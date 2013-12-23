İnternetten fotoğraf ve GIF toplama uygulaması Pickle, ücretsiz yapıldı

Kullanıcılara farklı internet siteleri üzerinden fotoğraf ve gif kopyalama imkanı veren iOS uyumlu evrensel uygulama Pickle, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Bir kere çalıştırıldıktan sonra iOS işletim sistemine sahip cihazların dahili internet tarayıcısıyla uyumlu olarak çalışabilen Pickle, farklı siteler üzerinde bulunan hareketli ya da hareketsiz görselleri basit bir kopyalama hareketi ile kendi içerisine dahil edebiliyor. iPad için geliştirilen versiyonu da basit bir ara yüzle gelen ve fotoğrafları kategorilere ayırabilen uygulama, ayrıca belirlenen internet adresleri üzerinde yer alan bütün görselleri de tek bir dokunma ile depolayabiliyor. Bütün bu fotoğrafları Dropbox bulut depolama servisi üzerinde yedekleyebilen Pickle, aynı zamanda çekilen ekran görüntülerini de kayıt altına alabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Pickle uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id721031814?mt=8