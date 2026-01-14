Netflix'i reklamlı kullananların sayısı giderek artıyor ama lider hâlâ Amazon Prime Video

Digital i'ın 2024'ün son çeyreğinden başlayıp 2025'in üçüncü çeyreğine kadar uzanan küresel raporuna göre, Netflix aboneleri arasında reklamlı paketi tercih edenlerin oranı yüzde 40'a yükseldi. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 14'lük bir artış anlamına geliyor. Bu da reklamlı kullanıcı sayısını büyütme konusunda Netflix'i ilk sıraya koyuyor. Ancak toplam reklamlı kullanıcı sayısına bakıldığında lider hâlâ Amazon Prime Video. Prime Video abonelerinin yüzde 82'si platformu reklamlı olarak kullanıyor.
Disney+ ve HBO Max'i Reklamlı Kullananlar da Artıyor
Digital i'ın raporuna bakıldığında, sadece Netflix'te değil, Disney+ ve HBO Max'te reklamlı paket kullananların oranının arttığı görülüyor. Disney+'ta reklamlı paketin kullanıcı oranı yüzde 9 artarken, HBO Max'te de yüzde 6'lık bir artış görülüyor. Bugün itibarıyla Disney+ kullanıcılarının yüzde 44'ü, HBO Max kullanıcılarının ise yüzde 28'i reklamlı paket kullanıyor.
Tüm bunlar, platformdan bağımsız olarak giderek daha fazla kullanıcının reklamlı paketlere geçtiğini gösteriyor. Kullanıcılar, dijital platformların giderek artan toplam maliyetini düşürmek için reklamlara razı olurken, dijital platformlar da reklamlar sayesinde kendilerine alternatif bir gelir modeli oluşturuyor. Yani anlayacağınız, Netflix ilk duyurduğunda tepkiyle karşılanan bu strateji, bugün artık sektörün standardı hâline gelmiş durumda. Üstelik zaman geçtikçe daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor.