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İnternette bir dakikada neler oluyor?

İnternete katılımın her geçen gün daha fazla arttığı bugünlerde, hemen her platforma yoğun trafik akışı oluyor. İnternette geçen bir dakika grafikleri, bunu net bir şekilde gösteriyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternette bir dakikada neler oluyor?

Artık günümüzün belirli bir saati internet üzerinde geçiyor. Mail okuyoruz, konum paylaşıyoruz, mesaj gönderiyoruz ve sürekli etkileşim halindeyiz. Dünyada yaklaşık 3 milyardan fazla insan internete bağlı durumda. Peki bir dakika içerisinde internette neler yaşanıyor?

Hazırlanan istatistiklere göre, sadece 1 dakika içerisinde Google üzerinde 2.4 milyon arama gerçekleştirilirken, YouTube üzerinde de 2.78 milyon video izleniyor. Ayrıca 150 milyon email gönderiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi"

Sosyal ağ tarafı da oldukça hareketli. Bir dakika içerisinde Facebook üzerinde 700 bin giriş yapılırken, 347 bin Tweet atılıyor, 1 milyon Vine izleniyor, Instagram üzerinde 38 bin gönderi paylaşılıyor ve LinkedIn üzerinde de 120 yeni hesap açılıyor.

Amazon bir dakikada 200 bin dolarlık satış yaparken, Netflix üzerinde 70 000 saat video izleniyor, Spotify üzerinde 38 bin saatlik müzik dinleniyor,

Mobil tarafa baktığımızda ise 21 milyon WhatsApp mesajı atıldığını görüyoruz. Ayrıca Snapchat üzerinde 528 bin fotoğraf paylaşılıyor, App Store’dan 51 bin uygulama indiriliyor, Uber ile 1390 sürüş yapılıyor ve Tinder ile 1 milyon civarında Swipe yapılıyor.

İnternet kullanıcı sayısının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu bakımdan bir dakika içerisinde yapılan işlemler de artarak devam edecektir. İyi bir strateji belirleyen platformlar ise gelir pastasından en iyi şekilde yararlanıyor.

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enders07 3 yıl en beğenilen
brazzer daha çoktur hepsinden :D
1 Yanıt Yanıtla +24
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N. Chomsky 3 yıl

Amazon ve Netflix hak ediyor. Umarım gelirleri katlanarak artar.

Fb ve instagrama girenler ise genelde boş insanlar. Dünya da boş olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Kıyamet kopsa da kökten kurtulsak artık.
Amazon ve Netflix hak ediyor. Umarım gelirleri katlanarak artar.Fb ve instagrama girenler ise genelde boş insanlar. Dünya da boş olduğunu bili...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Pi 3 yıl
Evet ben de baktim. Ince isle ilgilenen yok sanirim. Milletin isi gucu facezort yok tiwitter. Sanirim yeni dunya duzeni bu. Dogum kontrolunu bu sekilde sağlıyorlar
Evet ben de baktim. Ince isle ilgilenen yok sanirim. Milletin isi gucu facezort yok tiwitter. Sanirim yeni dunya duzeni bu. Dogum kontrolunu bu sekilde sağlıyo...
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Alayı gereksiz.
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DH Misafiri 3 yıl
Facebook,Twitter,İnstagram,Swarm,Snapchat hatta youtube.Sosyal Medya denilen şey Monarch Projesinin şu anki en etkili araçlarından biridir.Halkımızın %90'ı kontrol edilmektedir maalesef.Cahil ve Anadolu Çomarı olan kesim televizyon programları türk dizileri,evlilik programları,ve lüzumsuzun medyası ile kontrol edilmekte
Diğer tiki görünümlü kesim yine sosyal medya,yabancı dizi,popüler müzik, vs vs gider
Neyse 2002'den beri toplumumuz ahlaki çöküş içindeydi.Şu an insanlar zombi gibi bir bakın aşk ile uyutuluyorlar.Yalan haberler ile hergün şehit veriyoruz ve insanlar artık duyarsız alıştırıldı sanki.Televizyonlarda lüks hayata özendirme sürekli daha fazlayı istetme.Sosyal medyada insanların kendini oldugunun dışında göstermesi ve birbirlerine özenmesi.Maalesef kimlik ve kişilik kaybı başarı ile oluşturuldu toplumumuzda.Biz bir deneyin kobaylarıydık.Ve MK-Ultra 2 Projesi için pilot ülkeydik.Ve hala öyleyiz
2 Yanıt Yanıtla +2
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ardazzi 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Facebook,Twitter,İnstagram,Swarm,Snapchat hatta youtube.Sosyal Medya denilen şey Monarch Projesinin şu anki en etkili araçlarından biridir.Halkımızın %90'ı kontrol edilmektedir maalesef.Cahil ve Anadolu Çomarı olan kesim televizyon programları türk dizileri,evlilik programları,ve lüzumsuzun medyası ile kontrol edilmekte
Diğer tiki görünümlü kesim yine sosyal medya,yabancı dizi,popüler müzik, vs vs gider
Neyse 2002'den beri toplumumuz ahlaki çöküş içindeydi.Şu an insanlar zombi gibi bir bakın aşk ile uyutuluyorlar.Yalan haberler ile hergün şehit veriyoruz ve insanlar artık duyarsız alıştırıldı sanki.Televizyonlarda lüks hayata özendirme sürekli daha fazlayı istetme.Sosyal medyada insanların kendini oldugunun dışında göstermesi ve birbirlerine özenmesi.Maalesef kimlik ve kişilik kaybı başarı ile oluşturuldu toplumumuzda.Biz bir deneyin kobaylarıydık.Ve MK-Ultra 2 Projesi için pilot ülkeydik.Ve hala öyleyiz

