonunda bulunmuyor dolayısıyla SunSpider gibi uygulamalarda veya betik ağırlıklı sitelerde 32-bit versiyon, 64-bit'e kıyasla ortalama 4 kata varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor.

Bu testte düşük skor daha yüksek performans anlamına geliyor.