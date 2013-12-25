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İnternet trafiği için hazırlanan Mac uyumlu uygulama PeakHour, kısa bir süre için indirimde

5 yıl
399
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet trafiği için hazırlanan Mac uyumlu uygulama PeakHour, kısa bir süre için indirimde
OSX 10.6.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar modelleri için hazırlanan ve internet trafiğini gözler önüne seren faydalı uygulama PeakHour, yılbaşına özel olarak kısa bir süre için indirime girdi.
Digitician adlı geliştirici tarafından hazırlanan PeakHour, yüklendiği zaman Mac bilgisayar sistemlerinin üst barına yerleşiyor ve buradan internet / ağ trafiği hakkında ayrıntılı grafiklere sahip bilgiler (İndirme / yükleme) sunabiliyor. Ağa bağlı cihazlar için ayrı değerler sunabilen ve özellikle bu yapısıyla oldukça faydalı olduğu belirtilen uygulama, Apple'ın yeni Mac OS X 10.9 "Mavericks" işletim sistemine de destek veriyor. Bütün verilerini anlık olarak sunan PeakHour, aylık kota limiti belirlenmesine de imkan tanıyor ve oldukça basit bir kontrol / kurulum asistanıyla geliyor.
Daha önce 12,99$ fiyat etiketiyle satılan PeakHour uygulamasına an itibariyle 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id468946727?mt=12 Yorum Yaz
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