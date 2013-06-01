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İnternet tarayıcısı üzerinden RAW fotoğraf işleme servisi: Pics.io

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet tarayıcısı üzerinden RAW fotoğraf işleme servisi: Pics.io
Ukranya'da bulunan John Shpika, Konstantin Shtondenko ve Vlad Tsepelev tarafından geliştirilen Pics.io isimli internet uygulaması, kullanıcıların RAW formatında çektikleri fotoğraf dosyalarını internet tarayıcısı üzerinde düzenlemelerine imkan veriyor.
Standart internet tarayıcıları üzerinden yapılan RAW işleme sürecinin, WebGL teknolojisi sayesinde bilgisayarların işlem gücünden yararlanılarak yapıldığı belirtiliyor. Amatör ya da profesyonel fotoğrafçıların RAW (Şimdilik Adobe DNG, daha sonra Nikon NEF ve Canon CR2) fotoğraf dosyalarını istedikleri her yerde işlemeleri için hazırlandığı belirtilen servis, içerisine yüklenen fotoğrafları Google Drive ya da benzeri dosya depolama servisleri üzerinde depoluyor. Oldukça sade bir ara yüz ve kolay kullanım özellikleriyle hazırlandığı görülen Pics.io servisinin, ücretsiz kullanıcılara aylık belirli sayıda fotoğraf düzenleme imkanı sağlayacağı, satın alınan premium üyeliği sayesinde ise sınırsız sayıda fotoğrafın işlenebileceği söyleniyor.
Gerekli finansman sağlanırsa önümüzdeki sene tam anlamıyla kullanıma geçeceği belirtilen ve şuan için kapalı denemeleri yapılan Pics.io servisi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://pics.io/hello Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Teknoloji bir flash kullanmaz
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Steve Jobs 5 yıl
Fikir guzel ama benim bilgisayar daha flash oyunlari kaldirmazken bunu hayatta calistirmaz
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