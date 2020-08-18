Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek

    Microsoft’un emektar iki internet tarayıcısı Internet Explorer 11 ve Edge bir yıl daha hayatına devam edecek. Sonrasında Microsoft teknik desteği kesmeyi planlıyor.
    3 gün
    3,2b
    1
    8
    Tarayıc...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un internet tarayıcısı macerası son dönemde pek de iyi gitti sayılmaz. İnternetin ilk dönemlerinde Explorer gezgini ile önemli bir paya sahip olan Microsoft; özellikle Firefox açık kaynak tarayıcısının etkisi ile birlikte payını yitirmeye başlamıştı. Chrome tarayıcısının sahneye çıkması ile birlikte de gerileme hızlandı.

    Internet Explorer markasından vazgeçerek Edge adıyla yeni bir maceraya atılan Microsoft bununla beklentilerini karşılayamadı ve Chromium alt yapısında yeni bir Edge tarayıcısı geliştirdi. Haliyle ortada bir tarayıcı kalabalığı oluştu. Şimdi bunu sadeleştirmeye sıra geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Chrome üzerinden arkadaşlarınızla piyano çalabilirsiniz

    Gelecek yıl veda ediyor

    Gelen bilgilere göre Internet Explorer 11 tam bir yıl sonra yani 17 Ağustos 2021 tarihinde desteğini kaybedecek. Edge tarayıcısı ise 9 Mart 2021 tarihinde aynı akıbete uğrayacak. Sadece yeni Edge tarayıcısı içerisinde Internet Explorer modunun bir süre daha kullanımda kalacağı ve uyumlu sitelere bu şekilde erişilebileceği ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Desteği kesilmesi ile birlikte Office 365, OneDrive, Outlook gibi pek çok çevrim içi hizmet tam fonksiyonlu çalışmayacak. Microsoft Teams Web sürümüne fonksiyonel erişimin ise Kasım ayında kesileceği belirtiliyor.

    Microsoft bu süre zarfında kullanıcıları yeni Edge tarayıcısına geçirmeye teşvik edecek. Sonraki güncellemelerde yeni Edge tarayıcısı varsayılan olarak gelecek ve yeni piyasaya çıkacak Windows 10 cihazlarında da yeni Edge tarayıcısı olacak.



    https://www.theverge.com/2020/8/17/21372487/microsoft-internet-explorer-11-support-end-365-legacy-edge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün en beğenilen
    Güle güle EdgeHTML. Bir devir kapandı heyt bee. Microsoft'un tarayıcı pazarından silindiğini de görecektik demek.



    Chromium tabanlı tarayıcıları hayatta kullanmam. iOS'te Safari, Windows'ta Firefox.
    Güle güle EdgeHTML. Bir devir kapandı heyt bee. Microsoft'un tarayıcı pazarından silindiğini de görecektik demek. Chromium tabanlı tarayıcıla...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (R S) 1 gün
    Masadan eksiliyor birer birer dostlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün
    Internet Explorer, eski eklentiler için güzel bir tarayıcıydı açıkçası ve bir o kadar da başımızı ağrıtan bir eklenti sistemine sahipti. 10 tane eklenti programlarla birlikte yüklenip sonra araç çubuğu olarak tüm pencereyi kaplarlardı. Ne günlerdi be! En azından Google gibi bizi pek dinlemezdi. xd
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 2 gün
    İE kapanırsa Chrome 'u nereden indireceğiz diye espiri yapılmamış halen
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RElS 3 gün
    Hele şükür.. Sonunda kurtuluyoruz gereksiz çalışan iexplorer hizmetlerinden.. Edge Chromium tarayıcısı cidden başarılı olmuş.. Windows 10 da Google Chrome a bir kez tıkladığınızda açılmama gibi bir sorun yaşanıyor. 7-8 kez tıklama yapınca açılıyor tarayıcı. Edge Chromium da bu sorun yok.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün en beğenilen
    Güle güle EdgeHTML. Bir devir kapandı heyt bee. Microsoft'un tarayıcı pazarından silindiğini de görecektik demek.



    Chromium tabanlı tarayıcıları hayatta kullanmam. iOS'te Safari, Windows'ta Firefox.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 gün
    Microsoft resmen zitliklar firmasi

    Office uygulamalari, skype, windows konusunda rakipsiz. Fakat diger urunlerde sifirlar

    Ya liderler, yada sonuncular. Ortasi yok resmen
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ambarad (Oğuz ) 3 gün
    Şu IE ve eski Edge çöplerini bir sonraki büyük güncellemede sistemden çıkarsınlar bi zahmet. İsteyen, desteğin biteceği tarihe kadar harici indirip kullansın. Bi türlü kurtulamadık. Sistemi saran, silmeye çalışınca sistemi sapıttıran tarayıcı mı olur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 3 gün
    Dünyanın en değerli şirketi olsan da, her bilgisayarda senin borun ötse de, işletim sistemine koyup herkesi kullanmaya zorlasan da; olmayınca olmuyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek Sonraki iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor 4 gün Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 4 gün Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek 4 gün Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor 4 gün 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda 4 gün Intel Avengers işlemcileri duyuruldu 4 gün Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu 4 gün Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı 4 gün DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde 4 gün iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir 4 gün 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı 4 gün Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi 4 gün Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız