    Netflix'i reklamlı kullananların sayısı giderek artıyor ama lider hâlâ Amazon Prime Video

    Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max gibi dijital platformları reklamlı paketler üzerinden izleyenlerin sayısı giderek artıyor. Netflix bu konuda pazar payını büyütmüş olsa da zirve hâlâ Amazon'un.

    Netflix'i reklamlı kullananların sayısı giderek artıyor Tam Boyutta Gör
    İlk ortaya çıktıkları dönemde sadece abonelik ücretlerine bel bağlayan dijital platformlar, bugün artık reklam gelirlerini de başlıca gelir kalemlarine eklemiş durumda. Standart paketlerin fiyatları arttıkça, bu tarz reklamlı paketlere geçen kullanıcıların sayısı da artıyor. Nitekim paylaşılan son veriler, Netflix'i reklamlı kullananların sayısında kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor.

    Digital i'ın 2024'ün son çeyreğinden başlayıp 2025'in üçüncü çeyreğine kadar uzanan küresel raporuna göre, Netflix aboneleri arasında reklamlı paketi tercih edenlerin oranı yüzde 40'a yükseldi. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 14'lük bir artış anlamına geliyor. Bu da reklamlı kullanıcı sayısını büyütme konusunda Netflix'i ilk sıraya koyuyor. Ancak toplam reklamlı kullanıcı sayısına bakıldığında lider hâlâ Amazon Prime Video. Prime Video abonelerinin yüzde 82'si platformu reklamlı olarak kullanıyor.

    Disney+ ve HBO Max'i Reklamlı Kullananlar da Artıyor

    Digital i'ın raporuna bakıldığında, sadece Netflix'te değil, Disney+ ve HBO Max'te reklamlı paket kullananların oranının arttığı görülüyor. Disney+'ta reklamlı paketin kullanıcı oranı yüzde 9 artarken, HBO Max'te de yüzde 6'lık bir artış görülüyor. Bugün itibarıyla Disney+ kullanıcılarının yüzde 44'ü, HBO Max kullanıcılarının ise yüzde 28'i reklamlı paket kullanıyor.

    Tüm bunlar, platformdan bağımsız olarak giderek daha fazla kullanıcının reklamlı paketlere geçtiğini gösteriyor. Kullanıcılar, dijital platformların giderek artan toplam maliyetini düşürmek için reklamlara razı olurken, dijital platformlar da reklamlar sayesinde kendilerine alternatif bir gelir modeli oluşturuyor. Yani anlayacağınız, Netflix ilk duyurduğunda tepkiyle karşılanan bu strateji, bugün artık sektörün standardı hâline gelmiş durumda. Üstelik zaman geçtikçe daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor.

    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

