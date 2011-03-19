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Internet Explorer 9'un 64-bit versiyonu 32-bit'e göre ciddi oranda daha yavaş

8 yıl
35,1b
1
40
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet Explorer 9'un 64-bit versiyonu 32-bit'e göre ciddi oranda daha yavaş
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Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Internet Explorer 9, 24 saat içerisinde 2.3 milyon kez indirilerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Artan tarayıcı rekabeti karşısında pozisyonunu güçlendirmek isteyen Microsoft'un ciddi bir yatırımla geliştirdiği 9. sürümü ile Internet Explorer, Chrome ve Firefox'a karşı artık daha güçlü.

Hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları yayınlanan Internet Explorer 9 ile yapılan testler, 64-bit olan versiyonunun ciddi şekilde daha yavaş olduğunu ortaya koyuyor, peki ama neden ? Internet Explorer 8 ile kıyaslandığında Internet Explorer 9 yeni bir betik (script) çevirmeni ile geliyor ancak 32-bit ve 64-bit versiyonları arasında performansı farkı yaratan önemli bir fark bulunuyor.

Internet Explorer 9'un 32-bit versiyonu aynı zamanda betikleri çalıştırmadan önce makine koduna dönüştüren Just In Time (JIT) betik derleyicisine de sahip. Ancak aynı derleyici, Internet Explorer 9'un 64-bit versiyonunda bulunmuyor dolayısıyla SunSpider gibi uygulamalarda veya betik ağırlıklı sitelerde 32-bit versiyon, 64-bit'e kıyasla ortalama 4 kata varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor.  

Internet Explorer 9'un 64-bit versiyonu 32-bit'e göre ciddi oranda daha yavaş
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Bu testte düşük skor daha yüksek performans anlamına geliyor.

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DH Misafiri 8 yıl
opera her türlü ezer bence. mozilladan nefret ediyorum
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inuY 8 yıl

DH Misafiri

opera her türlü ezer bence. mozilladan nefret ediyorum


Firefox = V for Vendetta.
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EnergyBlue 8 yıl
Mıcrosoft IE'yi geliştirmeyi bir türlü beceremiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
java runtime environment ihtiyaç duyan sayfaları açmıyor, nasıl bir rezalettir hayret wallahi.
bravo microsoft yine zoru başarmıssın.
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joyberk 8 yıl
windows7 64bit üzerinde sadece 64bitlik IE9 zavazingosu kurulabiliyor.
Kurulum tamamlandıktan sonra windows ÇÖKTÜ!
Sıkıysa IE9 kurun !
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Windows10 8 yıl
bu haber doğru çünkü chakra sadece 32bit için geliştirildi.
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datura 8 yıl
Neden kimse Opera'dan bahsetmemiş, çok ilginç.. bence Opera ve Chrome başa güreşir. Firefox çok iyi, ilk çıktığı günden beri kullanırım ve etrafta herkes IE kullandığından o yıllarda çok mücadelesini verdim. Ama şu da bir gerçek ki, Firefox eski firefox değil. Oldukça hantallaştı, büyüdü. (versiyon 3 için konuşuyorum, 4'ün nihai versiyonuna bakmak lazım yakında).
Ben development için elimin altında Firefox bulundurmaya ve kullanmaya devam etsem de, gündelik Internet kullanımımda yalnızca SRWare Iron (Chrome tabanlı bir browser) ve Opera açıyorum sadece. Yıllardan beri en az kaynak kullanımı ve en iyi performans çoğunlukla Opera'da, bu da benim için önemli olan kriter.
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cagdas70 8 yıl

datura

Neden kimse Opera'dan bahsetmemiş, çok ilginç.. bence Opera ve Chrome başa güreşir. Firefox çok iyi, ilk çıktığı günden beri kullanırım ve etrafta herkes IE kullandığından o yıllarda çok mücadelesini verdim. Ama şu da bir gerçek ki, Firefox eski firefox değil. Oldukça hantallaştı, büyüdü. (versiyon 3 için konuşuyorum, 4'ün nihai versiyonuna bakmak lazım yakında).
Ben development için elimin altında Firefox bulundurmaya ve kullanmaya devam etsem de, gündelik Internet kullanımımda yalnızca SRWare Iron (Chrome tabanlı bir browser) ve Opera açıyorum sadece. Yıllardan beri en az kaynak kullanımı ve en iyi performans çoğunlukla Opera'da, bu da benim için önemli olan kriter.

Opera'nın kullanımı karmaşık ve pratik olmadığından çoğu kullanıcı tercih etmiyormuş. Yoksa dediğin gibi hız bakımından chrome'la kafa kafaya gidiyor.
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Batuist 8 yıl
firefox = özgürlük
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kadirkayik 8 yıl
chrome
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cagdas70 8 yıl
Chrome'un 64biti henüz yok. Fakat çakışan eklentilerde chrome kendi eklentilerini seçiyor. Diğerlerini kapatıyor. Fakat chrome eklentileri hep eski sürüm oluyor. Bu yüzden elle yeni sürümleri etkinleştirmek iyi daha iyi sonuç veriyor.

Ayrıca bende chrome'u tercih ediyorum.
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dreamblue35 8 yıl
chrome' un 64 bit versyonu yok herhalde
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FreeRun 8 yıl
en hızlısı chrome, güzel bir ayar ceker ve yüzlerce eklentisinden işinize yarayanıda dahil ettinizmi süper ötesi oluyorr..
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hacı.basat 8 yıl
Mozilla Firefox rakipsiz, 1 kere görüp, 5 dk kullanıp tekrar ie ye dönen kimseye restlamadım, kurup ayarları yapıp şeker gibi kullanın, ie falan bu ızdırabın sebebi nedir?
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Tolgá 8 yıl
salı günü tilki geliyor az kaldı
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