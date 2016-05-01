İnternette bir dakikada neler oluyor?

Artık günümüzün belirli bir saati internet üzerinde geçiyor. Mail okuyoruz, konum paylaşıyoruz, mesaj gönderiyoruz ve sürekli etkileşim halindeyiz. Dünyada yaklaşık 3 milyardan fazla insan internete bağlı durumda. Peki bir dakika içerisinde internette neler yaşanıyor?

Hazırlanan istatistiklere göre, sadece 1 dakika içerisinde Google üzerinde 2.4 milyon arama gerçekleştirilirken, YouTube üzerinde de 2.78 milyon video izleniyor. Ayrıca 150 milyon email gönderiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi"

Sosyal ağ tarafı da oldukça hareketli. Bir dakika içerisinde Facebook üzerinde 700 bin giriş yapılırken, 347 bin Tweet atılıyor, 1 milyon Vine izleniyor, Instagram üzerinde 38 bin gönderi paylaşılıyor ve LinkedIn üzerinde de 120 yeni hesap açılıyor.

Amazon bir dakikada 200 bin dolarlık satış yaparken, Netflix üzerinde 70 000 saat video izleniyor, Spotify üzerinde 38 bin saatlik müzik dinleniyor,

Mobil tarafa baktığımızda ise 21 milyon WhatsApp mesajı atıldığını görüyoruz. Ayrıca Snapchat üzerinde 528 bin fotoğraf paylaşılıyor, App Store’dan 51 bin uygulama indiriliyor, Uber ile 1390 sürüş yapılıyor ve Tinder ile 1 milyon civarında Swipe yapılıyor.

İnternet kullanıcı sayısının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu bakımdan bir dakika içerisinde yapılan işlemler de artarak devam edecektir. İyi bir strateji belirleyen platformlar ise gelir pastasından en iyi şekilde yararlanıyor.