Sen bu kafayla fazla yaşamazsın.
1 Yanıt Yanıtla
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N. Chomsky 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Facebook,Twitter,İnstagram,Swarm,Snapchat hatta youtube.Sosyal Medya denilen şey Monarch Projesinin şu anki en etkili araçlarından biridir.Halkımızın %90'ı kontrol edilmektedir maalesef.Cahil ve Anadolu Çomarı olan kesim televizyon programları türk dizileri,evlilik programları,ve lüzumsuzun medyası ile kontrol edilmekte
Diğer tiki görünümlü kesim yine sosyal medya,yabancı dizi,popüler müzik, vs vs gider
Neyse 2002'den beri toplumumuz ahlaki çöküş içindeydi.Şu an insanlar zombi gibi bir bakın aşk ile uyutuluyorlar.Yalan haberler ile hergün şehit veriyoruz ve insanlar artık duyarsız alıştırıldı sanki.Televizyonlarda lüks hayata özendirme sürekli daha fazlayı istetme.Sosyal medyada insanların kendini oldugunun dışında göstermesi ve birbirlerine özenmesi.Maalesef kimlik ve kişilik kaybı başarı ile oluşturuldu toplumumuzda.Biz bir deneyin kobaylarıydık.Ve MK-Ultra 2 Projesi için pilot ülkeydik.Ve hala öyleyiz


Kesinlikle haklısın, artık sosyal ağlar çoğu insan için bir zorunluluk, alışkanlık haline gelmiş. Uyuşturucu, sigara ile mücadeleden çok sosyal ağ bağımlılığı ile mücadele edilmesi gerekiyor. Onlar hayatınızı kısaltıyordu bunlar var olan zamanınızı dolu bir şekilde geçirmenizi mi sağlıyor? Üstelik bunlar yeni nesilleri de doğrudan etkileyen etkenlerin başında geliyor.

Artık insanlar bir nevi bilinçsiz zombiye dönüşmeye başladı. Artık yaptıkları şeylerin onları mutsuz ve stresli hale getirdiğinin bile farkına varamayacak şekilde laçkalaşmış beyinlere sahipler. Üstüne üstlük bu tarz siteler sayesinde normalde epey bir bütçe gerektirecek olan insanları izleme ve kontrol altında tutma gibi eylemler de kendiliğinden onların rızasıyla gerçekleşiyor.
Yine insanlara ihtiyaçları olmayan şeyleri aldırmaya yönelik onları kontrol altında tutan bir nevi paranın kölesi haline getiren reklamlara falan hiç girmiyorum zaten. Kölelik kalkmadı sadece kurumsallaştı. Bunlardan fayda sağlayan da toplumun yüzde birlik kesimi içindeki yüzde birlik kesim.

Bundan geriye dönüş olduğunu sanmıyorum artık. Çünkü bunlara sahip olmayan, yapmayan insanlar ister istemez toplumun dışına da itilmeye başlanıyor. Toplumun parçası olan herkes az ya da çok bu emellere hizmet ediyor.
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tropeus77 3 yıl
birisi amazonun aylık cirosunu hesaplasın bir zahmet..:D
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BekirTemel 3 yıl
boş vakit çok hepimizde tabi neler olmuyor ki
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Captain_Ivy 3 yıl
Youtube'a bak. Kanal açasım geldi
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Seyrim 3 yıl
İnandırıcı gelmiyor..
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sniper23 3 yıl
Her dakika'da 20 milyon kişinin porno izlediğini unutmuşlar galiba.
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V4LKyR 3 yıl
S. Hawking
Amazon ve Netflix hak ediyor. Umarım gelirleri katlanarak artar. Fb ve instagrama girenler ise genelde boş insanlar. Dünya da boş olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Kıyamet kopsa da kökten kurtulsak artık.

Bakın size göre Amazon ve Netflix hakederken, başkasına göre de Facebook ve Instagram hak ediyor olabilir.
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kojiro 3 yıl
Dh 1.7m+ reklam
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N. Chomsky 3 yıl

Amazon ve Netflix hak ediyor. Umarım gelirleri katlanarak artar.

Fb ve instagrama girenler ise genelde boş insanlar. Dünya da boş olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Kıyamet kopsa da kökten kurtulsak artık.
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AndaCakan 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Amazon ve Netflix hak ediyor. Umarım gelirleri katlanarak artar.

Fb ve instagrama girenler ise genelde boş insanlar. Dünya da boş olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Kıyamet kopsa da kökten kurtulsak artık.

Facebookta takılmak boş ama netflixte akşama kadar dizi izleyip twittera "netflix and chill xd" yazmak çok dolu. Sen de haklısın
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