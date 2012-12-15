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Internet Explorer'da bulunan bir açık, fare hareketlerini izlemeye imkan veriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un güvenlik anlamında en çok eleştiri alan ve zaman içinde sürekli geliştirilen tarayıcısı Internet Explorer, halen hackerların hedefi olmaktan kurtulamadı. 

Internet Explorer'ın farklı versiyonlarında ortaya çıkan bir açık, kötü niyetli kişilere kullanıcının fare hareketlerini takip etme imkanı veriyor. 

Açık Spider.io adlı bir web analiz firması tarafından keşfedildi. IE6 ve IE10 arasında tüm versiyonları etkiliyor. 

Günümüzde key logger denen ve klavyeden tuş hareketlerini takip etmeye yarayan zararlı yazılım nedeniyle, bankacılık işlemleri gibi hassas konularda ekran klavyesine fare ile tıklayarak şifre girme şeklinde tedbirler alınmaya başlanmıştı. Ancak bu potansiyel tehdit bu yöntemi de riskli hale getiriyor. 

Açıktan yararlanmak isteyen hackerın, herhangi bir web sayfasında bir reklam alanı satın alarak kurbanın buna tıklamasını beklemesi yeterli. Bundan sonra fare hareketleri kayıt altına alınmaya başlıyor. Pencere açık kaldığı müddetçe, küçültülmüş olsa dahi izleme devam ediyor. 

Microsoft, bu tarz bir açık hakkında Ekim ayında uyarı yapmış olsa da henüz bir yama yayınlamadı. Kullanıcılar şüpheli ve kaynağı belli olmayan reklamlara tıklamamaları konusunda uyarılıyor. 

http://mashable.com/2012/12/14/hackers-track-mouse-movements-internet-explorer-vulnerability/ Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Sezmiştim zaten...
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karamanlii 6 yıl
arkadaşlar ben chrome yada mozallia açtığımda explorır devreye giriyor bundan nasıl kurtulabilirim ya :(
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E_Aydin35 6 yıl
"Ekim ayında bir uyarı yapılmış" ve biz şuan Aralık ayının ortasındayız..
Bu tür açıklar ve tehditler büyük zarar ve riskler arz ediyor. Sonra neden IE kullanılmıyor dersiniz...
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ssbrc 6 yıl
açığı kapatsalarda güncellesek
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MxFxOx 6 yıl
tarayıcı tabanlı iştelim sistemleri çıksada en azından özel işleri bunlarda yapsak yaptığın herşeyi kayıt altına alan bir bktan bir sistem var büyük firmalar yaptıklarımızı kaydetmekten vazgeçsinler herşey çözülür.
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darkaura 6 yıl
Ciddiyetsiz
Chrome ile açığa bile gerek yok. Google zaten chrome ile fare hareketin değil neyin var neyin yok herşeyi takip ediyor.

ama googlein banka hesaplarini hackleme gibi bir ihtimali yok. dunyayi ele gecircekler dersen windows isletim sisteminin kendisinden buyuk truva ati varmi.
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adam olun 6 yıl
sanal klavye güvenli sanırdık
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baysan240 6 yıl
depeche35
Sezmiştim zaten...


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Ciddiyetsiz 6 yıl
Chrome ile açığa bile gerek yok. Google zaten chrome ile fare hareketin değil neyin var neyin yok herşeyi takip ediyor.
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Barbaroscakir 6 yıl
Genelde şirketlerde, ofis ve okullarda internet explorer kullanılır..
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drdbre 6 yıl
Yıl neredeyse olacak 2013, hala internet expoler ve vasatlığı...
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Sezmiştim zaten...
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