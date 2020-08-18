Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek

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Microsoft’un internet tarayıcısı macerası son dönemde pek de iyi gitti sayılmaz. İnternetin ilk dönemlerinde Explorer gezgini ile önemli bir paya sahip olan Microsoft; özellikle Firefox açık kaynak tarayıcısının etkisi ile birlikte payını yitirmeye başlamıştı. Chrome tarayıcısının sahneye çıkması ile birlikte de gerileme hızlandı.

Internet Explorer markasından vazgeçerek Edge adıyla yeni bir maceraya atılan Microsoft bununla beklentilerini karşılayamadı ve Chromium alt yapısında yeni bir Edge tarayıcısı geliştirdi. Haliyle ortada bir tarayıcı kalabalığı oluştu. Şimdi bunu sadeleştirmeye sıra geldi.

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Gelecek yıl veda ediyor

Gelen bilgilere göre Internet Explorer 11 tam bir yıl sonra yani 17 Ağustos 2021 tarihinde desteğini kaybedecek. Edge tarayıcısı ise 9 Mart 2021 tarihinde aynı akıbete uğrayacak. Sadece yeni Edge tarayıcısı içerisinde Internet Explorer modunun bir süre daha kullanımda kalacağı ve uyumlu sitelere bu şekilde erişilebileceği ifade ediliyor.

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Desteği kesilmesi ile birlikte Office 365, OneDrive, Outlook gibi pek çok çevrim içi hizmet tam fonksiyonlu çalışmayacak. Microsoft Teams Web sürümüne fonksiyonel erişimin ise Kasım ayında kesileceği belirtiliyor.

Microsoft bu süre zarfında kullanıcıları yeni Edge tarayıcısına geçirmeye teşvik edecek. Sonraki güncellemelerde yeni Edge tarayıcısı varsayılan olarak gelecek ve yeni piyasaya çıkacak Windows 10 cihazlarında da yeni Edge tarayıcısı olacak.

https://www.theverge.com/2020/8/17/21372487/microsoft-internet-explorer-11-support-end-365-legacy-edge

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