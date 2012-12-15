Internet Explorer'da bulunan bir açık, fare hareketlerini izlemeye imkan veriyor





Microsoft'un güvenlik anlamında en çok eleştiri alan ve zaman içinde sürekli geliştirilen tarayıcısı Internet Explorer, halen hackerların hedefi olmaktan kurtulamadı.





Internet Explorer'ın farklı versiyonlarında ortaya çıkan bir açık, kötü niyetli kişilere kullanıcının fare hareketlerini takip etme imkanı veriyor.





Açık Spider.io adlı bir web analiz firması tarafından keşfedildi. IE6 ve IE10 arasında tüm versiyonları etkiliyor.





Günümüzde key logger denen ve klavyeden tuş hareketlerini takip etmeye yarayan zararlı yazılım nedeniyle, bankacılık işlemleri gibi hassas konularda ekran klavyesine fare ile tıklayarak şifre girme şeklinde tedbirler alınmaya başlanmıştı. Ancak bu potansiyel tehdit bu yöntemi de riskli hale getiriyor.





Açıktan yararlanmak isteyen hackerın, herhangi bir web sayfasında bir reklam alanı satın alarak kurbanın buna tıklamasını beklemesi yeterli. Bundan sonra fare hareketleri kayıt altına alınmaya başlıyor. Pencere açık kaldığı müddetçe, küçültülmüş olsa dahi izleme devam ediyor.





Microsoft, bu tarz bir açık hakkında Ekim ayında uyarı yapmış olsa da henüz bir yama yayınlamadı. Kullanıcılar şüpheli ve kaynağı belli olmayan reklamlara tıklamamaları konusunda uyarılıyor.

http://mashable.com/2012/12/14/hackers-track-mouse-movements-internet-explorer-vulnerability/